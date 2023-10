Diese 10 Künstler haben die meisten Hörer auf Spotify in Deutschland

Nahezu jeder Song kann mit dem Streamingdienst Spotify abgespielt werden. Lesen Sie hier, welche Künstler in Deutschland die meisten Hörer haben.

11.10.2023 | Stand: 15:42 Uhr

Spotify bietet einen Einblick in die Beliebtheit von Künstlern weltweit. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Top 10 Künstler, die 2022 in Deutschland die meisten Hörer für sich gewinnen konnten. Erfahren Sie außerdem, welche fünf Künstler weltweit bei Spotify am beliebtesten sind und noch einige weitere Fakten.

Im Jahresrückblick "Wrapped-Hub" hat Spotify Daten für das Jahr 2022 veröffentlicht, die darüber Aufschluss geben, welche Künstler, Alben, Songs und Podcasts in den vergangenen zwölf Monaten die meisten Hörer hatten. Dazu stellt der Streamingdienst Top-Listen bereit, darunter globale und nationale Streaming-Highlights.

Diese Künstler haben die meisten Hörer auf Spotify in Deutschland: Platz 1 bis 5

1. Platz: Luciano

Luciano ist ein deutscher Rapper aus Berlin und wurde 2022 auf Spotify am meisten angehört. Beliebte Songs von ihm sind beispielsweise "Beautiful Girl", "All Night" oder "Mami feat. (BIA)).

Weitere Fakten:

Geboren am: 28. Januar 1994

Herkunft: Berlin

Genre: Rap/Hip-Hop

2. Platz: RAF Camora

Der österreichische Rapper, Musikproduzent und Songwriter hat zahlreiche Auszeichnungen und Preise gewonnen wie beispielsweise den Echo-Award, den Amadeus Austrian Music Award und den Swiss Music Award. Auf Spotify hat er monatlich circa 5.842.201 Hörer. Einige seiner bekanntesten Alben sind "Hoch 2", "Anthrazit" oder "Palmen aus Plastik".

Weitere Fakten:

Geboren am: 4. Juni 1984

Herkunft: Schweiz

Genre: Hip-Hop/Dancehall

3. Platz: Bonez MC

Der deutsche Rapper ist Mitglied der erfolgreichen Rap-Gruppe "187 Strassenbande" und belegt Platz 3 im Ranking mit monatlich 4.825.353 Hörern. Beliebte Songs sind zum Beispiel "So", "Telefon ohne Kabel" oder "Blaues Licht".

Weitere Fakten:

Geboren am: 23. Dezember 1985

Herkunft: Hamburg

Genre: Dancehall, Hip-Hop und Rap

4. Platz: Cro

"One, Two ... One, Two, Three, Four - Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld": So beginnt das Lied des beliebten Rappers Cro "Einmal um die Welt", veröffentlicht 2012. Sein bürgerlicher Name ist Carlo Waibel. Seine Pandamaske, mit der er sein Gesicht versteckt, gilt als sein Markenzeichen.

Weitere Fakten:

Geboren am: 31. Januar 1990

Herkunft: Mutlangen

Genre: Rap und Hip-Hop

5. Platz: Ed Sheeran

Edward Christopher Sheeran, allgemein bekannt als Ed Sheeran, ist ein äußerst erfolgreicher britischer Singer-Songwriter. Zu seinen beliebtesten Songs auf Spotify zählt "Perfect", "Shape of you" und "Shivers".

Weitere Fakten:

Geboren am: 17. Februar 1991

Herkunft: England (Halifax)

Genre: Pop und Dance/Electronic

Diese Künstler haben die meisten Hörer auf Spotify in Deutschland: Platz 6 bis 10

6. Platz: Eminem

Eminem, der oftmals auch unter dem Spitznamen "Slim Shady" bekannt ist, gehört nicht nur zu den meistgehörten Künstlern auf Spotify, sondern auch zu den reichsten Rappern der Welt. Zu seinen bekanntesten Hits zählen unter anderem "Mockingbird", "Without me", "Lose yourself" oder "The Real Slim Shady".

Weitere Fakten:

Geboren am: 17. Oktober 1972

Herkunft: Missouri, USA

Genre: Hip-Hop/Rap

7. Platz: Capital Bra

Capital Bra, der mit bürgerlichem NamenVladislav Balovatsky heißt, zog laut seiner offiziellen Webseite im Alter von sieben Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland. Heute zählt er zu den bekanntesten Rappern Deutschlands. Mit Songs wie "Neymar", "110" oder "Tilidin" erreicht er monatlich 3.486.207 Hörer.

Weitere Fakten:

Geboren am: 23. November 1994

Herkunft: Sibirien, Russland

Genre: Gangsta-Rap

8. Platz: Drake

Drake, mit bürgerlichem Namen Aubrey Drake Graham, ist ein kanadischer Rapper, Sänger und Songwriter, der zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Künstlern der internationalen Musikszene gehört. Laut Spotify gehören zu seinen beliebtesten Liedern "Meltdown", Slime You Out (feat. SZA)" oder "One Dance".

Weitere Fakten:

Geboren am: 24. Oktober 1986

Herkunft: Toronto, Kanada

Genre: R&B, Soul, Hip-Hop/Rap

9. Platz: Sido

Die Rap-Karriere von Paul Würdig alias Sido begann in den späten 1990er-Jahren in der Berliner Hip-Hop-Szene. Seine Solokarriere startete er im Jahr 2002 mit seinem Debütalbum "Maske" und zählt seither zu den bekanntesten Rappern Deutschlands. Laut Spotify erreicht der Rap-Sstar monatlich 5.028.015 Hörer.

Weitere Fakten:

Geboren am: 30. November 1980

Herkunft: Berlin

Genre: Hip-Hop/Rap

10. Platz: T-Low

"T-Low", der eigentlich Thilo Panje heißt, ist der jüngste Rapper im Ranking. Mit Liedern wie "Sehnsucht" oder "We Made It" erreicht er auf Spotify circa 2.791.073 monatliche Hörer.

Weitere Fakten:

Geboren am: 16. Juni 2001

Herkunft: Itzehoe

Genre: Trap/Cloud-Rap, Dream Pop

Diese Künstler haben die meisten Hörer auf Spotify weltweit: Top 5 (sortiert nach monatlichen Hörern)

Platz 1: The Weeknd (106.507.851)

Platz 2: Taylor Swift (100.662.824)

Platz 3: Drake (77.429.421)

Platz 4: Bad Bunny (73.245.174)

Platz 5: BTS (32.134.129)

Übrigens: Wenn Sie nun noch wissen wollen, welche Sänger auf der Welt am besten bezahlt sind, dann klicken Sie hier.