Djokovic - Kyrgios beim Wimbledon-Finale 2022 der Herren: Übertragung, Termin und alle Infos

Im Wimbledon-Finale der Herren 2022 stehen sich Novak Djokovic und Nick Kyrgios gegenüber. Wir haben alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und den genauen Termin des Matches für Sie.

10.07.2022 | Stand: 07:59 Uhr

Bei den Wimbledon Championships, die meistens nur mit der Kurzform "Wimbledon" bezeichnet werden, handelt es sich um eines der ältesten und prestigeträchtigsten Tennis-Turniere der Welt. Hier treffen die erfolgreichsten Tennis-Profis aufeinander und auch im Wimbledon-Finale ist einer der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten vertreten: Novak Djokovic hat sich im Halbfinale gegen den Engländer Cameron Norrie durchgesetzt. Seinen Gegner im Finale hatten dagegen wohl die wenigsten Tennis-Experten auf dem Schirm, denn für den Australier Nick Kyrgios ist es das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere. Der Weltranglistenerste Daniil Medvedev war bei dem Turnier nicht dabei, da russische Athletinnen und Athleten aufgrund des Krieges in der Ukraine vom Wettkampf ausgeschlossen wurden.

Sie möchten mehr zum Wimbledon-Finale zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios erfahren? Wo gibt es das Match live im TV und Stream zu sehen und welcher Sender übernimmt die Übertragung? Die Antwort und alle Infos zum Finale der Herren in Wimbledon haben wir hier für Sie.

Wimbledon-Finale der Herren 2022: Übertragung von Djokovic vs. Kyrgios live im TV und Stream

Das Wimbledon-Tennis-Turnier ist für viele Tennis-Fans einer der Höhepunkte des Jahres. Das Turnier findet traditionell einen Monat nach den French Open statt und stellt den Höhepunkt der Tennis-Saison auf dem Rasen dar. Im Free-TV wird das Grand-Slam-Turnier nicht übertragen. Wenn Sie das Finale zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios live im TV und Stream verfolgen möchten, dann benötigen Sie ein Abo des Pay-TV-Anbieters Sky. Für die Übertragung im TV gibt es das SkySport Paket, das monatlich 17,25 Euro kostet oder WOW Live-Sport, was in den ersten drei Monaten 9,99 Euro kostet. Darüber hinaus können Sie auch Sky Go abonnieren, um Wimbledon und andere Sport-Ereignisse im Live-Stream zu sehen. Hierfür werden monatlich 23,50 Euro fällig.

Wimbledon-Finale 2022 der Herren: Termin und Uhrzeit des Spiels

Es ist der krönende Abschluss des größten Tennis-Turniers weltweit: Das Wimbledon-Finale zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios findet am 10. Juli 2022 um 15 Uhr statt. Kyrgios zog ins Finale ein ohne im Halbfinale spielen zu müssen, da sein Gegner Rafael Nadal aufgrund einer Verletzung nicht antreten konnte.

Hier die Infos im Überblick zum Wimbledon-Finale der Herren 2022:

Teilnehmer: Novak Djokovic und Nick Kyrgios

Novak Djokovic und Nick Kyrgios Termin: 10. Juli 2022, 15 Uhr

10. Juli 2022, 15 Uhr Übertragung: im TV und Live-Stream auf Sky Sport 1

Neben dem Finale der Herren finden am Sonntag außerdem das Damendoppel-Finale, das Junioreneinzel-Finale, das Finale im Rollstuhltennis und die Invitation Doubles statt.

Wimbledon-Finale der Herren 2022: Das sind die Kontrahenten Novak Djokovic und Nick Kyrgios

Novak Djokovic

Er zählt zu den erfolgreichsten Tennis-Profis aller Zeiten: Novak Djokovic hat in seinem Sport alles erreicht, was man erreichen kann. Bereits 20 Mal hat der Serbe einen Grand-Slam-Titel gesichert - in Wimbledon hat er das Finale schon sechs Mal für sich entschieden. In der Gesamtstatistik der gewonnenen Grand-Slam-Titel teilt sich Djokovic mit Roger Federer den zweiten Platz. Nur Rafael Nadal hat mit 22 Titeln öfter gewonnen. Djokovic war als einziger Spieler der Tennis-Geschichte bisher mindestens einmal bei allen aktuellen Turnieren der Masters-Serie siegreich.

Nick Kyrgios

Sein Kontrahent im Finale kann dagegen auf eine etwas durchwachsenere Tennis-Karriere zurückblicken: Nick Kyrgios konnte sich im Einzel bisher noch keinen Grand-Slam-Titel sichern, gewann aber in diesem Jahr gemeinsam mit Thanasi Kokkinakis das Doppel bei den Australian Open 2022. Der Australier ist für sein undiszipliniertes Verhalten auf dem Platz bekannt und hat schon mehrfach Verwarnungen und sogar Geldstrafen erhalten. In das Finale gegen Djokovic geht er als absoluter Außenseiter - er steht derzeit auf Platz 45 der Weltrangliste. (AZ)