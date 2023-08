Deutsche Mark umtauschen: Wie und wo geht das noch?

In Deutschland konnte bis 2002 mit D-Mark bezahlt werden. Längst ist jedoch der Euro die dominierende Währung. Wer noch DM-Münzen oder Scheine hat, kann sie umtauschen.

03.08.2023 | Stand: 18:22 Uhr

Viele Deutsche schätzen die Zeit, als es noch keinen Euro gab und die "D-Mark" die in der Bundesrepublik geltende Währung war. Wie die Deutsche Bundesbank vor einigen Monaten kommunizierte, beläuft sich der Gesamtwert von noch nicht getauschten Beständen an Münzen und Scheinen Ende auf knapp 12,3 Milliarden Deutsche Mark, das entspreche einem Gegenwert in Höhe von etwa 6,29 Milliarden Euro. Aus welchen Gründen auch immer: Nach wie vor gibt es die Möglichkeit, Deutsche Mark umzutauschen und dafür Euro (oder eine andere Währung) zu erhalten. Wir erklären Hintergründe und wie es funktioniert.

Mehr als 20 Jahre DM umtauschen: Tauschkurs unverändert

54 Jahre lang konnte in Westdeutschland mit der Deutschen Mark bezahlt werden, ehe zum 1. Januar 2002 der Euro im Bargeldverkehr eingeführt wurde. Nach wie vor ist die Ära der früheren Währung jedoch nicht beendet: Der Deutschen Bundesbank zufolge wurden alleine im vergangenen Jahr mehr als 49 Millionen DM umgetauscht, nach wie vor lagern demzufolge große Bestände in privatem Besitz. Wie ist das Wertverhältnis zwischen alter und neuer Währung? Der Tauschkurs von D-Mark auf Euro ist seit Beginn unverändert und beträgt 1 Euro = 1,95583 DM, so die Deutsche Zentralbank.

Deutsche Mark umtauschen: Nicht nur bei der Bundesbank möglich

Deutschland ist nach Angaben des Frankfurter Finanzinstituts eines von nur sechs Ländern im gesamten Euroraum, die sowohl nationale Scheine wie auch Münzen aus der Zeit vor der Euro-Umstellung unbefristet umtauschen. Wie können Deutsche Mark zum Beispiel in Euro gewechselt werden? Möglich ist dies bei den in Deutschland verteilten Filialen der Deutschen Bundesbank.

Hin und wieder ist eine davon geschlossen, aktuell trifft das auf die Filiale in Mainz zu. Dabei ist es genau diese Bundesbank-Filiale, bei der alternativ auch auf dem Postweg Münzen und Scheine der D-Mark umgetauscht werden können. Laut der Website ist das trotz vorübergehender Schließung weiter möglich. Die hierfür geltenden Bedingungen sind in einer Übersicht zusammengefasst. Die wichtigsten Eckpunkte für den Umtausch mit dem Postweg:

Transaktion kostet keine Gebühren.

Bei Bargeld ab einem Gegenwert von 15.000 Euro (entspricht 29.337,45 DM) ist eine vorherige Kontaktaufnahme notwendig, telefonisch oder per E-Mail.

Die Bundesbank übernimmt keine Haftung für Verluste des Geldes auf dem Versandweg. Personen müssen sich also selbst darum kümmern, dass die D-Mark-Beträge die Zieladresse erreichen, gut verpackt und gegebenenfalls abgesichert.

DM umtauschen bei Sparkasse, Volksbank möglich? Das ist die Lage

Lassen sich Deutsche Mark eigentlich nur bei der Bundesbank umtauschen, oder ist auch der Gang zur nächstgelegenen Sparkasse, einer Volksbank oder der Postbank möglich? Die Sparkasse erklärt hierzu: "Das geht leider nicht in unseren Filialen, sondern ausschließlich bei der Deutschen Bundesbank." Bei anderen privaten Kreditinstituten ist die Lage identisch.

Allerdings gibt es selten weitere Möglichkeiten, Deutsche-Mark-Münzen oder auch Scheine umzutauschen: Ab und an widmen sich Handelsketten einer Aktion, wo Waren mit DM bezahlt werden können. Ende 2018 nahm zum Beispiel die Modekette C & A auf Wunsch D-Mark entgegen, mit der Kunden und Kundinnen Artikel kaufen konnten. Im eigenen Kassensystem konnte per Knopfdruck von Euro auf Deutsche Mark und zurück gestellt werden.