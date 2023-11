"Doctor Who"-Special bei Disney+: Start, Folgen, Besetzung und alle Infos

60 Jahre "Doctor Who". Zum Jubiläum veröffentlicht Disney+ drei Specials. Hier finden Sie Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

22.11.2023 | Stand: 15:53 Uhr

Zur Feier des Jubiläums sind drei Specials von Disney+ angekündigt worden. " Doctor Who " ist eine Action-Abenteuer-Fernsehserie mit einer Laufzeit von mehr als 60 Jahren, die bereits über 100 Auszeichnungen erhalten hat. Die britische Serie hat weltweit mehr als 9,6 Millionen Follower in sozialen Netzwerken und verzeichnete allein im vergangenen Jahr etwa 100 Millionen Videoaufrufe auf YouTube . Eine neue Staffel von " Doctor Who ", in der Ncuti Gatwa den fünfzehnten Doktor verkörpert, wird 2024 in Großbritannien und Irland auf BBC ausgestrahlt und weltweit außerhalb dieser Regionen auf Disney+ . Neben den " Doctor Who "-Specials finden Sie auch andere Serien, wie "Loki" auf Disney+.

In Zusammenarbeit mit BBC werden die Specials von Disney produziert. Auch bekannte Gesichter kehren in den drei Specials zurück. Hier finden Sie Infos rund um Start, Folgen, Besetzung , Handlung, Trailer und Stream des Jubiläumsspecials von " Doctor Who ".

Start der "Doctor Who" Specials bei Disney+

Bis zum Ende des Jahres werden drei Specials der Serie auf Disney+ veröffentlicht. Der erste Teil der " Doctor Who " Specials wurde für den 25. November 2023 angekündigt.

"Doctor Who"-Specials: Folgen der Jubiläumsausgaben

Die Show erstreckt sich über insgesamt 39 Staffeln und beinhaltet mehr als 870 einzelne Episoden, ergänzt durch 26 Specials. Die neuen Specials diese Jahres sollen laut Disney ungefähr eine Stunde dauern und die Folgentitel der Specials wurden bereits verkündet. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Spezialfolgen von " Doctor Who ":

" Doctor Who : Das Monster von den Sternen" - 25. November 2023

" Doctor Who : In blauer Ferne" - 2. Dezember 2023

" Doctor Who : Das Kichern" - 9. Dezember 2023

"Doctor Who" Specials: Besetzung - welche Schauspieler gehören zum Cast?

Lesen Sie auch

Netflix "The Crown", Staffel 6: Start, Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos

David Tennant , der bereits den zehnten Doktor spielte, übernimmt nun auch die Rolle des vierzehnten Doktors. Er wird in dieser "Staffel" von Donna Temple-Noble , gespielt von Catherine Tate , begleitet. Die Rolle des Bösewichts, bekannt als der Toymaker, wird von Neil Patrick Harris , bekannt aus "How I Met Your Mother", verkörpert. Hier finden Sie eine Übersicht zur Besetzung der " Doctor Who "-Specials:

David Tennant : Doctor Who

Doctor Who Catherine Tate : Donna Temple-Noble

Donna Temple-Noble Neil Patrick Harris : Der Toymaker

Der Toymaker Yasmin Finney: Rose Temple-Noble

Rose Temple-Noble Miriam Margolyes : Stimme von Meep

Stimme von Meep Jacqueline King: Sylvia Noble

Sylvia Noble Karl Collins : Shaun Temple

Shaun Temple Ruth Madeley: Shirley Anne Bingham

Shirley Anne Bingham Jemma Redgrave : Kate Lethbridge-Stewart

Handlung der "Doctor Who"-Specials

" Doctor Who " ist eine langjährige britische Fernsehserie, die sich um die Abenteuer eines mysteriösen Zeitreisenden, bekannt als der Doctor, dreht. Der Doctor ist ein Außerirdischer vom Planeten Gallifrey , der in der Lage ist, durch die Zeit und den Raum zu reisen. Er reist in einem TARDIS (Time And Relative Dimension In Space), der von außen wie ein britische Polizei-Notrufzelle aus den 1960er Jahren aussieht, aber von innen unendlich groß ist. Der Doctor wird von verschiedenen Schauspielern verkörpert, da er die Fähigkeit hat, sich zu regenerieren und ein neues Erscheinungsbild anzunehmen, wenn er schwer verletzt ist oder altert. Diese Regeneration ermöglicht es der Serie, über die Jahrzehnte hinweg fortzubestehen. Er wird oft von menschlichen Gefährten begleitet, die ihn auf seinen Reisen unterstützen und menschliche Perspektiven in die Geschichten einbringen.

Auch in den Specials hat der Doctor wieder Unterstützung . In jeder Folge werden paranormale oder mysteriöse Fälle gelöst. Der Doctor ist ein Friedensstifter und Abenteurer, der sich gegen außerirdische Bedrohungen, tyrannische Regime und andere Gefahren stellt, um die Menschheit und andere Zivilisationen zu schützen. Die genauen Inhalte der Special-Folgen werden im Trailer angeteasert.

"Doctor Who" Specials: Das ist der Trailer

David Tennant ist kein fremdes Gesicht für den treuen " Doctor Who "-Fan. Der Trailer zeigt den Kult-Doktor in seinen neuen Abenteuern. Hier finden Sie den Trailer , der von Disney veröffentlicht wurde:

"Doctor Who" Specials im Stream

Die " Doctor Who " Specials werden von Disney+ im Stream angeboten. Ein Abo mit Werbung beim Streamingdienstanbieter kostet 5,99 € pro Monat. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters.