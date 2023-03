Erneut wird ein Kind aus einem Auto angesprochen - diesmal in Riedlingen

Im Donauwörther Stadtteil Riedlingen ist offenbar ein Kind von einer Person aus einem Auto heraus angesprochen worden. Die Polizei in Donauwörth ermittelt.

01.03.2023 | Stand: 09:29 Uhr

In der Geschwister-Scholl-Straße in Riedlingen ist offenbar ein achtjähriges Kind aus einem Auto heraus angesprochen worden - dem Vernehmen nach wurde es aufgefordert, in die schwarze Limousine einzusteigen. Die Erziehungsberechtigten des Kindes meldeten dies schließlich der Polizei.

Der Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth, Benjamin Dannemann, bestätigt, dass eine solche Meldung am Dienstagnachmittag einging. Die Ermittlungen in dem Fall wurden sogleich aufgenommen, sagt Dannemann - die Polizei beleuchte nun alle möglichen Hintergründe. Am Mittwoch werden die Beamten verstärkt Präsenz in Riedlingen zeigen.

Wenn ein Kind angesprochen wird: Das rät die Polizei

Dannemann rät Eltern, ihre Kinder im Falle einer Ansprache durch Erwachsene aus einem Auto darauf hinzuweisen, sich auf keinen Fall in ein Gespräch verwickeln zu lassen, schnell weiterzugehen und solch einen Vorfall unmittelbar in der Schule und zuhause zu melden.

Im Januar erst war ein siebenjähriges Kind in Wolferstadt ebenfalls aus einem Auto heraus angesprochen worden. Der Vorfall in Wolferstadt, bei dem eine fremde Frau ein Mädchen angesprochen hatte und ins Auto locken wollte, bleibt rätselhaft. Weder die Kontrollmaßnahmen der Polizei noch die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung haben bis dato Klarheit gebracht.

