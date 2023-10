"Dreamland – Tödliche Geschäfte": Termin, Darsteller, Handlung und alle Infos

"Dreamland – Tödliche Geschäfte" läuft im November im ZDF. Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung gibt es hier.

06.10.2023

Ein Thriller mit hochkarätigem Cast, der auf einer wahren Begebenheit basiert - das ist "Dreamland - Tödliche Geschäfte". Das ZDF präsentiert den Spielfilm mit einer Länge von 108 Minuten im November. Während die Regie und das Drehbuch in Nicholas Jareckis Verantwortung liegt, wurde der Film von LOD Productions produziert. Doch worum geht es in "Dreamland - Tödliche Geschäfte"? Wann ist der Sendetermin? Welche Schauspieler sind dabei? Diese und weitere Fragen werden hier beantwortet.

Sendetermin von "Dreamland – Tödliche Geschäfte" im ZDF

"Dreamland – Tödliche Geschäfte" läuft am 6. November 2023 ab 22.15 Uhr im ZDF . Direkt nach Film strahlt das ZDF passend zur Thematik am Dienstag, dem 7. November 2023, um 22.15 Uhr eine 37° Grad-Dokumentation über den Missbrauch von Medikamenten aus, die die Situation in Deutschland näher beleuchtet.

Besetzung von "Dreamland – Tödliche Geschäfte": Darsteller und Charaktere

Der Cast von "Dreamland – Tödliche Geschäfte" zeigt viele bekannte Namen auf. Gary Oldman und Lily-Rose Depp sind mit dabei sowie wie viele andere mehr oder weniger bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen. Hier finden Sie einen Überblick der Darsteller und der Charaktere, die sie verkörpern:

Dr. Tyrone Brower : Gary Oldman

Jake Kelly : Armie Hammer

Claire Reimann : Evangeline Lilly

Dean Talbot: Greg Kinnear

Supervisor Garrett: Michelle Rodriguez

Dr. Bill Simmons : Luke Evans

Emmie Kelly : Lily-Rose Depp

Mother: Guy Nadon

Dr. Meg Holmes: Veronica Ferres

Lawrence Morgan : Martin Donovan

Ben Walker: Scott Mescudi

Madira Brower: Indira Varma

Susan: Mia Kirshner

Stanley Foster : Nicholas Jarecki

Die Handlung von "Dreamland – Tödliche Geschäfte"

Worum geht es in "Dreamland – Tödliche Geschäfte"? Ein Agent der US-Drogenvollzugsbehörde Drug Enforcement Agency ( DEA ) und eine Mutter, die scheinbar gegensätzliche Leben führen, haben ein gemeinsames Ziel: Sie setzen sich dafür ein, einen Drogenboss, der von Kanada aus operiert und die USA mit gefährlichen Pillen überflutet, zur Rechenschaft zu ziehen. Währenddessen steht ein großer US-Pharmakonzern kurz davor, die Marktzulassung für ein neues Schmerzmittel zu erhalten, das anscheinend nicht so sicher ist, wie das Unternehmen behauptet.

Übertragung von "Dreamland – Tödliche Geschäfte" im TV und Stream

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung wird der Spielfilm "Dreamland – Tödliche Geschäfte" Ihnen vier Wochen lang in der ZDF-Mediathek zur Verfügung stehen. Dort finden Sie auch viele andere Sendungen.

"Dreamland – Tödliche Geschäfte" am 6. November 2023 um 20.15 Uhr im ZDF

am 6. November 2023 um 20.15 Uhr im ZDF 37° Grad-Doku über den Medikamentenmissbrauch um 22.15 Uhr

"Dreamland – Tödliche Geschäfte": Wiederholung der Sendung

Neben der TV-Premiere und der ZDF -Mediathek haben Sie auch die Möglichkeit, den Spielfilm am 8. November um 00.45 Uhr in der Wiederholung zu schauen. Sollten Sie die erste TV-Ausstrahlung verpassen, ist dieser Termin die Alternative.