Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler spricht über traumatische Kindheit und Ehe-Probleme

Harald Glööckler spricht im Dschungelcamp 2022 über seine traumatische Kindheit und beichtet Ehe-Probleme. Er zeigt seine sensible Seite.

Das RTL-Dschungelcamp ist bekannt für emotionale Ausbrüche und öffentliche Geständnisse. Auch der sonst so exzentrische Designer Harald Glööckler gewährt im Dschungelcamp 2022 tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt und spricht über seine Kindheit und seinen Lebenspartner. Der 56-Jährige ist eigentlich bekannt für seinen schrillen Lebensstil und zahlreiche Schönheitsoperationen - und avancierte so zur Kunstfigur.

Harald Glööckler: Emotional vor der Kamera

In der zweiten Folge des diesjährigen Dschungelcamps in Südafrika offenbarte Harald Glööckler seine Probleme - in seiner Ehe und die traumatischen Erlebnisse aus seiner Kindheit. Am Lagerfeuer erzählte er Schauspielerin Tina Ruland über die aktuelle Situation zu Hause. "Mein Mann gehört zu den Männern, die 70 Jahre, er ist 73 Jahre alt, geworden sind und googlen, dass Männer mit 76 Jahren sterben. Seitdem ist er immer krank", erzählte der Designer im Dschungelcamp. "Wenn du so denkst, wirst du immer kränker. Er spritzt Insulin, isst Eis, isst süß. Bewegt sich nicht. Wird immer dicker. Hat Depressionen." Für den 56-Jährigen eine schwierige Situation, wie er schilderte. Nach 35 Jahren Beziehung leide man mit dem anderen auch mit, sagte Harald Glööckler. "Das zieht einen auch selbst runter."

Dschungelcamp 2022: Designer Glööcker spricht über Ehe-Probleme

Besonders durch die Häuslichkeit seines Lebensgefährten fühle er sich sehr eingeengt. Glööckler: "Das war auch schon vor einem Jahr der Grund, warum ich für hier zugesagt habe." Der 56-Jährige wolle die TV-Erfahrung im Dschungel zum Nachdenken nutzen. "Ich muss was Radikales finden, um mir klar zu werden über Dinge", erklärte er. Eine Chance für seine Ehe, wie er hofft: "Wenn sich bei mir was löst und verändert, verändert sich auch bei ihm was."

Traumatische Kindheit: Glööcklers schmerzvolle Erinnerungen

Aber nicht nur sein Liebesleben scheint Harald Glööckler zu belasten, sondern auch die Erfahrungen aus seiner Kindheit. "Meine Kindheit war ein einziges Trauma, ein Scherbenhaufen – und das ist schrecklich," schilderte er vor laufenden Kameras unter Tränen. Sein Vater sei sehr gewalttätig gewesen, sagte Glööckler, und habe seine Mutter wiederholt geschlagen. "Ich versuche immer wieder eine Sekunde zu finden, in der ich als Kind mal nach Hause kam und nicht Angst hatte, dass meine Mutter blutend am Boden liegt oder tot ist."

Harald Glööcklers Mutter starb früh

Mit 13 Jahren seien seine schlimmsten Ängste Realität geworden, schildert der Designer. "Als ich 13 war, kam meine Mutter bei so einer Attacke dann um, sie ist ihren inneren Blutungen erlegen." Traumatische Erinnerungen, die Harald Glööckler lange Zeit verdrängt habe. Doch "dann kam der Moment, in dem ich gedacht habe: Das geht nicht. Diese Kindheit musst du verarbeiten." Diese Chance hat der 56-Jährige in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel 2022 in Südafrika genutzt. "Es ist wie eine Kur hier, wie ein Detox für die Seele, um diese Schrecken der Kindheit zu beseitigen."

