Dschungelcamp 2023: Claudia Effenberg berichtet über Tod ihrer Schwester

Tag 4 im Dschungelcamp 2023: Djamila Rowe berichtet über ihre Kindheit und Claudia Effenberg von einem traurigen Streit mit ihrer Schwester.

17.01.2023 | Stand: 06:31 Uhr

Der Hunger zermürbt das Camp: An Tag vier im Dschungelcamp 2023 geht der Bohnen-Streit zwischen Jana URKRAFT Pallaske und Verena Kerth weiter. Claudia Effenberg erzählt den anderen Campern am Lagerfeuer von ihrer Schwester, mit der sie sechs Jahre lang nicht gesprochen hat. Und Djamila Rowe berichtet von ihrer harten Kindheit. Ein Rückblick auf Folge 4.

IBES 2023: Djamila Rowe musste als Kind hungern

Djamila Rowe ist als Ersatz-Kandidatin für Martin Semmelrogge ins Dschungelcamp gezogen, der kein Visum für Australien bekommen hat. Bisher ist Rowe vor allem durch ihre Selbstironie und Gelassenheit aufgefallen. Doch in Folge 4 im Dschungelcamp 2023 hat sie NDW-Sänger Markus Mörl von ihrer harten Kindheit erzählt.

Der Hunger im Camp, sagt Rowe, erinnere sie an ihre Kindheit. "Ich weiß, wie es ist, von klein auf zu hungern." Sie erzählt Mörl, dass sie in der DDR bei ihren Großeltern aufgewachsen sei. Beide seien Alkoholiker gewesen, die Rowes Kindergeld nicht für Kleidung und Essen ausgegeben hätten, sondern für Alkohol. "In der Schule", sagt Rowe, "hatte ich nicht mal Brot." Manchmal habe sie für ihre Mitschüler die Hausaufgaben gemacht: Im Tausch gegen Essen.

Dass sie wisse, wie sich Hunger anfühle, komme ihr im Camp zu Gute, sagt Rowe, einerseits. Andererseits reiße es auch alte Wunden auf.

Auch wegen ihrer Hunger-Erfahrungen als Kind habe sie beim Dschungelcamp teilgenommen. "Für mich ist es das Wichtigste, dass es den anderen gut geht", sagt Rowe. Der Familie, den Kindern, dem Hund. "Deswegen mache ich das auch, damit es uns gut geht."

IBES 2023: Streit zwischen Pallaske und Kerth geht weiter

Auch in Folge 4 geht der Streit zwischen Jana URKRAFT Pallaske und Verena Kerth weiter. Langsam scheint sich das Camp in ein Team Kerth und ein Team Pallaske zu spalten.

Gigi Birofio ist auf Pallaskes Seite. Er sagt: "Zauber-Girl hat das gesagt, was sich nicht viele zu sagen trauen." Damit meint er wohl: Kerth nervt ihn.

Papis Loveday dagegen nimmt Pallaske und Tessa zur Seite und macht ihnen eine Ansage. "Jetzt beenden wir diesen Kindergarten", sagt er. Es sei nicht richtig gewesen, dass sie einfach die Bohnen genommen haben, ohne mit den anderen zu teilen. "Das macht man nicht. Wir sind ein Team."

Und Kerth? Sie weiß nicht, ob sie sich rechtfertigen soll - oder ob sie im Camp schon als Aussätzige gilt. Einmal stöhnt sie: Sie wolle nichts Veganes mehr essen. Ein anderes Mal sagt sie: "Ich habe halt ein bisschen mehr Energie. Ich rede halt so laut."

Dschungelcamp 2023: Claudia Effenberg will nicht mehr Mutter Teresa spielen

Auch bei Claudia Effenberg liegen die Nerven blank. Allerdings nicht wegen der Bohnen, sondern wegen der Unordnung im Camp. Sie beschwert sich: "Irgendwie findet man von allen möglichen Leuten immer tausend Sachen." Sie habe keine Lust mehr, "Mutter Teresa" oder "Frau Feldwebel" zu spielen. Auch die mangelnde Hygiene im Dschungel macht ihr zu Schaffen: "Ich komme mir vor, wie so ein stinkender Bär."

IBES 2023: Claudia Effenberg über den Tod ihrer Schwester

Claudia Effenberg teilt in Folge vier eine traurige Geschichte. Ihre Schwester, sagt sie, sei Zahnärztin gewesen und habe auf Mallorca gelebt. Während ihrer Kindheit hätten sie sich "mega verstanden." Doch als Effenberg ihre Tochter für eine Zahnbehandlung nicht zur Schwester geschickt habe, sei es zum Bruch gekommen.

"Meine Schwester war super sauer, weil ich das in München habe machen lassen", sagt Effenberg. Die Schwester habe sechs Jahre lang nicht mehr mit ihr gesprochen. Dann sei die Schwester an Krebs erkrankt. Eines Tages habe Effenberg einen Brief bekommen. Darin habe ihr der Sohn der Schwester mitgeteilt, dass seine Mutter verstorben sei. "Es ist so schlimm, jemanden wegen einer bescheuerten Zahn-OP nicht Tschüss sagen zu können", sagt Effenberg. "Ich habe das nie verstanden."

IBES 2023: Gigi und Tessa holen sieben Sterne

Bei der Dschungelprüfung bleibt der Ekel-Faktor hoch: Am Tag 4 im Dschungel treffen Gigi und Tessa bei der "Puppengraus"-Prüfung auf Kakerlaken, Maden, Tauben und Krokodile.

Bei Gigi löst das vor allem eine Sache aus: seinen Würgereflex. Er stöhnt, flucht und kann seinen Brechreiz nur schwer unterdrücken. Moderator Jan Köppen sagt daraufhin zu Mitkandidatin Tessa: "Das war kein Tier. Das war Gigi."

Die Bilanz: Tessa und Gigi holen sieben Sterne. Im Camp sorgt das für Champagner-Stimmung. Papis freut sich: "Sieben Sterne, mein Gott. Heute essen wir eine halbe Kuh." Am Ende gab es dann Affenkopfpilze und Kangarooschwanz. Na, dann: guten Appetit.

Morgen geht es weiter im Dschungel: Die Dschungelcamp-Sendetermine 2023 gibt es nämlich täglich.

Lesen Sie auch