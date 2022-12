Dschungelcamp 2023: RTL gibt Startdatum bekannt

Wann beginnt das Dschungelcamp 2023? Wann der Starttermin und wann das Finale der 16. Staffel ist, hat RTL nun bekanntgegeben.

14.12.2022 | Stand: 19:21 Uhr

Bald hat das Warten für alle Trash-TV-Fans endlich ein Ende: Der Starttermin des Dschungelcamps steht fest. Wie RTL am Mittwochmorgen auf Instagram bekanntgegeben hat, beginnt das Dschungelcamp am Freitag, den 13. Januar 2023. Um 21:30 Uhr geht es mit der 16. Staffel der Erfolgsserie los. "Es ist wieder so weit: Es wird dschungelig!", hieß es auf Instagram. Auch der Termin für das Finale steht bereits fest.

Dschungelcamp: am 13. Januar 2023 beginnt die 16. Staffel

Schauplatz ist nach drei Jahren Pause wieder Australien. 2021 wurde die Show wegen der Corona-Pandemie in Deutschland produziert, 2022 ging es nach Südafrika. Neu ist auch, dass Sonja Zietlow die Show nicht mehr mit Daniel Hartwich moderiert. Jan Köppen ist ab Januar 2023 an ihrer Seite zu sehen.

Das Dschungelcamp 2023 geht 2023 einen Tag länger

Und: die 16. Staffel wird einen Tag länger andauern als die bisherigen Staffeln. Denn der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin wird nicht mehr am dritten Samstag der Show gekürt, sondern am dritten Sonntag. Das Finale steigt somit am Sonntag, den 29. Januar 2023.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten beim Dschungelcamp 2023 offiziell dabei sind, will RTL in Kürze bekanntgeben. Doch es gibt bereits Spekulationen. Schon länger brodelt es in der Gerüchteküche, dass Lucas Cordalis, Sohn des verstorbenen Dschungelkönigs Costa Cordalis, dabei sein könnte. Auch vom Ex-Bachelor-Kandidaten Andrej Mangold und InfluencerTim Kampmann war schon die Rede.

