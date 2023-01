"DSDS" 2023: Das sind die Kandidaten im Casting am 1. Februar

Auch beim sechsten Casting am 1. Februar treten wieder viele hoffnungsvolle junge Talente vor die "DSDS"-Jury. Wir zeigen Ihnen, wer die DSDS-Kandidaten sind und welche Lieder sie vorbereitet haben.

Es ist mittlerweile der sechste der "DSDS"-Sendetermine, bei dem sich die neuen Kandidaten dem Casting stellen. Dank diverser skurriler Auftritte wurde wohl bislang keinem der "DSDS"-Jury-Mitglieder 2023 langweilig. Die Jury wird in der finalen Staffel der Kult-Show wieder von Pop-Titan Dieter Bohlen angeführt. Verstärkung hat sich der Musikproduzent bei seinem guten Freund und ehemaligen "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi geholt. Außerdem mit von der Partie sind die beiden Sängerinnen Leony und Katja Krasavice.

In der neuen Casting-Runde am 1. Februar wird sich der Unterhaltungswert der Kandidaten voraussichtlich nicht ändern. Von prominenter Unterstützung bis zu kleinen Geschenken als Bestechungsversuch ist alles mit dabei. Der Castingshow-Klassiker, dessen Übertragung bereits seit 2002 bei RTL stattfindet, hat also auch in seiner letzten Staffel noch einiges zu bieten und zieht auch über 20 Jahre nach seinem Start noch junge Menschen an, die ihr gesangliches Können unter Beweis stellen möchten.

Welche Kandidaten sind im 6. DSDS-Casting dabei? Mit welchen Liedern wollen sie die Jury überzeugen? Wir verraten Ihnen alles, was es rund um die Kandidaten der neuesten Ausgabe von "DSDS" zu wissen gibt.

Das sind die Kandidaten und Lieder im "DSDS"-Casting am 1. Februar 2023

Auch dieses Mal sind wieder insgesamt elf Kandidaten mit dabei. Sie alle hoffen darauf, einen Recall-Zettel zu bekommen und es am Ende in die Live-Shows zu schaffen. Doch an der "DSDS"-Jury sind im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte schon tausende Bewerber gescheitert. Wir stellen Ihnen diejenigen, die es trotzdem versuchen wollen, hier vor:

Sophie Ramirez (24) aus Düsseldorf

Mit ihrem selbstgemachten Kleid, das sie unter anderem aus Autolack, Schrauben und Plastikteilen gebastelt hat, versucht sich die Kunststudentin direkt von der Konkurrenz abzusetzen. Bei der Auswahl ihres Songs war sie dabei weniger einzigartig: Sie hat mit "Birthday" von Katy Perry einen ganz normalen Pop-Song gewählt.

Marvin Hellwig (30) aus Ratingen

Marvin hat sich selbst das Zeichnen beigebracht und hat für Jury-Mitglied Dieter Bohlen ein von ihm selbst angefertigtes Porträt mit dabei. Sollte er sich allerdings nicht auf die dadurch erworbenen Sympathie-Punkte verlassen können, dann hat er immer noch seine musikalische Erfahrung als Background-Sänger und Keyboarder in der Band seines Vaters. Er selbst hebt sich in seiner Song-Auswahl ein wenig von den andern Kandidaten ab und performt "Frühstück in Paris" von Capital Bra ft. Cro und "Bis meine Welt die Augen schließt" von Joel Brandstein.

Nancy Ceesay (19) aus Hannover

Die Rapperin ist unter dem Künstlernamen "CeeY" unterwegs und versucht nicht nur mit ihrem Sprechgesang, sondern auch mit ihren Dance-Moves zu beeindrucken. Passend dazu hat sie die Songs "Boss Bitch" von Doja Cat und "Heute Nacht" von Theo Junior mit dabei.

Luca Valentino (23) aus Menden

An selbstbewusstsein mangelt es dem jungen Mann mit dem Traum, der erste schwule Ballermann-Star zu werden, sicher nicht. Da verwundert es auch nicht, dass er mit seinem selbstgeschriebenen Song "Die Korken knallen" vor Dieter Bohlen tritt. Den Auftritt vor der Kamera ist er als Influencer jedenfalls bereits gewohnt.

Lawa Baban (25) aus Gießen

Im TV-Geschäft ist Lawa keine Anfängerin mehr: Sie war bereits bei "Temptation Island VIP" mit dabei und dürfte daher dem ein oder anderen Zuschauer bekannt vorkommen. Für die "DSDS"-Juroren hat sie "Love On The Brain" von Rihanna und "Idontwannabeyouanymore" von Billie Eilish mitgebracht.

Jean-Louis Pawellek (24) aus Langenhagen

Für sein Alter hat Jean-Louis eine eher ungewöhnliche Leidenschaft. Denn der junge Mann ist ganz begeistert von volkstümlichem Schlager, den er auch selbst schon auf so mancher Bühne gespielt hat. Dabei stand er unter anderem schon neben Schlagergrößen wie den "Amigos". Auch für seinen Auftritt mit dem Song "Wir sagen Dankeschön" von den Flippers hat er sich prominente Unterstützung geholt: Der ursprünglich aus "Bauer sucht Frau" bekannte Schlager-Sänger "Schäfer Heinrich" steht ihm zur Seite.

Dany Eschment (19) aus Berlin

Ein Mann mit einer Mission: Dany will wieder mehr Rock 'n Roll in die deutsche Musik bringen. Die nötige Erfahrung für seinen entsprechend rockigen Auftritt bei "DSDS" hat er sich auf diversen Festivals erarbeitet, auf denen er mit seiner Band bereits aufgetreten ist. Nun will er auch in der Castingshow punkten. Dafür singt er "La Bamba" von Los Lobos&Gipsy Kings und "Great Balls of Fire" von Jerry Lee Lewis.

Davide Disca (18) aus Rheinfelden

Mit "As It Was" von Harry Styles macht der italienische Nachwuchs-Sänger sein "DSDS"-Debüt. Da es sich um die letzte Staffel der Show handelt, wird er allerdings leider nicht seinem großen Vorbild Menderes nacheifern können und einfach jedes Jahr aufs Neue kommen, bis er es endlich in die Live-Shows schafft. Es muss also diesmal schon klappen.

MarvinBrasil (30) aus Kiel

Manchmal hat ein Mensch einfach den absolut passenden Namen. So ist es auch bei MarvinBrasil, der ein so unwahrscheinlicher Brasilien und Südamerika-Fan ist, dass er sich als Cover-Sänger brasilianischer Songs in seinem Traumland bereits eine Fanbase aufbauen konnte. Auch seine Song-Auswahl spiegelt seine zwischen Deutschland und Südamerika hin und her gerissene Person wider. Er tritt mit "Ai Se Eu Te Pego" von Michel Teló und "Halt dich an mir fest" von Revolverheld auf.

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Luzern, Schweiz)

Der Familienmensch hat seine Überzeugung, gut genug für "DSDS" singen zu können, von der Resonanz auf seine Social-Media Posts . Doch ob Bohlen und Co. ebenso begeistert von seinen Gesangskünsten sind wie seine Follower?

Lisa-Marie Stengel (26) Berlin

Ganz im Gegensatz zu vielen ihrer vor Selbstbewusstsein nur so strotzenden Konkurrenten, ist Lisa-Marie selbst der Meinung, gar nicht singen zu können. Ob sie es nun doch kann oder nicht, will sie bei "DSDS" jetzt endgültig herausfinden. Dieser dann doch eher ungewöhnliche Teilnahmegrund wird noch bizarrer, wenn man weiß, dass sie "Jailhouse Rock" von Elvis Presley vorsingt, einen Song, der ganz maßgeblich von der überragenden Stimme des King of Rock lebt.

