DSDS 2023: Die Kandidaten und ihre Lieder im 8. Casting am 8. Februar

Die DSDS-Castings gehen in die heiße Phase. Wir stellen Ihnen die Kandidaten und ihre Lieder aus dem 8. Casting am Mittwoch, dem 8. Februar 2023, vor.

07.02.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Die Kandidaten der DSDS-Castings sind wie gewohnt eine bunte Mischung aus verrückt und talentiert. Zu jedem der DSDS 2023 Sendetermine gibt es von jeder Sorte ein paar, die es bis in die Castings geschafft haben. Wobei sich "talentiert" und "verrückt" selbstverständlich nicht gegenseitig ausschließen. Somit ist sichergestellt, dass die Übertragung der letzten DSDS-Staffel den angestebten Unterhaltungswert für die Zuschauer hat.

Im Mittelpunkt der Castings steht selbstverständlich wieder die DSDS-Jury rund um Dieter Bohlen. Dieser hat sich dieses Mal Unterstützung von den Sängerinnen Leony, Katja Krasavice und seinem Freund Pietro Lombardi geholt. Diese vier fühlen den Kandidaten beim Vorsingen auf den Zahn und entscheiden dann, ob wir die angehenden Sänger im Recall noch einmal zu Gesicht bekommen oder nicht.

Wer traut sich dieses Mal vor die Jury? Wer sind die potentiellen Opfer von Dieter Bohlens berühmt-berüchtigten Sprüchen? Wir stellen Ihnen hier die Kandidaten des 8. Castings bei DSDS 2023 vor.

DSDS 2023: Das sind die Kandidaten und ihre Lieder im Casting am 8. Februar

Ganze 13 Kandidaten sind beim 8. Casting von DSDS 2023 zu sehen. Mit dabei sind wieder sowohl überzeugende Gesangseinlagen als auch skurille Auftritte. Wer die Kandidaten in dieser Folge sind und welche Songs sie mit im Gepäck haben, verraten wir Ihnen hier.

Taro Sperlich (22) aus Gardelegen

Taro könnte eines der außergewöhnlichsten Talente der DSDS-Geschichte sein. Damit ist jedoch nicht sein Gesang gemeint, sondern die Tatsache, dass er Teil des berühmten Zirkus "Moreno" ist. Mit einer atemberaubenden Jongleursnummer kann er längst ein großes Publikum begeistern. Nun will er das auch bei DSDS schaffen. Immerhin hat sein Großcousin Ramon Roselly das 2020 auch schon geschafft. Zunächst muss aber erst einmal die Jury überzeugt werden. Dies versucht der junge Artist mit den Songs "So darfst du nicht gehen" von Ramon Roselly und "All of Me" von John Legend.

Jelena Naß (26) aus Westoverledingen

Die reitbegeisterte 26-jährige leidet an dem "Hermansky Putlak Syndrom", einem unheilbaren Gendefekt, der sie in eine lebensbedrohliche Situation bringt und dafür verantwortlich ist, dass sie blind ist. Doch davon lässt sie sich nicht entmutigen. Sie will jeden Tag ihres Lebens bis zum Äußersten genießen und verbindet dies auch mit der Musik. Sie zeigt dem Publikum den ganzen Umfang ihrer Stimme mit dem Song "Walking in Memphis" von Cher.

Andrea Renzullo (26) aus Hamm

Er ist bereits Casting erprobt: Als Kind nahm Andrea beim "Supertalent" teil und später war er schon einmal bei DSDS. Dieses Mal will er es aber sehr viel weiter als beim letzten Mal schaffen und versucht das mit seiner Version von "You Are The Reason" von Calum Scott zu erreichen.

David Leischik (27) aus Köln

Der Musikstudent aus Köln stand schon während seiner Schulzeit mit seiner Band auf der Bühne. Doch sein Gesangstalent vorzuführen könnte nicht die einzige Motivation sein, die der 27-jährige hat. Er hat laut eigener Aussage eine große Liebe zu Trash-TV Formaten entwickelt. DSDS könnte also durchaus auch als Sprungbrett für ihn gedacht sein, um selbst bei einer solchen Sendung mitmachen zu können. Doch eins nach dem anderen. Zunächst einmal sing er mit "The A Team" von Ed Sheeran und "Still" von Jupiter Jones vor der Jury.

Dardan Lajqi (29) aus Ansbach

Dardan liebt die Musik und möchte das der Welt auch unbedingt zeigen. Dabei gibt es allerdings ein kleines Problem: Er ist wahnsinnig nervös, wenn er vor vielen Menschen singen muss. Das könnte seine Chancen auf den Recall-Zettel zunichte machen. Doch er will es trotzdem wissen und tritt mit "Watermelon Sugar" von Harry Styles vor die Jury.

Julienne Seline Faber (16) aus Bexbach

Mit ihren 16 Jahren ist Julienne deutlich jünger als die meisten anderen Casting-Teilnehmer. Dennoch will sie sich furchtlos dem Urteil der Jury rund um Pop-Titan Dieter Bohlen stellen. Zur Unterstützung hat sie ihre halbe Familie mitgenommen. Das soll ihr den nötigen Rückenwind geben, um sich mit "Lost Without You" von Freya Ridings in den Recall zu singen.

Louis Varnhorn (28) aus Vechta

Mit seinem Musikgeschmack sticht Louis bei DSDS definitiv ein wenig hervor. Denn abgesehen von Pop-Melodien hat es ihm vor allem Rap-Musik angetan. Damit erklärt sich auch seine Songauswahl: "Schlechtes Vorbild" von Sido und "Ohne Dich" von KASIMIR1441 ft. Badmómzjay. Doch das ist noch nicht alles. Neben den Vorbereitungen zu seinem Auftritt hat er auch schon eigenes Merchandise entworfen. Dieses präsentiert er der Jury ganz stolz während des Castings.

Jacky Cola (Künstlername) (22) aus Düsseldorf

Die Justizfachangestellte will die Jury "mit auf eine Reise" nehmen. Musikalisch, versteht sich. Dafür muss sie jedoch alles geben. Dieter Bohlen gibt ihr direkt die Anweisung: "Mikrofon direkt an den Mund - und dann ganz laut mit Feuer singen!" Das bedeutet in Jackys Fall, mit voller Inbrunst "Price Tag" von Jessie J zu performen.

Laura Stephan (27) aus Berlin

Musikalisch ist Laura ein echtes Allroundtalent. Sie hat viele Jahre lang eine klassische Gesangsausbildung genossen, ist seit einigen Jahren als Musik- und Kunstlehrerin tätig und ist sehr an moderner Musik aus den Genres Elektro und Pop interessiert. Irgendwie klassisch und doch modern ist auch ihre Songasuwahl. Sie hat "Basta, Basta!" von Giovanni Zarella für das Casting vorbereitet.

Monique Michelle Tvrdy (28) aus Neuhofen an der Krems (Österreich)

Ihre musikalische Erfahrung hat die junge Verkäuferin hauptsächlich auf der Karaoke-Bühne zusammen mit ihrem Vater gesammelt. Doch das hält sie nicht davon ab, es jetzt auf einer sehr, sehr viel größeren Bühne zu versuchen. Ihre Waffe: "Diggin' In The Dirt" von Stefanie Heinzmann. Damit will sie beweisen, dass sie echtes Talent hat und die Zuschauer mit ihrer Rock-Stimme begeistern kann.

Angelina "Lilac" Ferchau (25) aus Berlin

Sie sieht sich selbst als Kunstfigur. Ihr Erkennungszeichen? Die Farbe Lila. Sie steht total auf lila Klamotten, aber auch sonst ist bei ihrem Äußeren einiges los. Unter anderem hat sie zahlreiche spirituelle Zeichen auf ihrem Körper, die aufzeigen, wie esoterisch sie ist. Ob dank oder trotz ihres Äußeren, sie hat schon mehrere Songs veröffentlicht und will nun auch bei DSDS durchstarten. Dafür tritt sie mit "No Scrubs" von TLC an.

Minh-San Cao (29) aus Montabaur

Der quirlige Modeverkäufer lässt definitv keine Langeweile aufkommen. Weil er selbst der Meinung ist, bei einem schnelleren Song nicht ruhig sitzen bleiben zu können, hat er eine entsprechende Performance vorbereitet. Unschwer ist daran zu erkennen, was seine Lieblingsmusik ist: Pop. Egal, ob aus Deutschland, Amerika oder Korea. Sein Können präsentiert er der Jury mit dem Song "Friday" von Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hyperman.

Christian Reger (26) aus Kamp-Lintfort

Christian ist Referendar für emotionale Entwicklung, Deutsch und ästhetische Erziehung an einer Förderschule. Als solcher ist er viel Lärm um sich herum gewohnt und weiß, wie er mit schwierigen Situationen umzugehen hat. Die Musik spielt bei seinem Beruf auch eine Rolle: Mit musikalischen Projekten fördert er die Kinder. Mit so viel Engagement und Verständnis will er die Jury nicht nur mit seinem Gesang, sondern auch mit seiner Persönlichkeit überzeugen. Seine mitgebrachten Songs sind "No Matter What" von Callum Scott und "Mercy" von Shawn Mendes.

