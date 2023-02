"DSDS" 2023: Kandidaten und Lieder im 9. Casting am 11. Februar

"DSDS" 2023: Die Show geht weiter mit dem 9. Casting. Hier präsentieren wir Ihnen die Kandidaten und Lieder vom 11. Februar.

10.02.2023 | Stand: 09:57 Uhr

Jedem der DSDS 2023 Sendetermine stellt RTL eine Art Motto oder eine Überschrift voraus - beim Casting Nr. 9 am Samstag hat der Sender sich für "bunt und tanzbar" entschieden. Klingt doch auch mal ganz sehenswert, oder? Bei der bisherigen Übertragung der voraussichtlich letzten DSDS-Staffel ging es jedenfalls alles andere als langweilig zu.

Daumen hoch oder Daumen runter? Die DSDS-Jury rund um den schon mal in der Versenkung verschwundenen und auf wundersame Weise wieder aufgetauchten Pop-Titan Dieter Bohlen entscheidet zwar nicht wirklich über Leben und Tod wie einst Julius Cäsar in der römischen Arena. Trotzdem dürften viele der hoffnungsvollen Kandidatinnen und Bewerber das Urteil ganz genauso empfinden - als existenziell. Bohlen und seine Mitstreiter Leony, Katja Krasavice sowie Pietro Lombardi tragen zumindest in seelischer Hinsicht nicht gerade wenig Verantwortung.

Wer sind diesmal die Gewinner oder Verlierer? Wir stellen Ihnen die Teilnehmerinnen und Kandidaten des Casting Nr. 9 einzeln vor - und natürlich auch die Lieder, die sie präsentieren.

9. Casting bei "DSDS" 2023: Kandidaten, Bewerberinnen, ihre Lieder

Diesmal sind es elf hoffnungsvolle Gesang-Talente, auf die Sie sich freuen dürfen. Hier kommen sie - in Wort und Bild.

Waheed Bahroon (20) aus München

Song Jurycasting: "Beggin" von Maneskin

Peris Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

Songs Jurycasting: "When I Was Your Man" und "Treasure" von Bruno Mars

Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover

Song Jurycasting: "Save Your Tears" von The Weeknd

Ozan Nadir Cinar (19) aus Düsseldorf

Song Jurycasting: "110" von Capital Bra & LEA

Jolice Maiuri (17) aus Wuppertal

Song Jurycasting: "You Are The Reason" von Calum Scott

Philipp Polz (22) aus Ingolstadt

Song Jurycasting: "Treasure" von Bruno Mars

Monika Bumiller (29) aus Weingarten

Song Jurycasting: "Want You Bad" von The Offspring

Heiko Hermann (29) aus Neustadt

Songs Jurycasting: "Hulapalu" von Andreas Gabalier und "Your Song" von Elton John

Lea Bill (19) aus Grevenbroich

Songs Jurycasting: "Symphony" von Clean Bandit feat. Zara Larsson und "I say a little Prayer" von Aretha Franklin

Lukas Becker (22) aus Bonn

Song Jurycasting: "Anyone" von Demi Lovato

Dilara Sabahat (17) aus Neumünster

Song Jurycasting: "Hurt" von Christina Aguilera

Dilara Sabahat RTL / Stefan Gregorowius

Dilara geht mit großer Gelassenheit in den Wettbewerb. Sie freut sich zunächst schon einmal, dass sie überhaupt dabei sein darf. Falls es schief gehen sollte, würde ihre Mama sie ganz sicher wieder auffangen - davon ist sie felsenfest überzeugt. Als ihren Favoriten in der Jury hat sie jetzt schon Pietro Lombardi ausgeguckt.

