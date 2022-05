"DSDS" 2023: Start und Sendetermine - Was ist zu Staffel 20 bisher bekannt?

"DSDS" geht 2023 wieder in eine neue Runde. Was ist bisher bekannt zu Start und Sendetermine von Staffel 20?

24.05.2022 | Stand: 07:05 Uhr

"Deutschland sucht den Superstar" oder kurz: "DSDS" wird auch 2023 wieder erscheinen. Zum 20. Mal wird wieder ein neuer Superstar gesucht. Die Teilnehmer müssen sich zunächst beim Casting beweisen, um anschließend über den Recall in die Live-Shows zu gelangen. Über Gelingen oder Versagen entscheidet zunächst die Jury, später in den Live-Shows das Publikum.

Möchten Sie gerne Näheres zur 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 erfahren, was bisher bekannt ist rund um Start und Sendetermine? Dann sind Sie hier genau richtig.

Was ist bisher zum Start von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 bekannt?

Ein genaues Datum für die 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 steht noch nicht fest. Sieht man sich jedoch die Starttermine der vergangenen Staffel an, könnte man den ungefähren Start der neuen Staffel erahnen. Die letzten Staffeln sind allesamt im Januar jeden Jahres erschienen – das lässt darauf hoffen, dass auch "DSDS" 2023 im Januar erscheinen wird. Sofern ein genaues Datum veröffentlicht wurde, wird dies umgehend in diesem Artikel ergänzt.

"DSDS" 2023: Was ist bisher zu Sendeterminen bekannt?

Wie bereits in den vergangenen Jahren, kann schwer davon ausgegangen werden, dass auch die 20. Staffel von "DSDS" auf RTL zu sehen sein wird. Immer samstags und anfangs auch dienstags folgte die neue Folge zur Prime-Time um 20.15 Uhr. 2022 gab es insgesamt zehn Casting-Folgen, vier Episoden aus dem Recall, drei Live-Shows und am Ende das Finale. Daher könnte sich für die neue Staffel ein ähnlicher Aufbau ergeben. Hier eine Übersicht:

Folge 1: Casting 1

Folge 2: Casting 2

Folge 3: Casting 3

Folge 4: Casting 4

Folge 5: Casting 5

Folge 6: Casting 6

Folge 7: Casting 7

Folge 8: Casting 8

Folge 9: Casting 9

Folge 10: Casting 10

Folge 11: Recall 1

Folge 12: Recall 2

Folge 13: Recall 3

Folge 14: Recall 4

Folge 15: Live-Show 1

Folge 16: Live-Show 2

Folge 17: Live-Show 3

Folge 18: Finale

Wer wird wohl in der Jury von "DSDS" 2023 sitzen?

2022 saß Dieter Bohlen erstmals nicht mehr in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Stattdessen nahmen Florian Silbereisen, Toby Gad und Illse DeLange am Jurypult Platz. Ob 2023 die Besetzung der Jury ähnlich ausfallen wird, ist bisher noch unklar. In der gesamten Geschichte von "DSDS" wechselte die Jury jedes Jahr durch – zweimal änderte sich jedoch nichts. Sofern Näheres zur Jury bekannt ist, wird dies an dieser Stelle ergänzt.

Das sind alle Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar":