Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld live im Free-TV: Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga spielt Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld zum Saisonstart 23/24. Wir haben alle Infos rund um die Übertragung im Free-TV und Stream.

02.08.2023 | Stand: 09:39 Uhr

Am ersten Spieltag der 3. Liga-Saison 2023/2024 treffen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld aufeinander. Während Dresden letzte Saison den erhofften Aufsteig in die 2. Bundesliga verpasst hat, ist Bielefeld gerade aus der 2. Spielklasse abgestiegen und damit neu in Liga 3. Beide Teams hoffen mit einem Sieg von Anfang an im Aufstiegsrennen mitzumischen.

Wann genau das Spiel stattfindet und wie die Übertragung erfolgt, einschließlich Informationen zur Übertragung im Free-TV- und Stream, finden Sie hier.

Dresden vs. Bielefeld: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

Am Samstag, dem 5. August 2023, treffen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld in der 3. Liga-Saison 2023/2024 aufeinander. Das Spiel wird um 16.15 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion, der Heimspielstätte von Dynamo Dresden, stattfinden. So sieht es der Spielplan der 3.Liga-Saison 2023/2024 vor.

Übertragung von Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld live im Free-TV und Stream

Die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld ist kostenfrei in der ARDund somit im Free-TV zu sehen. Die Mehrheit der 3. Liga-Spiele ist jedoch exklusiv auf MagentaTV verfügbar, wofür ein monatliches Abonnement erforderlich ist.

Im Folgenden erhalten Sie nochmal einen Überblick zu den wichtigsten Informationen der Partie zwischen Dresden und Bielefeld:

Spiel: Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld, 1. Spieltag der 3. Liga 23/24

Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld, 1. Spieltag der 3. Liga 23/24 Datum: Samstag, 5. August 2023

Samstag, 5. August 2023 Uhrzeit: 16.15 Uhr

16.15 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Übertragung im Free-TV: ARD

ARD Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream: kostenlos in der ARD-Mediathek, kostenpflichtig bei Magenta Sport

Die Rechte zur Übertragung der 3. Liga-Spiele in der Saison 2023/2024 liegen bei MagentaTV. Zudem zeigen auch andere öffentlich-rechtliche Sender ausgewählte Begegnungen der dritthöchsten Spielklasse des deutschen Fußballs. Die Auswahl des Senders richtet sich nach den beteiligten Mannschaften, zum Beispiel überträgt der BR in der Regel Spiele von 1860 München, dem FC Ingolstadt oder Jahn Regensburg.

Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld Mannheim: Bilanz der beiden Mannschaften

Laut Angaben der Webseite fussballdaten.de trafen Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden bisher insgesamt 13 Mal aufeinander. Zu Beginn der Saison 2023/2024 gehören beide Mannschaften wohl zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten. Die letzten Begegnungen zwischen den beiden Teams fanden etwas zurückliegend statt: In der Saison 2019/2020, als beide noch in der 2. Bundesliga spielten, traf man zuletzt aufeinander. Bielefeld gewann beide Spiele mit 4:0 und 1:0. Auch in der Gesamtstatistik hat Bielefeld die Nase vorn. Sie gewannen acht Mal, während Dynamo nur drei Partien für sich entscheiden konnte - zwei Spiele endeten unentschieden. Das Torverhältnis liegt bei 26:16 aus Sicht von Bielefeld.