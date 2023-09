Ebay schafft eine Bezahlmethode ab - Das müssen Nutzer jetzt wissen

Ebay vollzieht auf der Plattform eine grundlegende Änderung, die sich auf das Thema Bezahlen auswirkt. Welche das ist, lesen Sie im Artikel.

14.09.2023 | Stand: 18:18 Uhr

Es ist erst einige Wochen her, da legte Ebay infolge eines abgeschlossenen Kaufvorgangs die Abholung als voreingestellte Option fest (nur für Privatverkäufe). Wer auf der Verkaufsplattform ein Produkt erwirbt, kann es persönlich abholen und das auch noch per Barzahlung. Doch gehört diese Bezahlmethode nun offenbar der Vergangenheit an.

Die Ware vom Standort des Anbieters abzuholen, hat für die Nutzer einige Vorteile, denn so können Versandkosten gespart werden. Das ist jedoch künftig nicht mehr möglich. Denn bei einer Abholung der Ware funktioniert künftig nur mehr die Zahlungsabwicklung über Ebay selbst. Dies ist eine von mehreren Maßnahmen, welche die Plattform nach unseren Informationen im September durchführen wird.

Ebay: Bezahlmethoden werden verringert - es betrifft Barzahlung

Portale wie Techbook schildern, dass Verkäufer zuletzt Benachrichtigungen von Ebay erhielten, mit dem Hinweis: „,Barzahlung bei Abholung ist ab 11. September 2023 nicht mehr verfügbar.“ Der Hintergrund zu der Änderung bei Transaktionen: Die Bezahlung von Bestellungen per Ebay soll noch sicherer gemacht werden, indem der komplette Vorgang über die Plattform abgewickelt wird. Ein Blick in die Bedingungen von Ebay bestätigt die Meldungen:

In einem Artikel zu den akzeptierten Bezahlmethoden erläutert das Unternehmen, dass die Barzahlung "unter Umständen" bei bestimmten Angeboten weiter möglich sein kann. So gibt es in Zukunft also nur mehr folgende Möglichkeiten, eine Ware auf der PlattformEbay zu bezahlen:

Kreditkarte, EC-Karte, Bankkarte

Apple Pay/Google Pay

Rechnung

Sofortüberweisung oder Ratenkauf (beides durch Klarna)

PayPal

Wenn Händler oder Privatverkäufer nun statt oder neben dem Versand die Möglichkeit einer Selbstabholung anbieten, soll ausgeschlossen werden, das Geld bar entgegenzunehmen. Andernfalls drohen Komplikationen: Verkäufer haben offenbar nicht mehr die Chance, die Transaktion als abgeschlossen zu markieren, dem Käufer droht ein Vermerk aufgrund von Nichtzahlung. Das könnte auch dann gelten, wenn bei der Anzeige ursprünglich noch "Barzahlung bei Abholung" kommuniziert wurde.

Über Ebay bezahlen statt Barzahlung: Plattform winken mehr Einnahmen

Ein weiterer Effekt für den amerikanischen Onlineriesen ist die Erhöhung der Einnahmen: Denn dadurch, dass bei Ebay-Geschäften keine Barzahlung mehr möglich ist (gilt nicht für Ebay Kleinanzeigen), dürfte die anteilige Provision, also Verkaufsgebühr, aufgrund der Online-Bezahlung weiter wachsen. Allerdings entfällt diese seit Frühjahr 2023 ohnehin für Privatverkäufer, im Gegensatz zu gewerblichen Anbietern. Darüber hinaus spielt der Sicherheitsgedanke eine Rolle: Denn die reine Abwicklung über Ebay bedeutet auch eine Erhöhung des Käuferschutzes.

Und wie funktioniert die Abholung eines Ebay-Produkts von nun an? Die Handelsplattform klärt darüber auf, dass bei einer Selbstabholung künftig nicht einfach die Ware ausgehändigt und das Geld bezahlt wird. Stattdessen muss digital ein Abholnachweis erstellt werden, anhand der Ebay-App und einem sechsstelligen QR-Code. Diesen bekommt der Käufer bzw. die Käuferin per E-Mail nach Bestätigung des Geschäfts zugeschickt. Der Ebay-Code wird dann gescannt oder manuell eingegeben. Ebay erläutert das Prozedere auf seiner Website.

Ebay schreibt hierzu: "Wenn ein Verkauf außerhalb von eBay abgeschlossen wird und dabei etwas schiefgeht, sind weder Käufer noch Verkäufer durch unsere Schutzprogramme abgesichert und Sie müssen dennoch die Gebühren bezahlen." Sollte sich das Produkt als fehlerhaft herausstellen oder zum Beispiel unzufriedenstellend ausfallen, können Kunden es sogar dann zurückgeben, wenn laut Anzeige keine Rücknahmen akzeptiert sind.