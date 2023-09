Neue Berechnung: Bürgergeld liegt auch 2024 unter dem Mindestlohn

2024 wird das Bürgergeld deutlich erhöht. Eine Vollzeitbeschäftigung zu Mindestlohn-Konditionen lohnt sich aber weiterhin, wie eine aktuelle Analyse zeigt.

29.09.2023 | Stand: 15:46 Uhr

Beschäftigte in Vollzeit , die Mindestlohn verdienen, haben laut neuen Berechnungen nach wie vor ein deutlich höheres Einkommen als Bürgergeld-Beziehende. Das gilt auch dann, wenn wie von der Bundesregierung geplant, das Bürgergeld zu Jahresbeginn 2024 erhöht wird. All das geht aus den Berechnungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Wie groß ist der Unterschied zwischen Mindestlohn und Bürgergeld?

Das WSI gibt als Beispiel an, dass eine alleinstehende Person, die in einem Vollzeitjob zum Mindestlohn arbeite, im Jahr 2024 pro Monat zirka 532 Euro netto im Monat mehr zur Verfügung hat als eine alleinstehende Person, die Bürgergeld bezieht. Bei alleinerziehenden Personen mit einem Kind betrage der Unterschied sogar zwischen 715 und 765 Euro, je nach Alter des Kindes.

Welche Reaktionen gibt es auf die Bürgergeld-Erhöhung?

Sozialminister Hubertus Heil ( SPD ) hatte bereits Ende August eine Erhöhung des Bürgergelds um rund zwölf Prozent angekündigt. Sowohl Unionsfraktionschef Friedrich Merz als auch sein Vize Jens Spahn kritisierten diesen Beschluss. "Diejenigen, die arbeiten, müssen am Ende des Monats netto mehr Geld in der Tasche haben als diejenigen, die soziale Transferleistungen bekommen", sagte Merz in einem Interview mit dem ARD-Morgenmagazin.

Kritik kam aber auch von den Sozialverbänden. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK , Verena Bentele , positionierte sich in einer Pressemitteilung ganz klar: "Die Erhöhung der Regelsätze kommt angesichts der anhaltenden Inflation viel zu spät."

Die Berechnung des WSI zeigen aber zumindest: Entgegen der Befürchtungen lohnt sich das Arbeiten auch dann noch, wenn 2024 die Bürgergeld-Erhöhung kommt. Bettina Kohlrausch , wissenschaftliche Direktorin am WSI, bemerkte zudem in einer Pressemitteilung: "Wer den sozialen Zusammenhalt in unserem Land stärken will, sollte nicht gegen das Bürgergeld polemisieren, sondern sich für einen höheren Mindestlohn und mehr Tarifbindung einsetzen." Dies sei der beste Schutz gegen Armutslöhne.