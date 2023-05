Einstiegsgehalt über 4000 Euro: Mit diesen Berufen klappt das

Das Einstiegsgehalt lässt sich je nach Branche, Standort und Hochschulabschluss unterscheiden. In welchen Berufen können Einsteiger mit einem besonders hohen Gehalt rechnen?

25.05.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Wer den perfekten Job sucht, achtet meist zunächst darauf, dass die Arbeit erfüllend ist. Für viele kommt aber direkt danach das Gehalt auf die Checkliste. In den meisten Berufen entwickelt sich dieses mit der Zeit und steigt mit der Berufserfahrung kontinuierlich an. Allerdings gibt es Berufe, in denen auch direkt beim Einstieg schon eine beträchtliche Summe auf der Gehaltsabrechnung steht. Die höchsten Einstiegsgehälter hängen oft mit verschiedenen Faktoren zusammen, wie:

Abschluss

Vorausgegangenes Studium oder Ausbildung

Branche

Unternehmensgröße

Region

Die besten Einstiegsgehälter nach diesen Faktoren finden Sie in diesem Artikel.

Das beste Einstiegsgehalt für Hochschulabsolventen und -absolventinnen

Als Faustregel kann festgehalten werden: je höher der Abschluss, desto höher das Einstiegsgehalt. Somit verdienen Menschen mit Promotion in der Regel am meisten. Das Einstiegsgehalt nach einer Promotion kann je nach Branche, Unternehmen, Position und Standort variieren. Es gibt keine einheitlichen Angaben für das durchschnittliche Einstiegsgehalt nach einer Promotion, da dies von verschiedenen Faktoren abhängt. Laut dem Stepstone Gehaltsreport für Absolventen 2020/21 beträgt das Einstiegsgehalt für Menschen mit Doktortitel in Deutschland etwa 4688 Euro monatlich.

Doch auch nach einem Masterstudium verdienen Absolventinnen und Absolventen in Deutschland ein gutes Einstiegsgehalt. Ähnlich, wie beim Doktortitel hängt das Einstiegsgehalt von Master-Absolventinnen und -Absolventen auch von verschiedenen Faktoren wie Branche, Berufserfahrung, Standort und Unternehmen ab.

Abschluss Einstiegsgehalt pro Monat Promotion 4688 Euro Master 3947 Euro Bachelor 3514 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport für Absolventen

Das beste Studium für ein hohes Einstiegsgehalt

Doch nicht nur je nach Abschluss, sondern auch je nach Studium unterscheidet sich das Einstiegsgehalt. So verdienen Absolventinnen und Absolventen eines Masterabschlusses im Bereich Medizin und Wirtschaftswissenschaften das beste Gehalt zum Berufseinstieg, während das Einstiegsgehalt im Bereich Philosophie und Geisteswissenschaften oft weit darunter liegt.

Studium Einstiegsgehalt Bachelor Einstiegsgehalt Master Medizin (Zahnmedizin)* - 4957 Euro Wirtschaftsingenieurwesen 3922 Euro 4402 Euro Rechtswissenschaften* - 4360 Euro Ingenieurswissenschaften 3857 Euro 4231 Euro IT (Informatik) 3809 Euro 4248 Euro Politik- und Sozialwissenschaften 3158 Euro 3387 Euro Geowissenschaften 2942 Euro 3318 Euro Philosophie und Geisteswissenschaften 2882 Euro 3044 Euro

*Studiengang mit Staatsexamen

Das beste Einstiegsgehalt nach Branche

Die Einstiegsgehälter können sich auch je nach Berufsgruppe unterscheiden. So ist das Einstiegsgehalt für Absolventen mit Bachelor-Abschluss in bestimmten Berufsgruppen höher als in anderen. Dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass ein hoher Einstieg nicht immer auch einen hohen Anstieg des Gehalts bedeutet. Die Branche, in der das höchste Einstiegsgehalt winkt, ist die Automobilbranche.

Branche Durchschnittliches Einstiegsgehalt Fahrzeugbau / -zulieferer 4305 Euro Luft- und Raumfahrt 4261 Euro Chemie und erdölverarbeitende Industrie 4156 Euro Banken 4152 Euro Pharma 4149 Euro Maschinen- und Anlagebau 4095 Euro Gesundheit und soziale Dienste 3023 Euro Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Recht 4077 Euro Elektrotechnik 4060 Euro Metallindustrie 4028 Euro Medizintechnik 4023 Euro Versicherungen 4018 Euro

Unterschiedliches Einstiegsgehalt je nach Unternehmensgröße

Je größer das Unternehmen, desto höher das Gehalt. Diese Faustregel gilt auch, wenn man das Einstiegsgehalt betrachtet. Größere Unternehmen können ihren Neuzugängen meist ein höheres Einstiegsgehalt bieten als kleine oder mittelständische Firmen. So steigt mit der Anzahl der Mitarbeitenden in einem Unternehmen auch die Chance auf ein höheres Einstiegsgehalt. Wer also zu Beginn seiner Karriere schon viel Geld verdienen möchte, der bewirbt sich am besten bei großen Konzernen.

Größe des Unternehmens Durchschnittliches Einstiegsgehalt 3333 Euro 11 - 50 Mitarbeitende 3524 Euro 51 - 250 Mitarbeitende 3688 Euro 251 - 500 Mitarbeitende 3787 Euro 501 - 1000 Mitarbeitende 3877 Euro 1001 - 5000 Mitarbeitende 3995 Euro 5001 - 10.000 Mitarbeitende 4091 Euro >10.000 4211 Euro

Einstiegsgehalt je nach Bundesland

Es mag wenig überraschend sein, dass auch der Standort beim Einstiegsgehalt eine Rolle spielt. So zählen zum Beispiel industriestarke Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zu den Regionen, in denen ein höheres Einstiegsgehalt zu erwarten ist. Der Stepstone Gehaltsreport für Absolventen hat die einzelnen Bundesländer auf ihre durchschnittlichen Einstiegsgehälter untersucht.

Bundesland Durchschnittliches Einstiegsgehalt Baden-Württemberg 3980 Euro Bayern 3949 Euro Hessen 3862 Euro Hamburg 3758 Euro Nordrhein-Westfalen 3728 Euro Rheinland-Pfalz 3698 Euro Niedersachsen 3680 Euro Saarland 3589 Euro Berlin 3572 Euro Bremen 3566 Euro Mecklenburg-Vorpommern 3565 Euro Brandenburg 3562 Euro Schleswig-Holstein 3561 Euro Thüringen 3342 Euro Sachsen-Anhalt 3279 Euro Sachsen 3200 Euro

Im öffentlichen Dienst wurde das Gehalt zuletzt angehoben, das gilt auch für Einsteiger. In der Bundeswehr winkt zwar je nach Position meist ein Einstiegsgehalt unter 4000 Euro, die Aufstiegschancen bieten aber auch schnell mehr Geld auf dem Konto.