Eishockey-WM 2023: Dänemark - Deutschland live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Eishockey-WM 2023 spielt Deutschland gegen Dänemark. Alles Infos rund um Termin und zur Übertragung im Free-TV und Stream finden Sie hier.

11.05.2023

In der Gruppenphase der Eishockey-WM 2023 der Herren trifft Deutschland auf Dänemark. Diese findet im finnischen Tampere und im lettischen Riga statt. Auch das deutsche Eishockey-Team ist bei der WM 2023 dabei. Zusammen mit den Nationalteams Schweden, Finnland, den USA, Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich bildet Deutschland Gruppe A.

Dänemark ist der vierte Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Zuvor tritt das deutsche Eishockey-Team gegen Schweden, Finnland und die USA an. Wann findet das Match Deutschland gegen Dänemark statt und wo kann man es live verfolgen? Alles zum Termin und zur Übertragung im Free-TV und Stream erfahren Sie hier. Außerdem finden Sie in diesem Artikel die Bilanz der beiden Teams vor der Eishockey-WM 2023.

Das ist der Termin von Dänemark - Deutschland bei der Eishockey-WM 2023

Am Donnerstag, dem 18. Mai 2023, treffen Deutschland und Dänemark in der Gruppenphase der Eishockey-WM 2023 aufeinander. Los geht die Partie um 19.20 Uhr. Wie alle Gruppen-Spiele der Gruppe A findet auch dieses Duell in der Nokia-areena in Tampere, Finnland statt.

Dem Spielplan der Eishockey-WM 2023 zufolge treten die Mannschaften innerhalb der Gruppen A und B bis zum 23. Mai gegeneinander an. Daraufhin folgt das Viertelfinale am 25. Mai und das Halbfinale am 27. Mai. Anschließend geht es um den dritten Platz und zuletzt findet am 28. Mai 2023 das große Finale der Eishockey-WM 2023 statt.

Eishockey-WM 2023: Übertragung von Dänemark - Deutschland live im Free-TV und Stream

Als Eishockey-Spiel mit deutscher Beteiligung wird auch dieses Match gegen Dänemark live im Free-TV beim Sender Sport1 zu sehen sein. Der Spartensender überträgt nämlich alle Spiele des deutschen Eishockey-Teams im Free-TV.

Auch im Stream gibt es eine Übertragung der Eishockey-WM 2023: Deutschland gegen Dänemark können Sie kostenlos über den Live-Stream von Sport1 oder über MagentaSport verfolgen. Allerdings müssen Sie bei dem Streaming-Dienst der Telekom ein Abonnement abschließen, um die Spiele der Eishockey-WM 2023 sehen zu können. Ab 4,95 Euro im Monat können sie MagentaSport nutzen. Hier finden Sie alle Informationen zum Eishockey-WM-Spiel Deutschland - Dänemark zusammengefasst:

Was: 86. Eishockey-WM 2023 Dänemark - Deutschland, Gruppenphase, Gruppe A

86. Eishockey-WM 2023 Dänemark - Deutschland, Gruppenphase, Gruppe A Wo: Nokia-Areena, Tampere, Finnland

Nokia-Areena, Tampere, Finnland Datum: Donnerstag, 18. Mai 2023

Donnerstag, 18. Mai 2023 Uhrzeit: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Free-TV: Sport1

Sport1 Live-Stream: Sport1, MagentaSport

Dänemark gegen Deutschland bei der Eishockey-WM 2023: Bilanz

In der Gruppenphase muss sich Deutschland vor dem Spiel gegen Dänemark bereits drei anderen Teams stellen, darunter auch Finnland, dem Eishockey-Weltmeister von 2022. Mit Blick auf den Spielverlauf der letzten Saison ist DänemarkDeutschlands erster Gegner, der bei der WM 2022 schwächer war als das deutsche Nationalteam.

Beide Mannschaften spielten 2022 in Gruppe A. Am 19. Mai 2022 traf Deutschland auf Dänemark undsiegte mit 1-0. Nach der Gruppenphase befand sich Deutschland mit 16 Punkten und 26:20 Toren auf Platz zwei, Dänemark dagegen auf Platz fünf, mit 12 Punkten und 18:18 Toren. Anders als Deutschland zog Dänemark nicht ins Viertelfinale ein. Deutschland kam jedoch nach einer 1-4-Niederlage gegen Tschechien ebenfalls nicht weiter.

Dänemarks Performance aus der letzten Saison lässt sich jedoch nicht einfach auf die diesjährige Eishockey-WMübertragen, denn die Dänen konnten bereits einige WM-Matches gegen Deutschland für sich entscheiden und haben insgesamt sogar leicht die Nase vorne: Von neun Aufeinandertreffen bei Eishockey-Weltmeisterschaften der vergangenen Jahre siegte Deutschland vier Mal, Dänemark konnte fünf Matches für sich entscheiden. Deshalb dürfte es spannend werden, welches der beiden Teams bei der Eishockey-WM 2023 als Sieger hervorgeht.