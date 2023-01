Energiepauschale für Studierende: Wann kann man die 200 Euro beantragen?

Auch Studierende in Deutschland sollen so schnell wie möglich durch eine Energiepauschale entlastet werden. Doch eine digitale Plattform zur Abwicklung existiert immer noch nicht.

16.01.2023 | Stand: 13:59 Uhr

Es ist noch nicht lange her, da erhielten Erwerbstätige auf den Lohn eine einmalige Energiepauschale in Höhe von 300 Euro. Auch an Hochschulen Eingeschriebene, die zu diesem Zeitpunkt einem Minijob nachgingen oder als Werkstudenten arbeiteten, wurden hier berücksichtigt. Alle anderen dagegen - Rentner aber vor allem Studierende, die sich während eines zeitintensiven Studiums in keinem Beschäftigungs-Verhältnis befanden - sahen zunächst in die Röhre.

Korrigiert hat dies die Bundesregierung zuerst bei den Rentnern, im neuen Jahr sollen auch Studierende zusätzlich zum zweiten Heizkostenzuschuss durch eine unversteuerte Energiepauschale von 200 Euro entlastet werden. Momentan besteht die Einmalauszahlung allerdings bislang nur in der Theorie, denn die Abwicklung soll über eine digitale Plattform erfolgen, die bisher noch immer nicht freigeschaltet ist.

Energiepauschale für Studierende: Was wurde beschlossen?

Von der Bundesregierung beschlossen und vom Bundesrat bewilligt wurde eine Energiepauschale für alle Studierenden sowie Fachschülerinnen und Fachschüler, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder sich in einer Fachausbildung befinden. Die Höhe der unversteuerten Einmalzahlung soll 200 Euro betragen.

Wer genau hat Anspruch auf die Energiepauschale?

Voraussetzung ist zunächst einmal ein Wohnsitz oder "gewöhnlicher Aufenthalt" in Deutschland zum oben genannten Stichtag. Ist diese Bedingung erfüllt, haben folgende Gruppen Anspruch auf die Einmalzahlung:

Studierende

Schülerinnen und Schüler in Fachschulklassen, deren Besuch eine berufsqualifizierende Berufsausbildung voraussetzt

Schülerinnen und Schüler in Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen, die in einem mindestens zweijährigen Ausbildungsgang einen berufsqualifizierenden Abschluss erreichen

Schülerinnen und Schüler in vergleichbaren Bildungsgängen

Wie bekommen Studierende die 200 Euro Energiepauschale?

Da die Kontaktdaten und Bankverbindungen der Studierenden in Deutschland nirgendwo zentral registriert sind, soll es derzeit keinen Weg geben, der um einen individuellen Antrag der Betroffenen herum führt.

Zwar besitzen die Länder die Daten von BAföG-Empfängern, wenn es aber um eine Pauschale für alle Studierenden geht, soll sich die Lage schwieriger darstellen. Der Bund muss also neben der Kosten für die Energiepauschale, die bürokratischen Schritte für die Auszahlung mit den Bundesländern koordinieren. Hierbei scheint es noch zu haken.

Ernergiepreispauschale für Studierende: Wann kommt die digitale Plattform zum Beantragen?

Abhilfe für die große logistische Herausforderung soll eigentlich eine digitale Plattform schaffen, über die die Anträge aller betroffenen Studierenden abgewickelt werden sollen. Die ist jedoch noch nicht zugänglich, noch nicht einmal bekannt, auch das Datum für eine Freischaltung liegt noch nicht vor.

Offen bleibt also, wann die Energiepauschale beantragt geschweige denn an die Studierenden ausgezahlt werden kann. Auf Anfrage der Rheinischen Post verwies das Bundesforschungsministerium lediglich darauf, dass das Gesetz erst im Dezember den Bundesrat passiert habe und derzeit "intensiv" an den digitalen Strukturen gearbeitet würde.

"Unser Ziel ist, dass die rund 3,5 Millionen jungen Menschen möglichst schnell die 200 Euro erhalten. Wir werden rechtzeitig und umfassend informieren, wie und wann die Anträge gestellt werden können", so eine Sprecherin des Ministeriums. Studierende, die aktuell wie alle anderen mit hohen Heiz- und Nebenkosten zu kämpfen haben, wird das freilich noch nicht zuversichtlich stimmen.

