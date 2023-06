Europa League 2023/24: Beginn, Spielplan und Termine

Im Sommer startet die Europa League Saison 2023/24. Wann genau geht es los? Hier erhalten Sie alle Infos rund um Beginn, Spielplan und Termine der Europa League 23/24.

Bald ist es wieder so weit: Die neue Saison der Europa League 23/24 startet in die 53. Spielzeit. Die UEFA hat angekündigt, dass dieses Turnier das letzte mit dem Format der Gruppenphase sein wird - in zukünftigen Saisons wird sich der Ablauf ändern. In der kommenden Spielzeit soll jedoch noch alles noch einmal wie gewohnt ablaufen. Die Gewinner der Europa League 2023/24 kommen in die Gruppenphase der Champions League 2024/25 und dürfen außerdem beim Super Cup 2024 antreten.

Wollen Sie mehr über die anstehende Europa League 2023/24 wissen? Alle Infos rund um Beginn, Spielplan und Termine sowie alles über die teilnehmenden Teams haben wir in diesem Artikel für Sie.

Beginn der Europa League 2023/24: Wann startet das europäische Turnier?

Der offizielle Start-Termin der Europa League 2023/24 ist der 10. August 2023. Nachdem bereits am 24. Juli 2023 die Auslosungen stattfanden, beginnt die Europa League mit den Hinspielen der dritten Qualifikationsrunde. Am 22. Mai 2024 findet das Finale im Aviva Stadion in der irischen Hauptstadt Dublin statt.

Was: Europa League 2023/24, 53. Spielzeit

Europa League 2023/24, 53. Spielzeit Beginn: 10. August 2023

10. August 2023 Finale: 22. Mai 2024

22. Mai 2024 Finalstadion: Aviva Stadion, Dublin

Aviva Stadion, Dublin Mannschaften: 32

Europa League 2023/24: Das sind alle Termine im Spielplan

Obwohl die UEFAÄnderungen angekündigt hat, ähneln Ablauf und Termine in dieser Saison noch denen der Europa League 2022/23. Die dritte Qualifikationsrunde und die Play-Offs bestimmen, welche Teams es in die Gruppenphase schaffen.

In der folgenden Übersicht finden Sie alle von der UEFA angegebenen Termine zur Europa League 2023/24:

Phase Runde Auslosung Termine

Qualifikation 3. Qualifikationsrunde

24. Juli 2023 10./17. August 2023

Play-Offs 7. August 2023 24./31. August 2023 Gruppenphase Spieltag 1 1. September 2023

21. September 2023

Spieltag 2

5. Oktober 2023

Spieltag 3

26. Oktober 2023

Spieltag 4

9. November 2023

Spieltag 5

30. November 2023

Spieltag 6

14. Dezember 2023 K.o.-Phase Play-offs der K.-o.-Runde 18. Dezember 2023 15. / 22. Februar 2024 Achtelfinale

24. Februar 2024 7. / 14. März 2024

Viertelfinale 15. März 2024

11. / 18. April 2024

Halbfinale

2. / 9. Mai 2024 Finale 22. Mai 2024

Diese Teams sind bei der Europa League 2023/24 dabei

3. Qualifikationsrunde

So setzten sich die Teams für die dritte Qualifikationrunde der Europa League 2023/24 zusammen:

Champions-Weg der dritten Qualifikationsrunde: zehn Verlierer des Champions-Weg der zweiten Qualifikationsrunde der CL 2023/24

Pokal- und Verfolgerweg der dritten Qualifikationsrunde: Pokalsieger und Nachrücker aus den Verbänden (Platz 16 und 17)

zwei Verlierer des Platzierungswegs der zweiten Qualifikationsrunde der CL 2023/24

Diese Mannschaften sind bereits gesetzt:

Slavia Prag

Olympiakos Piräus

Play-Offs

Diese Teams spielen in den Play-offs der Europa League 2023/24:

sieben Sieger aus der dritten Qualifikationsrunde

Pokalsieger: Plätze 7 bis 14 der Rangliste (Russland ist aus der Pokal-Rangliste ausgeschlossen)

sechs Verlierer aus des Champions-Wegs der dritten Qualifikationsrunde

Diese Teams sind sicher dabei:

Ajax Amsterdam

Royal Antwerpen

LASK

FK Čukarički

Gruppenphase

Diese Teams sind in der Gruppenphase der Europa League 2023/24 dabei:

zehn Sieger der Play-offs

Pokalsieger: Plätze 1 bis 6 der Rangliste

fünf Ligavertreter: Plätze 1 bis 5 der Rangliste

vier Verlierer des Platzierungswegs der dritten Qualifikationsrunde

zwei Verlierer des Platzierungswegs der Play-offs

vier Verlierer des Champions-Wegs der Play-offs

Auch hier haben sich bereits paar Teams einen Platz in der Gruppenphase gesichert:

Topf 1:

AC Florenz oder West Ham United

FC Liverpool

FC Villarreal

Topf 1 oder 2:

Sporting Lissabon

Topf 1, 2, 3 oder 4:

Real Betis Sevilla

Topf 2, 3 oder 4: