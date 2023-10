Europas schönster Strand - Und elf empfehlenswerte Spots

Europas schönster Strand hat seinen Titel bei den World Travel Awards 2023 verteidigt: Wir erklären, wo er liegt und welche Abschnitte als besonders traumhaft gelten.

05.10.2023 | Stand: 11:29 Uhr

Urlaub ist mit die schönste Zeit des Jahres - und kommt optimalerweise gleich mehrmals vor. Dabei gibt es zahlreiche sehenswerte Destinationen, an denen man die Seele baumeln lassen kann. Wunderbare Reiseziele existieren alleine in Europa mehrere, doch einem bestimmten Strand kann offenbar niemand das Wasser reichen: der portugiesischen Algarve .

Europas schönster Strand: Einmal mehr die Algarve

Der langgezogene Küstenabschnitt im Südwesten wurde bei den "World Travel Awards" neuerlich zum schönsten Strand in Europa gewählt. Das ist nicht verwunderlich: Breite, langgezogene Sandstrände, felsige Küstenabschnitte und das wunderbare, sonnige Klima machen Europas schönsten Strand für Sonnenanbeter, Naturfreunde und Activity-Fans wertvoll. Dazu zieht der raue Wellengang des Atlantiks scharenweise Surfer und andere Wassersportler in den Bann. Dieser Mix macht die über 200 Kilometer lange Küstenregion zum idealen Erholungsort.

Überraschend kommt die Entscheidung für die Algarve im Jahr 2023 also nicht. Zumal bei der jährlichen Preisverleihung zum letzten Mal im Jahr 2018 eine andere Urlaubsdestination den Titel als schönster Strand Europas ergattern konnte: Letztmals landete die griechische Peloponnes bei der Abstimmung ganz oben. Bereits davor ging der Titel der "World Travel Awards" dreimal in Folge an die Algarve .

Algarve ist der schönste Strand Europas: 11 empfehlenswerte Spots

Keine Frage: Das Reiseziel im südwestlichen Portugal hält zahlreiche wunderbare Spots bereit. Welche davon besonders schön sind, ist natürlich Geschmackssache. Laut Portugal360.de lässt sich die Algarve in zwei Regionen unterteilen: im Osten die "Sandalgarve mit endlosen Sandstränden und Sumpfgebieten" - im Westen die "bei Touristen beliebtere Felsalgarve".

Lesen Sie auch

Rente Rente im Ausland: Die besten Länder zum Auswandern

Das Portal Travelbook führt elf wunderbare Orte an der Algarve auf, die in besonderem Maße eine Reise wert sind:

Prainha im Ort Alvor

Ponta da Piedade in Lagos

Praia do Camilo in Lagos

Praia Dona Ana in Lagos

Praia do Carvalho in Carvoeiro

Praia de Benagil in Lagoa

Praia da Marinha in Carvoeiro

Praia do Martinhal in Sagres

Die Ilha da Culatra in Olhão

Praia Odeceixe in Aljezur

Praia do Amado in Bordeira

Und welche Traumstrände hatten bei der diesjährigen Abstimmung das Nachsehen? Hier die unterlegenen Nominierten:

Cannes (Frankreich)

Korfu ( Griechenland )

Costa Navarino ( Griechenland )

Mallorca (Spanien)

Marbella (Spanien)

Porto Santo (Portugal)

Sardinien ( Italien )

Es gibt in Europa auch Reiseziele, nur wenig besucht werden.