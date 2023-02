Europe's Most Wanted: Das sind Europas meistgesuchte Verbrecher

Mit Steckbrief und Foto sucht Europol nach flüchtigen Schwerverbrechern. Die Liste der Delikte ist lang, auch ein paar Deutsche sind dabei. Eine Auswahl.

Sexualverbrechen, Mord, Drogengeschäfte und Steuerhinterziehung: Die Liste der Delikte von Europas meistgesuchten Verbrechern ist lang. Die meisten sind rechtskräftig verurteilt, und seitdem auf der Flucht - einige von ihnen seit Jahrzehnten. Doch wer sind Europas meistgesuchte Verbrecher, gibt es Frauen unter ihnen und was wird ihnen zur Last gelegt? Eine kleine Auswahl der von Europol gesuchten Verbrecher im Überblick.

Jan Marsalek

Der aktuell womöglich in Deutschland bekannteste Verbrecher, der von Europol gesucht wird: Ex-Wirecard-Boss Jan Marsalek. Marsalek ist das Gesicht des wohl größten Bilanzskandals der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Ihm werden Vermögens- und Wirtschaftsdelikte, gewerbsmäßiger Bandenbetrug und Untreue zur Last gelegt. Es geht um 1,9 Milliarden Euro. Marsalek soll sich im Juni 2020 ins Ausland abgesetzt haben – manche vermuten nach Russland, andere, dass er längst tot sei.

Geschlecht: männlich

Ungefähre Größe: 180 cm

Augenfarbe: braun

Geburtsdatum: 15. März 1980

Nationalität: österreichisch

Gesprochene Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Volker Norman Franz

Wegen eines spektakulären Doppelmordes gehört der Deutsche Volker Norman Franz zu einem der wohl meistgesuchtesten und brutalsten Verbrecher Europas. Im Mai 1995 tötete Franz zwei Polen durch einen Handgranatenwurf. Franz saß bereits in Haft, floh aber im März 1997 aus der JVA Hagen. Kurze Zeit später soll er in Weimar und später in Halle Raubüberfälle begangen und dabei drei Menschen erschossen haben. Er floh daraufhin nach Lissabon, wo er 1998 erneut festgenommen wurde. Auch aus einem Gefängnis in der portugiesischen Hauptstadt gelang ihm mit einer Feile die Flucht. Seit 1999 wird er von Interpol weltweit wegen fünffachen Mordes gesucht. Eine entsprechende Belohnung wurde auf 25.000 Euro ausgesetzt.

Geschlecht: männlich

Geburtsdatum: 30. Januar 1970

Nationalität: Deutsch

Gesprochene Sprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch

Eva Zamecnikova

Am 15. Januar 2014 engagierte die Slowakin Eva Zamecnikova einen Auftragmörder, der ihren Mann für 50.000 Euro töten sollte. Sie plante den Mord für den 24. Januar und wollte ihren Mann nach zwei Jahren als vermisst melden, um so den Rest des gemeinsamen Hauses zu bekommen. Der Auftragsmörder allerdings ging zur Polizei und wurde zum Kronzeugen. Zamecnikova tauchte unter und wurde in Abwesenheit zu 8 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Seitdem fehlt jede Spurt von der mittlerweile etwa Anfang vierzig Jährigen.

Geschlecht: weiblich

Geburtsdatum: 16. Oktober 1981

Nationalität: slowakisch

Jan Johannes Salminen

Dem Finnen Jan Johannes Salminen werden dagegen keine Kapitaldelikte zur Last gelegt, sondern Betrugsfälle, vor allem Steuerhinterziehung und Geldwäsche sowie Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft. Bei seiner Gerichtsverhandlung blieb der 37-Jährige fern, seitdem wird er gesucht. Zu seinen besonderen Merkmalen gehören Tattoos auf Armen und Oberkörper.

Geschlecht: männlich

Ungefähre Größe: 178 cm

Augenfarbe: grün

Geburtsdatum: 16. April 1985

Nationalität: finnisch

Gesprochene Sprachen: Finnisch, Englisch

Giovanni Motisi

Giovanni Motisi gehört zur sizilianischen Mafia der "Cosa Nostra", die weltweit operiert. 1985 wurde er wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt. Seit 1993 befindet er sich auf der Flucht. Laut Gerüchten soll Motisi entweder bereits gestorben sein oder sich in Agrigent an der Südwestküste Siziliens verstecken.

Geschlecht: männlich

Geburtsdatum: 1. Januar 1959

Gesprochene Sprachen: Italienisch

Karim Ouali

Am 27. April 2011 ermordete Karim Ouali, der als Fluglotse am französischen Flughafen "BaselMulhouseFreiburg" arbeitete, einen Kollegen mit einer Axt. Seiner Festnahme kam Quali zuvor, indem er flüchtete. Er hat mehrere Tattoos, u.a. an den Beinen sowie einen Leberfleck auf der rechten Wange. Neben Französisch und Englisch spricht er auch Spanisch und Arabisch. Außerdem ist er bisher unter dem Pseudonym Ouali Aderfi in Erscheinung getreten.

Geschlecht: männlich

Ungefähre Größe: 179 cm

Augenfarbe: braun

Geburtsdatum: 21. Mai 1976

Nationalität: französisch

Amin Qatra

Amin Qatra wird wegen Mordes gesucht. Der Afghane soll am 1. Juni 2016 in Dänemark einem Menschen die Kehle durchgeschnitten haben. Das Opfer starb kurz darauf. Der 33-Jährige befindet sich auf der Flucht. Weitere Merkmal zu seiner Person:

Geschlecht: männlich

Ungefähre Größe: 178 cm

Augenfarbe: braun

Geburtsdatum: 24. November 1989

Nationalität: afghanisch

Anton Zhivkov Petkovsi

Der Bulgare Anton Zhivkov Petkovsi hat 2001 mit einem Maschinengewehr einen Mord begangen. Der Bulgare wurde rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt, ist aber auf der Flucht. Er benutzte bisher das Pseudonym Nashko. Viel ist über Petkovsi nicht bekannt. Was man sonst über ihn weiß:

Geburtsdatum: 11. Oktober 1966

Nationalität: bulgarisch

Gesprochene Sprachen: Bulgarisch

