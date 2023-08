Zugang zu WCs und sanitären Anlagen: So hilft der Euroschlüssel Menschen mit Behinderung

Der Euroschlüssel ist ein System, das Menschen mit Behinderungen das Reisen erleichtert. Was der Schlüssel kann und wer einen Anspruch hat, erfahren Sie im Artikel.

25.08.2023 | Stand: 12:42 Uhr

Der Euroschlüssel ist mehr als nur ein Stück Metall. Er ist ein Symbol für Barrierefreiheit und Unabhängigkeit. Für Menschen mit Behinderungen kann dieser Schlüssel den Unterschied zwischen einem stressigen und einem sorgenfreien Tag ausmachen. Doch was genau ist der Euroschlüssel, und wie können Betroffene ihn erhalten? In diesem Artikel gehen wir diesen Fragen auf den Grund.

Übrigens: In den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es spezielle Angebote für Menschen mit Behinderungen. So können beispielsweise Menschen mit Schwerbehinderung kostenlos Bus und Bahn fahren.

Was ist der Euroschlüssel und wie funktioniert er?

Der Euroschlüssel ist ein Universalschlüssel, der den Zugang zu speziell ausgestatteten sanitären Anlagen und anderen Einrichtungen in ganz Europa ermöglicht. Laut dem CBF Darmstadt (Club Behinderter und ihrer Freunde), der Organisation, die den Schlüssel 1986 eingeführt hat, handelt es sich um ein Schließsystem, das über die Landesgrenzen von Deutschland hinaus genutzt wird. Der Euroschlüssel ermöglicht es Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, selbständig Zugang zu behindertengerechten Einrichtungen zu erhalten, wie zum Beispiel Autobahn- und Bahnhofstoiletten, öffentliche Toiletten in Fußgängerzonen, Museen oder Behörden.

Wichtig: Der Euroschlüssel, auch EuroKey genannt, hat sich zwar auch in anderen europäischen Ländern außer Deutschland etabliert, es besteht aber keine Garantie, dass in anderen Ländern eine ähnlich große Anzahl an sanitären Anlagen mit dem Euroschlüssel geöffnet werden können. Laut dem Sozialverband VDK kommen auf Europa immerhin mehr als 12.000 Toiletten, die mit dem Euroschlüssel geöffnet werden können.

Lesen Sie auch

VdK Sozialverband fordert Reform des Gleichbehandlungsgesetzes

Der Euroschlüssel kann in folgenden Ländern verwendet werden:

Österreich: Der Euroschlüssel wird vom Österreichischen Behindertenrat vertrieben und kann für barrierefreie öffentliche WCs in Städten und Gemeinden sowie an Autobahnraststätten verwendet werden. Italien: Auch in Italien kommt das Euro-Schließsystem zum Einsatz. Schweiz In der Schweiz wird das System von der Koordinationsstelle eurokey.ch verwaltet. Tschechien: Es gibt erste Anlagen in Tschechien, die das Euro-Schließsystem verwenden. Kroatien: Auch in Kroatien finden sich erste Anlagen mit dem Euro-Schließsystem. Slowakei: Es gibt eine Liste von EuroKey-Standorten in der Slowakei. Niederlande: Es gibt auch EuroKey-Standorte in den Niederlanden.

Wer hat Anspruch auf einen Euroschlüssel?

Nicht jeder kann einfach so einen Euroschlüssel erhalten. Der Schlüssel wird ausschließlich an Menschen ausgehändigt, die auf behindertengerechte Toiletten angewiesen sind. Laut einem Beitrag des Sozialverband VDK Deutschland zu dem Thema, gilt in Deutschland der Schwerbehindertenausweis als Berechtigung, wenn das Merkzeichen "G" und ein Grad der Behinderung (GdB) von 70 und aufwärts enthalten ist.

Berechtigt zum Kauf eines Euroschlüssels sind außerdem Personen, die in ihrem Schwerbehindertenausweis folgende Merkmale aufweisen:

aG: Außergewöhnliche Gehbehinderung

Außergewöhnliche Gehbehinderung B: Notwendigkeit ständiger Begleitung

Notwendigkeit ständiger Begleitung H: Hilflosigkeit

Hilflosigkeit Bl: Blindheit

Zu diesem Personenkreis gehören laut der offiziellen Website für den Schwerbehindertenausweis in der Regel:

Blinde

Sehbehinderte

Schwer Gehbehinderte

Rollstuhlfahrer

Stomaträger

Schwerbehinderte, die hilfsbedürftig sind und gegebenenfalls eine Hilfsperson benötigen

Multiple Sklerose Erkrankte

Morbus Crohn Erkrankte

Colitis ulcerosa Erkrankte

Menschen mit chronischen Blasen-/Darmleiden

Wie bekomme ich einen Euroschlüssel?

Es gibt verschiedene Wege, um einen Euroschlüssel zu erhalten. In Deutschland kann der Schlüssel über den CBF Darmstadt bestellt werden. In Österreich ist der Euroschlüssel beim Österreichischen Behindertenrat erhältlich, wie auf dessen Website beschrieben wird. In der Schweiz wird der Euroschlüssel von Pro Infirmis angeboten. Der Schlüssel kann persönlich bei autorisierten Abgabestellen oder online bestellt werden.

Wie viel kostet es, einen Euroschlüssel zu kaufen?

Die Kosten für den Euroschlüssel variieren je nach Land und Organisation. In Deutschland beträgt der Preis beispielsweise 26,90 Euro, wie der CBF Darmstadt auf seiner Website schreibt. In der Schweiz kann der Schlüssel unter bestimmten Bedingungen kostenlos abgegeben werden. Innerhalb der Länder der Europäischen Union unterscheiden sich die Voraussetzungen für die Herausgabe eines Euroschlüssels allerdings, so dass es sinnig ist, sich über Vereine und Verbände in dem entsprechenden Land darüber zu informieren, welche Kosten auf Sie zukommen können, wenn Sie den Schlüssel nicht in Deutschland beantragen.

Euroschlüssel WC Standorte in ganz Europa: Wo findet man sie?

Dank des Euroschlüssels können Menschen mit Behinderungen auf eine Vielzahl von behindertengerechten Toiletten in ganz Europa zugreifen. Wer herausfinden will, wo sich diese Anlagen befinden, kann die Smartphone-App "Eurokey" nutzen, mit der alle Eurokey-Standorte lokalisiert werden können. Sämtliche Eurokey-Standorte finden sich auch online auf der Karte „Eurokey-Standorte".