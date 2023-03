Bundesliga: FC Bayern gegen Borussia Dortmund live im TV und Stream sehen

Am 26. Spieltag der Bundesliga spielen der FC Bayern und Borussia Dortmund gegeneinander. Hier finden Sie alle Infos rund um Termin und Übertragung im TV und Stream.

21.03.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Nachdem die 1:2 Niederlage gegen Bayer Leverkusen dem FC Bayern die Tabellenführung kostete, steht der BVB in der Bundesliga-Tabelle auf Platz 1. Für die zweitplatzierten Münchner geht es im Spiel gegen Borussia Dortmund ums Eingemachte.

Wann genau findet das Spiel statt und wo läuft es? Hier finden Sie alle Informationen rund um Datum und Uhrzeit, sowie zur Übertragung der Partie im Live-Stream und Free-TV. Außerdem finden Sie hier eine Bilanz der beiden Mannschaften.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga - Datum und Uhrzeit: Wann ist Anstoß?

Am 26. Spieltag treffen der FC Bayern und Borussia Dortmund in der Allianz-Arena in München aufeinander. Obwohl die Partie am Samstag, den 1. April 2023 stattfindet, handelt es sich um alles andere als einen Aprilscherz: Die Bayern stehen unter Druck, der Rivale Dortmund befindet sich im Höhenflug. Der Rekordmeister muss sich also beweisen. Anpfiff des Duells der Bundesliga-Giganten ist um 18.30 Uhr.

FC Bayern vs. Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream

Zur Enttäuschung vieler Fans gibt es dieses Spiel nicht im Free-TV zu sehen. Will man sich das Duell jedoch auf keinen Fall entgehen lassen, muss man in jedem Fall ein Abo abschließen, und zwar beim StreamingdienstSky. Auf Skysportkann man die Partie im Pay-TV ansehen, bei 12 Monaten Mindestlaufzeit gibt es das Sky-Sport-Paket für 20 Euro monatlich im Jahresabo. Im Live-Stream ist das Aufeinandertreffen der Bundesliga-Größen auf WOW mitzuverfolgen, das günstigste Abo kostet 7,99 Euro monatlich. Das Live-Sport-Paket von WOW gibt es als Jahresabo für 24,99 Euro monatlich oder als flexibles Monatsabo mit je 29,99 Euro.

Hier sind alle Informationen rund um das Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den BVB zusammengefasst:

Spiel: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund, 26. Spieltag der Bundesliga Saison 2022/2023

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund, 26. Spieltag der Bundesliga Saison 2022/2023 Datum: Samstag, 1. April 2023

Samstag, 1. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung im Free-TV: --

-- Übertragung im Pay-TV: Skysport

Skysport Übertragung im Live-Stream: WOW

FC Bayern - Borussia Dortmund in der Bundesliga: Bilanz der beiden Mannschaften

Mit Blick auf den aktuellen Stand der Bundesliga-Tabelle wird klar, um was es im kommenden Siel geht: Nach den Niederlagen gegen Mönchengladbach und Leverkusen mussten die Bayern den ersten Platz in der Tabelle an den größten Rivalen Dortmund abgeben. Mit 53 Punkten liegt der BVB nur einen Punkt vor den Münchnern, die jetzt den zweiten Platz belegen.

Bei insgesamt 25 Spielen bisher liegt der BVB mit 17 Siegen, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen vorne. Bayern hat nur 3 Niederlagen zu verzeichnen, aber mit nur 15 Siegen und 7 Unentschieden den ersten Platz verloren. Gegen Dortmund stehen die Münchner "extrem" unter Druck, was sich auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bewusst ist. Zum kommenden Duell gegen den BVB steht für ihn fest: "Wir müssen gewinnen, sonst wird es schwierig mit der Meisterschaft". Borussia Dortmund dagegen scheint nach dem eher holprigen Start nach der Winterpause nun einen regelrechten Lauf zu haben.

Ob sich der BVB gegen den FC Bayern durchsetzen kann, zeigt sich am 1. April 2023. Dem Rekordmeister könnte eine weitere Niederlage am Ende sogar den Titel kosten.

