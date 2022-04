FC Bayern - Dortmund: Liveticker und Bundesliga-Übertragung im TV und Live-Stream

Der FC Bayern München trifft in der Bundesliga auf Dortmund. Das Spiel läuft live im TV und Stream. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

21.04.2022 | Stand: 06:47 Uhr

Am Samstagabend steht in der Bundesliga wieder ein Topspiel an: Am bereits 31. Spieltag der Bundesliga-Saison 21/22 treffen die zwei deutschen Spitzenvereine FC Bayern München und Borussia Dortmund aufeinander.

Aktuell führt der FCB die Tabelle der 1. Bundesliga an. Dortmund folgt mit neun Punkten Abstand auf Platz zwei. Werden sich die Borussen gegen den Rekordmeister durchsetzen können? Noch haben sich die Münchner den Titel "Deutscher Meister" für die aktuelle Saison nicht sichern können. Die Chancen stehen allerdings nicht schlecht. Das Spiel am 31. Spieltag zwischen Bayern und dem BVB wird maßgeblich im Kampf um den Titel beitragen.

Möchten Sie mehr Infos zum Spitzenspiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund erfahren? Hier in diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle wichtigen Infos, die Sie rund um Übertragung im TV und Stream, sowie zu Termin und Uhrzeit wissen sollten. Zusätzlich haben wir einen Liveticker zur Bundesligapartie FC Bayern - Dortmund für Sie.

FC Bayern München - Borussia Dortmund: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der Bundesliga

Die Begegnung zwischen Bayern München und Dortmund findet am Samstag, dem 23. April 2022 statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr in der Allianz Arena in München.

Bayern gegen Dortmund: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV?

Das Samstagabendspiel zwischen dem FCB und dem BVB wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragung findet ausschließlich über den Pay-TV-Anbieter Sky und dessen Stream statt. Das sind die wichtigsten Informationen zum Bundesligaspiel FC Bayern gegen Dortmund im kurzen Überblick:

Spiel: FC Bayern vs. Borussia Dortmund, 31. Spieltag der Bundesliga 2021/22

FC Bayern vs. Borussia Dortmund, 31. Spieltag der Bundesliga 2021/22 Datum: Samstag, 23. April 2022

Samstag, 23. April 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei Sky

Liveticker zu FC Bayern - BVB Dortmund: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Ihnen ist es nicht möglich, die Begegnung am 31. Bundesligaspieltag zwischen Bayern und Dortmund im TV oder Stream mitzuverfolgen? Kein Problem - mit unserem Liveticker verpassen Sie nichts. Hier sehen Sie neben dem aktuellen Spielstand auch die Aufstellung und Kommentare zu den spannendsten Spielmomenten. Außerdem können Sie auf die Livetabelle der Bundesliga und auf viele andere wichtige Infos zur Bundesliga zugreifen.

Übertragung der Bundesliga 2021/22 live im TV und Online-Stream

Die Bundesligaspiele werden über verschiedene TV-Sender und Streaming-Diensteübertragen. In der Saison 2021/2022 gibt es den Großteil der Partien bei den kostenpflichtigen Streaming-Anbietern Sky und DAZN zu sehen. Ein paar wenige Begegnungen werden im Free-TV auf dem Sender Sat.1 ausgestrahlt. Hier haben wir die Informationen zur Übertragung für Sie zusammengefasst:

Bundesliga-Übertragung auf Sky: alle Spiele am Samstag, Dienstag und Mittwoch

alle Spiele am Samstag, Dienstag und Mittwoch Bundesliga-Übertragung auf DAZN: alle Spiele am Freitag, Sonntag sowie fünf Montagsspiele

alle Spiele am Freitag, Sonntag sowie fünf Montagsspiele Bundesliga-Übertragung im Free-TV auf Sat.1: neun Spiele der Bundesliga-Saison 21/22

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Bilanz und Infos

In der Vergangenheit sind der FCB und der BVB schon 131 Mal aufeinander getroffen. Die Bilanz zwischen den beiden Bundesligisten lautet wie folgt: Dortmund hat gegen Bayern 33 Mal gewinnen können. Die Münchner besiegten die Dortmunder allerdings schon in insgesamt 68 Partien. 30 Mal sind der FC Bayern und Dortmund mit einem Unentschieden auseinander gegangen.

Das letzte Spiel zwischen den Bayern und den Borussen fand am 4. Dezember 2021 statt. In der Bundesliga-Begegnung konnte sich der FC Bayern auswärts mit einem 2:3 gegen Dortmund durchsetzen.