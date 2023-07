FC Bayern München - Man City im Testspiel: Übertragung live im Free-TV und Stream

Der FC Bayern München und Man City treten im Testspiel gegeneinander an. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

19.07.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Nachdem der FC Bayern in der vergangenen Saison zum 33. Mal die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte, steht kurz vor dem Start in die neuen Saison 2023/24 eine Reihe von Testspielen an. Im Juli und August müssen die Münchner in gleich drei Freundschaftsspielen beweisen, dass sie in Top-Form sind. Dabei trifft der FCB als erstes auf Manchester City. Die Engländer haben ebenfalls eine erfolgreiche letzte Saison hinter sich: Nachdem sich Man City im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand durchsetzen konnte, beendete die Mannschaft die Saison mit ihrem ersten Triple.

Sie wollen mehr über das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Bayern und Man City erfahren? Alle Infos rund um die Testspiel-Übertragung live im Free-TV und Stream, sowie zu Termin, Uhrzeit und Bilanz der Teams finden Sie hier.

Termin und Uhrzeit des Freundschaftsspiels zwischen FC Bayern München und Man City: Wann ist Anpfiff?

Im Rahmen der inzwischen achten "Audi Summer Tour" stehen für den FC Bayern drei Testspiele auf dem Programm, um sich auf die kommende Saison vorbereiten zu können. Das Freundschaftsspiel gegen Manchester City findet am Mittwoch, dem 26. Juli 2023 im Japan National Stadium in Tokio statt. Anpfiff ist um 12.30 Uhr. Danach geht es für die Bayern in zwei Testspielen weiter gegen den FC Liverpool und gegen AS Monaco.

FC Bayern vs. Man City im Testspiel: Übertragung im Free-TV und Stream

Das TestspielFC Bayern gegen Man City läuft im linearen Fernsehen. Dieses und auch die anderen Testspiele der Saison-Vorbreitung gibt es live auf dem werbefinanzierten Sender RTL zu sehen.

Auch im Stream kann man das Freundschaftsspiel live mitverfolgen, und zwar beim sendereigenen Streaming-Anbieter RTL+. Ein Abo bei RTL+ gibt es bereits ab 6,99 Euro pro Monat. Hier finden Sie alle Infos noch einmal auf einen Blick:

Spiel: FC Bayern München

FC Bayern Datum: Mittwoch, 26. Juli 2023

Mittwoch, 26. Juli 2023 Uhrzeit: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Ort: Japan National Stadium, Tokio, Japan

Japan National Stadium, Tokio, Japan Übertragung im Free-TV: RTL

RTL Übertragung im Live-Stream:RTL+

Testspiel FC Bayern gegen Man City: Bilanz und Info

Der Rekordmeister Bayern konnte in der Saison 22/23 seinen bereits 33. Sieg als deutscher Meister nach Hause holen und ist darüber hinaus mit 20 Pokalsiegen deutscher Rekordpokalsieger. International verzeichnet der FCB acht Europapokalsiege, je zwei Siege des Weltpokals, der FIFA-Klub-WM und des UEFA Super Cups. In den Jahren 2013 und 2020 konnten die Münchner außerdem das Triple gewinnen.

Manchester City zählt zu den erfolgreichsten Fußballclubs Englands - der Verein holte neun englische Meisterschaften, sieben FA-Cup-Siege, acht Ligapokale, einen Europapokal-Sieg und ist letztjähriger Gewinner der UEFA Champions League 22/23.

Dort besiegten die Engländer den FC Bayern im Viertelfinale mit 4:1 (Hinspiel: 3:0; Rückspiel: 1:1). Die beiden Teams sind sich außerdem schon insgesamt drei Mal in Freundschaftsspielen begegnet: Davon konnten die Münchner eines für sich entscheiden, Man City gewann die anderen beiden Testspiele. Die beiden Fußball-Riesen sind also durchaus ebenbürtige Gegner.