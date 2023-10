Feiertage im November 2023 in Bayern: Diese Brückentage lohnen sich

Im November gibt es in Bayern nur einen gesetzlichen Feiertag. Kirchlich sind es mehr. Welche Feste im November 2023 gefeiert werden und welche Brückentage sich anbieten, lesen Sie hier.

18.10.2023 | Stand: 17:48 Uhr

Der November ist nicht großzügig mit Feiertagen bestückt, dementsprechend gibt es auch nur wenige Brückentage , die Arbeitnehmern ein langes Wochenende bescheren. Trotzdem gibt es einige besondere Feiertage , an denen es keinen arbeitsfreien Tag gibt.

Diese Feiertage gibt es im November 2023

Im November gibt es in Bayern nur einen einzigen Feiertag und das ist Allerheiligen. Das christliche Fest gilt nicht in allen Bundesländern als Feiertag , nur in Bayern , Baden-Württemberg , Nordrhein-Westfalen , Rheinland-Pfalz und im Saarland . Alle anderen Bundesländer feiern stattdessen den Reformationstag am 31. Oktober – außer Hessen und Berlin . Die beiden Bundesländer sind die einzigen, die keines der beiden Feste als gesetzlichen Feiertag festgelegt haben.

Der Volkstrauertag , Buß- und Bettag und der Totensonntag sind zwar keine gesetzlichen Feiertage , sind aber als stille Tage festgelegt. An den Tagen muss der "ernste Charakter" des Gedenk- bzw. Feiertages gewahrt werden, wie es im Feiertagsgesetz heißt. Am Buß- und Bettag sind in Bayern sogar Sportveranstaltungen verboten.

Hier finden Sie die Übersicht aller Feiertage im November 2023:

Allerheiligen : Mittwoch, 1. November 2023 (gesetzlicher Feiertag und stiller Tag)

Volkstrauertag: Sonntag, 19. November 2023 (Stiller Tag)

Buß- und Bettag: Mittwoch, 22. November 2023 (Stiller Tag)

Totensonntag: Sonntag, 26. November 2023 (Stiller Tag)

Lesen Sie auch

Sachsen Gesetzliche Feiertage in Sachsen 2023 und 2024: Alle Termine

Übrigens: Der Martinstag ist zwar kein stiller Tag, wird aber trotzdem als Gedenktag in der Kirche gefeiert.

Feiertage im November 2023: Diese Brückentage bieten ein langes Wochenende

Da der Buß- und Bettag nur in Sachsen ein gesetzlicher Feiertag ist, haben alle anderen Bundesländer nur Anfang November die Chance auf ein verlängertes Wochenende. Weil Allerheiligen in diesem Jahr auf einen Mittwoch fällt, sind zwei Urlaubstage nötig, um insgesamt fünf Tage freizuhaben. Die Möglichkeit besteht entweder vom 28. Oktober bis zum 1. November oder vom 1. bis zum 5. November. Mit dem Reformationstag als gesetzlicher Feiertag reicht ein Urlaubstag für ein langes Wochenende und vier freie Tage.