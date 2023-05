Gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt 2023 und 2024: Alle Termine

Wann sind Feiertage in Sachsen-Anhalt 2023 und 2024? Wann ist der nächste Feiertag? Hier finden Sie die komplette Übersicht.

Welche Feiertage gibt es in Sachsen-Anhalt 2023 und 2024? Dieser Artikel bietet eine vollständige Übersicht. Damit wissen Sie immer, wann der nächste Feiertag in dem Bundesland ist.

Ist der 6. Januar ein Feiertag in Sachsen-Anhalt? Ja, an "Heilige Drei Könige" haben die Menschen in dem Bundesland immer frei - genauso wie am Reformationstag am 31. Oktober.

Wir listen nicht nur die Feiertage auf, sondern auch weitere besondere Daten. Blau hinterlegte Links führen zu ausführlichen Artikeln zu den jeweiligen Tagen, die unter anderem Details zur Bedeutung liefern.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Sachsen-Anhalt?

Insgesamt gibt es elf Feiertage in Sachsen-Anhalt. Zu den neun bundesweiten kommen noch der Dreikönigstag und der Reformationstag. Hier ein Überblick:

Keine Feiertage in Sachsen-Anhalt sind zum Beispiel Fronleichnam, Allerheiligen oder der Buß- und Bettag. An diesen Terminen haben die Geschäfte geöffnet. Die Menschen haben normalerweise nicht arbeitsfrei oder schulfrei. Keine Schule gibt es aber natürlich noch in den Ferien in Sachsen-Anhalt.

Wann ist der nächste Feiertag in Sachsen-Anhalt?

Nächster Feiertag in Sachsen-Anhalt ist der Tag der deutschen Einheit 2023 am 3. Oktober.

Feiertage in Sachsen-Anhalt 2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2023 (Freitag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

Davon gelten neun Feiertage 2023 und 2024 in Deutschland in allen Bundesländern.

Feiertage in Sachsen-Anhalt 2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2024 (Samstag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)g)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

Weitere besondere Termine

Heilige Drei Könige am 6. Januar und Reformationstag am 31. Oktober sind Feiertage in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt kennt zwei Feiertage, an denen längst nicht alle Menschen in Deutschland frei haben: Heilige Drei Könige und der Reformationstag gelten nur in einem Teil der Bundesländer.

Der Dreikönigstag am 6. Januar ehrt die Weisen aus dem Morgenland: Caspar, Melchior und Balthasar waren dem Stern von Bethlehem gefolgt und so zum Jesuskind gelangt, für das sie Gaben dabei hatten. Zu den Bräuchen gehört heute, dass Sternsinger von Tür zu Tür ziehen.

Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther laut der Überlieferung seine Thesen an die Schlosskirchen-Tür von Wittenberg geschlagen und damit die Reformation der Kirche in Gang gesetzt haben. Jedes Jahr wird das an diesem Tag von den evangelischen Christen gefeiert.

Vergangene Feiertage in Sachsen-Anhalt

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2022 (Donnerstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

