Kiewel weist ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer zurecht: "Ey, Sie haben mir an den Po gefasst"

Urlaub war das Motto des ZDF-Fernsehgartens vom 2. Juli. Während der Aufzeichnung soll ein Zuschauer Moderatorin Kiewel an den Po gefasst haben - vor einem Millionenpublikum.

03.07.2023 | Stand: 10:54 Uhr

Eine Urlaubsreise sollte es werden, knapp zwei Stunden lang, Sonnenschein, Paellapfanne, Meeresrauschen. Das hatte Moderatorin Andrea Kiewel für den ZDF-Fernsehgarten am Sonntag, 2. Juli, angekündigt. Für einen Zuschauer aber wurde der Kurzurlaub alles andere als erholsam. Was war passiert?

Vorfall beim ZDF-Fernsehgarten: Zuschauer greift Kiewel mutmaßlich an den Po

Kiewel trägt in der Sendung ein sonnengelbes Kleid, das soll gleich noch von Bedeutung sein. Gleich zu Beginn der Aufzeichnung fragt sie an das Publikum vor Ort gewandt: "Wer hat denn schon Urlaubspläne?" Dafür tritt sie an einen Zuschauer heran, er trägt ein gelbes Polohemd; so etwas verbindet - natürlich. "Wer sind sie?", fragt Kiewel. Dabei kommt sie dem Mann ziemlich nah, sie tippt ihm erst an die Brust, dann legt sie ihre Hand eng auf seine Schulter, beugt sich zu ihm hinunter. Der Mann, ebenfalls nicht zimperlich, greift um das Bein der Moderatorin, das fangen auch die Kameras ein. Plötzlich ruft Kiewel: "Ey, Sie haben mir an den Po gefasst." Die Moderatorin dreht sich weg, greift nach der Hand des Zuschauers und zieht sie leicht weg.

Das Publikum lacht, Kiewel lacht, der Zuschauer auch, dabei guckt er aber ziemlich gequält. Zum Gelb des Polohemds mischt sich nun das Rot seiner Gesichtsfarbe. Er hebt die Hände, wie um zu signalisieren: Ich wollte das nicht.

Was genau passiert ist, ob der Zuschauer mit Absicht an den Po der Moderatorin gefasst hat, das zeichnen die Kameras nicht auf, sie filmen nur von vorne. Was hingegen sich ist: Den Vorfall verfolgten vor Ort mehrere Tausend Menschen und mehr als eine Millionen vor dem Fernseher. Die Sendung ging danach weiter, als wäre nichts geschehen.

ZDF-Fernsehgarten: Po-Grapscher ist nicht der einzige intime Körperkontakt in der Sendung

Lesen Sie auch

ZDF "ZDF-Fernsehgarten" am 21. Mai 2023: Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Mehr noch: Es bleibt nicht der einzige intime Körperkontakt in der Sendung. Auch ihren geladenen Gästen kam Kiewel näher. Schlagersängerin Beatrice Egli hatte einen Gastauftritt im ZDF-Fernsehgarten. Als sie vor der Kamera steht, küsst sie Kiewel auf den Mund.

Übrigens: Alle wichtigen Informationen zum ZDF-Fernsehgarten 2023 gibt es hier.