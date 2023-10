Kontovollmacht für Ehepartner und Kinder einrichten: Das geht ganz einfach

Von der Auswahl des Bevollmächtigten bis zum Widerruf - bei einer Kontovollmacht muss man einiges beachten. Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammengetragen.

26.10.2023 | Stand: 06:17 Uhr

Die Kontovollmacht ist ein wichtiges Instrument, das im Alltag sowie in Notfallsituationen eine entscheidende Rolle spielen kann. Doch wie richtet man eine Kontovollmacht ein und wie wird der Vorgang bei den unterschiedlichen Banken gehandhabt? Alle wichtigen Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Kontovollmacht erteilen: Was ist eine Vollmacht überhaupt?

Eine Kontovollmacht ist eine rechtliche Vereinbarung, die es einer dritten Person ermöglicht, im Namen des Kontoinhabers Bankgeschäfte durchzuführen. Diese Vollmacht kann in verschiedenen Formen existieren, von einer einfachen Transaktionsvollmacht bis hin zu einer Generalvollmacht, die alle Aspekte der Kontoführung abdeckt. Der Deutsche Bankenverband hebt auf seiner Website hervor, dass die Kontovollmacht besonders wichtig wird, wenn der Kontoinhaber stirbt. In solchen Fällen kann die bevollmächtigte Person weiterhin Zugang zum Konto haben und notwendige Transaktionen durchführen.

Wichtig: Nicht alle Kontovollmachten sind gleich. Die Website der Deutschen Rentenversicherung "ihre-vorsorge.de" betont, dass es verschiedene Arten von Vollmachten gibt, die unterschiedliche Befugnisse und Einschränkungen haben können. Einige Vollmachten erlauben beispielsweise nur den Zugriff auf bestimmte Konten, während andere umfassendere Befugnisse bieten. Daher ist es entscheidend, die spezifischen Bedingungen und Einschränkungen einer Kontovollmacht sorgfältig zu prüfen.

Warum ist eine Kontovollmacht so wichtig?

Die Kontovollmacht dient also als eine Art Sicherheitsnetz für unvorhergesehen Umstände wie Krankheit, Unfall oder Tod. Laut Angaben der ING Diba ermöglicht eine Vollmacht einer vertrauenswürdigen Person, im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls, die Finanzen des Kontoinhabers zu regeln. Dies ist besonders wichtig, wenn der Kontoinhaber selbst nicht in der Lage ist, seine finanziellen Angelegenheiten zu managen. Darüber hinaus bleibt die Vollmacht in vielen Fällen auch nach dem Tod des Kontoinhabers wirksam, was den Angehörigen die Abwicklung des Nachlasses erleichtert. Die Kontovollmacht bietet also nicht nur Flexibilität, sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit. Sie stellt sicher, dass im Notfall eine vertrauenswürdige Person handlungsfähig ist und wichtige finanzielle Entscheidungen treffen kann.

Kontovollmacht: Wie richtet man sie ein?

Das Einrichten einer Kontovollmacht ist ein relativ einfacher Prozess , der jedoch sorgfältig durchgeführt werden sollte. Es gibt grundsätzlich zwei Wege, wie man eine Kontovollmacht einrichten kann: online und in Papierform.

Online-Verfahren

Bei diesem Verfahren können Sie sich einfach in Ihr Online-Banking-Konto einloggen und dort ein spezielles Formular oder einen Menüpunkt für die Kontovollmacht finden. Nach dem Ausfüllen des Formulars mit den erforderlichen Angaben zur bevollmächtigten Person können Sie ein PDF-Dokument generieren, das Sie ausdrucken, unterschreiben und an Ihre Bank senden müssen. Dieses Verfahren bieten die meisten Banken an, allerdings sollten Sie sich auf den jeweiligen Websites darüber informieren, wie der Vorgang genau bei Ihrer Bank abläuft.

Papierform

Wenn Sie keinen Zugang zum Online-Banking haben, bieten die meisten Banken auch die Möglichkeit, ein physisches Formular auszufüllen. Die Postbank zum Beispiel stellt klar, dass die Vollmacht erst wirksam wird, nachdem die bevollmächtigte Person sich legitimiert hat. Dies kann durch den Versand des unterschriebenen Formulars und weiterer Identifikationsdokumente erfolgen. Auch hier gilt: Den genauen Vorgang sollten Sie bei Ihrer Bank erfragen.

Partner oder Kind - Was Sie bei der Wahl des Bevollmächtigten beachten sollten

Die Wahl des Bevollmächtigten ist ein entscheidender Schritt im Prozess der Einrichtung einer Kontovollmacht . So empfiehlt finanztip.de eine Person auszuwählen, der man voll und ganz vertraut. Dies ist von großer Bedeutung, da die bevollmächtigte Person weitreichende Befugnisse erhalten kann, die von der Kontoeinsicht bis hin zu Transaktionen und Vertragsänderungen reichen können. Kriterien für die Auswahl sollten sein:

Vertrauenswürdigkeit: Die Person sollte absolut vertrauenswürdig sein.

Zuverlässigkeit: Die Fähigkeit, verantwortungsvoll mit den übertragenen Befugnissen umzugehen.

Fachkenntnisse: Ein Grundverständnis von Finanzangelegenheiten kann hilfreich sein.

Es ist zudem wichtig, die Rechte und Pflichten des Bevollmächtigten klar zu definieren. Wie beispielsweise die VR Bank auf ihrer Website angibt, sollte die Vollmacht klare Anweisungen enthalten, welche Arten von Transaktionen der Bevollmächtigte durchführen darf und welche nicht.

Wichtig: Ehepartner sind nicht automatisch gesetzliche Vertreter des jeweils anderen - auch wenn viele Menschen das glauben. Ein Ehepartner fungiert also nicht immer automatisch als Kontobevollmächtigter und auch der Partner muss eine Kontovollmacht erteilt bekommen.

Die Kontovollmacht bei verschiedenen Geldinstituten

Die Einrichtung einer Kontovollmacht kann von Bank zu Bank variieren. Wir haben hier kurze Informationen zu den Banken zusammengefasst, die laut Statista den größten Anteil an den Bank-Privatkunden in Deutschland haben:

Sparkasse: Die Sparkasse legt den Fokus auf die persönliche Beratung. Sie empfiehlt, einen Termin in einer Filiale zu vereinbaren, um alle Details zur Kontovollmacht zu klären. Dies ist besonders nützlich für ältere Menschen oder Personen, die nicht technikaffin sind.

VR Bank: Die VR Bank bietet eine sehr detaillierte Anleitung zur Einrichtung einer Kontovollmacht auf ihrer Website. Sie legt Wert darauf, dass die Vollmacht klare Anweisungen enthalten sollte, welche Arten von Transaktionen der Bevollmächtigte durchführen darf und welche nicht. Dies gibt dem Kontoinhaber ein hohes Maß an Kontrolle.

Postbank : Die Postbank hebt die Bedeutung der Legitimation des Bevollmächtigten hervor. Bevor die Vollmacht wirksam wird, muss die bevollmächtigte Person sich ausweisen. Dies ist ein zusätzlicher Sicherheitsschritt, der Missbrauch verhindern soll.

ING : Die ING bietet eine benutzerfreundliche Online-Option zur Einrichtung einer Kontovollmacht . Dies macht es besonders einfach und schnell, eine Vollmacht einzurichten oder zu ändern, ohne eine Filiale besuchen zu müssen.

Commerzbank : Die Commerzbank bietet eine Hybridlösung an. Sie können den Prozess online beginnen, müssen jedoch die Vollmacht in einer Filiale finalisieren. Dies bietet eine Kombination aus Bequemlichkeit und persönlicher Beratung.

Wie widerrufe ich eine Kontovollmacht?

Der Widerruf einer Kontovollmacht ist in der Regel ein unkomplizierter Prozess , aber es ist wichtig, einige Dinge zu beachten. Laut dem Verbraucherportal Verivox kann die Vollmacht jederzeit widerrufen werden. Es ist jedoch entscheidend, die Bank unverzüglich über den Widerruf zu informieren, um sicherzustellen, dass die Vollmacht nicht mehr gültig ist. Einige Banken, wie die ING , bieten die Möglichkeit, die Vollmacht online zu widerrufen, was den Prozess noch einfacher macht.

Wichtige Fragen zur Kontovollmacht

Wir haben hier noch einige Fragen aufgelistet, die im Zusammenhang mit der Kontovollmacht sehr häufig fallen:

Gilt die Vollmacht auch nach dem Tod des Kontoinhabers? Ja, die Vollmacht bleibt in vielen Fällen auch nach dem Tod des Kontoinhabers wirksam. Dies wird sowohl von der ING als auch vom Deutschen Bankenverband bestätigt. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Bedingungen der Vollmacht zu überprüfen, da es Ausnahmen geben kann.

Ja, die Vollmacht bleibt in vielen Fällen auch nach dem Tod des Kontoinhabers wirksam. Dies wird sowohl von der ING als auch vom Deutschen Bankenverband bestätigt. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Bedingungen der Vollmacht zu überprüfen, da es Ausnahmen geben kann. An wen geht die Kontovollmacht , wenn der Kontoinhaber gestorben ist und vorher keine Vollmacht existiert hat? Wenn keine Kontovollmacht erteilt wurde und der Kontoinhaber verstirbt, wird das Konto in der Regel gesperrt, und zu einem sogenannten "Nachlasskonto" bis die Erbschaftsfrage geklärt ist. Der Zugriff auf das Konto wird dann in der Regel den Erben gewährt, nachdem sie sich entsprechend legitimiert haben. Dies kann jedoch ein langwieriger Prozess sein, der durch die Erteilung einer Kontovollmacht vermieden werden kann.

Wenn keine Kontovollmacht erteilt wurde und der Kontoinhaber verstirbt, wird das Konto in der Regel gesperrt, und zu einem sogenannten "Nachlasskonto" bis die Erbschaftsfrage geklärt ist. Der Zugriff auf das Konto wird dann in der Regel den Erben gewährt, nachdem sie sich entsprechend legitimiert haben. Dies kann jedoch ein langwieriger Prozess sein, der durch die Erteilung einer Kontovollmacht vermieden werden kann. Welche Alternativen gibt es zur Kontovollmacht ? Eine der häufigsten Alternativen zur Kontovollmacht ist das Gemeinschaftskonto. Die ING stellt diese Option als eine Möglichkeit vor, die ähnliche Vorteile wie eine Kontovollmacht bieten kann, jedoch mit dem Unterschied, dass beide Kontoinhaber gleichberechtigt sind.

Übrigens: Die Bundesbank hat Zahlen veröffentlicht, wie viel Geld die Deutschen auf ihren Konten liegen haben. Das meiste Geld haben über 75-Jährige angespart. Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, ob sie Kontoauszüge aufbewahren müssen: Eine gesetzliche Pflicht dazu gibt es nicht, aber die Sparkasse hat einen Tipp für Sie.