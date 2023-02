Fliegen: Diese Airlines sind am häufigsten verspätet

Verspätete oder ausgefallene Flüge sind ein Ärgernis. Bei manchen Airlines kommen die Flieger häufiger zu spät als bei anderen. Ein Überblick.

16.02.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Verspätet sich der Flieger, ist das beim Reisen meistens ein ziemliches Ärgernis: Oft müssen die Fluggäste etwa noch mit einem Zug weiterreisen, in einem Hotel einchecken oder einen Anschlussflug erwischen. Es ist eher schwer, bei der Reise solche Verspätungen mit einzuplanen. Doch von Nutzen kann zu mindest sein, wenn man weiß, wie wahrscheinlich eine Verspätung ist. Denn nicht alle Airlines sind in dieser Hinsicht gleich - manche bringen ihre Fluggäste öfter zu spät ans Ziel als andere. Welche Fluglinien haben am häufigsten Verspätung? Hier ist das Ranking im Überblick.

Warum kommen Flugzeuge zu spät?

Flugzeuge können aus unterschiedlichen Gründen zu spät kommen: Ein häufiger Fall sind "außergewöhnliche Umstände", womit meistens das Wetter gemeint ist. Kommt ein Flugzeug wegen Sturmböen, Schneefall, einem Vulkanausbruch oder anderen Umständen zu spät, muss die Airline außerdem keine Entschädigungen an die Passagiere zahlen.

Auch technische Gründe führen zu Verspätungen. So können zum Beispiel am Flugzeug selbst oder im Computer-System der Airline Fehler und Defekte auftreten. Laut einer Datenanalyse von dem Dienstleistungsunternehmen EUclaim, das sich um Rechtsfragen für Flugpassagiere kümmert, entsteht jede fünfte Flugverspätung aufgrund solcher Defekte.

Der häufigste Grund für Flugverspätungen ist aber etwas anderes: vorangegangene Verspätungen. Rund die Hälfte der verspäteten Flugzeuge in Deutschland entstehen durch andere Verspätungen, die durch die engen Pufferzeiten an den Flughäfen den Flugplan durcheinanderbringen.

Ranking: Airlines mit den meisten verspäteten Passagieren

Das Unternehmen Airhelp, das ebenfalls auf Fluggastrechte spezialisiert ist, analysierte in einer Studie, welche Airlines 2022 die meisten Passagiere bei Abflug in Deutschland mit Verspätung zum Ziel beförderten. Das Ergebnis: die oft heraufbeschworene deutsche Pünktlichkeit ist wohl eher ein Gerücht. Denn auf dem ersten Platz ist ein deutsches Unternehmen.

Das Ranking der Fluggesellschaften, mit denen 2022 die meisten verspäteten Passagiere flogen, sieht so aus:

Platz 1: Lufthansa, 5,5 Millionen Passagiere (36 Prozent)

Platz 2: Ryanair, 1,1 Millionen Passagiere (34 Prozent)

Platz 3: Turkish Airlines, 0,84 Millionen Passagiere (46 Prozent)

Platz 4: Easyjet, 0,42 Millionen Passagiere (30 Prozent)

Platz 5: Wizz Air, 0,33 Millionen Passagiere (39 Prozent)

Platz 6: Eurowings, 0,27 Millionen Passagiere (5 Prozent)

Platz 7: Air Dolomiti, 0,25 Millionen Passagiere (60 Prozent)

Platz 8: United Airlines, 0,18 Millionen Passagiere (30 Prozent)

Platz 9: British Airways, 0,178 Millionen Passagiere (33 Prozent)

Platz 10: KLM Royal Dutch Airlines, 0,174 Millionen Passagiere (26 Prozent)

Ranking: Airlines mit dem größten Anteil an verspäteten Passagieren:

Doch es gibt auch eine andere Möglichkeiten, ein Top-Ten der Airlines mit den meisten Verspätungen aufzustellen: indem man die Zahl der verspäteten Passagiere mit den pünktlichen Passagieren vergleicht. Damit ergibt sich ein anderes Ranking. Der Sieger ist die Fluglinie Air Albania, die etwa 95 Prozent aller Fluggäste verspätet oder überhaupt nicht transportierte. Hier das Ranking:

Platz 1: Air Albania (95 Prozent)

Platz 2: TUS Air (94 Prozent)

Platz 3: Egyptair (88 Prozent)

Platz 4: Fly One (86 Prozent)

Platz 5: China Airlines (76 Prozent)

Platz 6: Air Baltic (70 Prozent)

Platz 7: Saudi Arabian Airlines (62 Prozent)

Platz 8: Middle Eastern Airlines (57 Prozent)

Platz 9: Srilankan Airlines (56 Prozent)

Platz 10: Singapore Airlines (54 Prozent)

