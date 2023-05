Fliegen mit Kindern: Mit diesen Tipps wird die Flugreise entspannt

Langeweile und Geschrei: Fliegen mit Kindern kann zur Herausforderung werden. Mit ein paar einfachen Tipps können Eltern die Flugreise entspannter gestalten.

02.05.2023 | Stand: 18:36 Uhr

Es ist heiß, der Urlaub ist gebucht und die Vorfreude groß. Jetzt trennt nur noch eine Flugreise vom lang ersehnten Sandstrand. Wer Kinder hat, für den kann der Flug aber zur Herausforderung werden. Um Quängelei, Langeweile und Stress zu vermeiden und die Reise entspannt zu gestalten, können Eltern einige Tipps beachten.

Mit diesen Tipps wird die Flugreise mit Kindern entspannt

Reiseblogger empfehlen, vor dem Flug unbedingt online einzuchecken. Das spart Zeit und Nerven. Am Flughafen selbst sollte man lieber mehr als weniger Zeit einplanen. Es kann immer vorkommen, dass ein Kind auf die Toilette oder gewickelt werden muss. Wartezeiten können mit Spielzeug und Malzeug im Handgepäck überbrückt werden. Aber: Eigentlich ist ein Flughafen ja auch so interessant genug, zu sehen gibt es eigentlich immer etwas.

Fliegen mit Kindern: Die anderen Fluggäste ansprechen

Wenn die Kinder beim Flug laut und wild werden, kann es Reisebloggern zufolge sinnvoll sein, die Fluggäste vor und hinter den eigenen Sitzplätzen im Flugzeug anzusprechen. "Freundlich "Hallo" sagen und sich vorab für mögliche Unannehmlichkeiten entschuldigen", wie es der Blog babykindundmehr zusammenfasst. Man könne auch direkt darauf hinweisen, dass gern etwas gesagt werden dürfe, wenn irgendetwas stören sollte. Oft schafft das Toleranz.

Fliegen mit Babys: Gute Vorbereitung für die Reise ist alles

Eine Flugreise mit Babys kann zur besonderen Herausforderung werden. Experten empfehlen, genügend Windeln, Feuchttücher, Milchpulver und eine zusätzliche Kleidung im Handgepäck zu verstauen. Für Babys unter sechs Monaten kann es auch sinnvoll sein, einen Schnuller oder eine Flasche beim Start und der Landung zu geben, um den Druckausgleich zu erleichtern. Bei größeren Kindern können auch Kaugummis helfen.

Fliegen mit Kleinkindern: Während des Flugs für Beschäftigung sorgen

Lesen Sie auch

Reisen Reisen nur mit Handgepäck - Tipps und Infos im Überblick

Kleinkinder benötigen während des Fluges Unterhaltung und Beschäftigung. Genug Spielzeug und Bücher können da Abhilfe schaffen, außerdem sind Spiele auf einem Tablet oder Handy geeignet. Auch Snacks und Getränke sollten im Handgepäck sein, um die Kleinen bei Laune zu halten.

Fliegen mit Kindern: Der richtige Sitzplatz im Flugzeug kann helfen

Die Sitzplatzwahl kann wichtig für die Flugreise mit Kindern sein. Es bietet sich daher an, frühzeitig zu buchen, um die besten Plätze zu ergattern. Experten empfehlen, einen Platz am Gang oder in der Nähe der Toiletten zu wählen, um schnelleren Zugang zu haben. Familien mit Kleinkindern können auch einen Platz am Fenster wählen, um das Kind vom Trubel im Flugzeug abzuschirmen.

Flugangst bei Kindern kann die Reise erschweren

Es gibt Kinder, die haben Angst vor dem Fliegen. Es empfiehlt sich, die Angst der Kinder vor dem Flug ernst zu nehmen und das Kind auf die Reise vorzubereiten. Etwa dadurch, dass man dem Kind erklärt, wie ein Flugzeug funktioniert und was während des Fluges passiert. Auch ein Besuch auf dem Flughafen kann helfen, das Kind zu beruhigen.

Übrigens: Wessen Flieger streikt oder zu spät abhebt, der kann verschiedene Rechte geltend machen.