Folge 4 von "The Last of Us" bei Sky: Termin, Uhrzeit, Handlung und Trailer

Folge 4 von "The Last of Us" läuft im Stream bei Sky. Wann gibt es die neue Folge zu sehen? Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Handlung und einen Trailer haben wir hier für Sie.

30.01.2023 | Stand: 13:40 Uhr

Folge 4 von "The Last of Us" steht an und schon jetzt wird die Serie weltweit von Kritikern gelobt und als beste Videospiel-Adaption aller Zeiten gehandelt. Zwar waren bisherige Titel wie "Doom", "Assassin's Creed" und die diversen "Tomb Raider"-Filme auch keine besonders starke Konkurrenz, aber "The Last of Us" überzeugt nicht nur als Spiele-Adaption: Die Serie ist nämlich mehr als eine Kopie der Original-Geschichte. Charaktere, die im Spiel eine wichtige Rolle spielen, bekommen ausführlichere Hintergrundgeschichten und wie im Fall von Bill und Frank auch deutlich mehr Screen-Time.

Worum geht es in Folge 4 von "The Last of Us"? Wann gibt es die neue Episode im Stream bei Sky zu sehen? Alle Infos zur neuen Ausgabe und einen Trailer zu Folge 4 haben wir hier für Sie.

Was ist in Folge 3 von "The Last of Us" passiert?

In der dritten Folge von "The Last of Us" treffen Joel und Ellie im Gegensatz zum Spiel nicht auf Bill, der in der Serie genau wie Frank bereits tot ist. Im Spiel wird nur wenig über die Geschichte zwischen ihm und seinem Partner Frank bekannt. Man findet lediglich Franks Leiche zusammen mit einem Brief, in dem er beschreibt, wie sehr er Bill gehasst hat und was ihn letztendlich dazu trieb, ihre gemeinsamen Vorräte zu stehlen und sich allein abzusetzen. Bei diesem Unterfangen wird er jedoch infiziert, woraufhin er sich das Leben nimmt.

In der Serie erfahren die Zuschauer mehr über Bill und Frank, die ein Liebespaar waren, das unverhofft zusammen fand. Frank versuchte sich nicht alleine abzusetzen, sondern litt an einer nicht näher beschriebenen Krankheit, die ihn dem Tod immer näher brachte. Das Paar verbringt noch einen letzten Tag zusammen, woraufhin Bill beiden eine Überdosis Schlafmittel ins Weinglas mischt und sie friedlich einschlafen. Auf den Fortgang der Geschichte hat die schöpferische Freiheit der Serien-Macher jedoch keine Auswirkungen, denn am Ende treffen sich Spiel und Serie am gleichen Punkt: Ellie und Joel erhalten ein Auto und einige Vorräte und können ihre Reise fortsetzen.

Vorschau zu Folge 4 von "The Last of Us": Was passiert in der nächsten Episode?

Nachdem es in der dritten Episode von "The Last of Us" nur wenig um Joel und Elli ging, wird in Folge 4 die Hauptstory fortgesetzt. Das Duo trifft nun tatsächlich auf Überlebende, doch diese sind ihnen alles andere als wohlgesonnen. In der postapokalyptischen Welt von "The Last of Us" haben sich nämlich Banditen in weiten Teilen der USA breit gemacht, die es auf andere Überlebende und ihre Vorräte abgesehen haben. Solchen Halsabschneidern gehen auch Ellie und Joel in die Falle.

"The Last of Us", Folge 4: Termin und Uhrzeit

Die neuen Folgen werden bei Sky Q und WOW immer parallel zum US-Start veröffentlicht. Aufgrund der Zeitverschiebung stehen die neuen Episoden daher in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 3 Uhr nachts zur Verfügung. Das ist der Release-Termin der 4. Folge von "The Last of Us":

Montag, 6. Februar 2023, 3 Uhr

Die Termine von weiteren Episoden:

Folge 5: 13. Februar 2023, 3 Uhr

Folge 6: 20. Februar 2023, 3 Uhr

Folge 7: 27. Februar 2023, 3 Uhr

"The Last of Us": Trailer zu Folge 4

Damit die Wartezeit auf die neuen Episoden etwas schneller vergeht, veröffentlicht HBO jede Woche einen Trailer zur neuen Folge von "The Last of Us". Den aktuellen Trailer zu Folge 4 können Sie sich hier ansehen:

