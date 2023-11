Formel 1: Abu Dhabi-GP 2023 - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

Der Große Preis von Abu Dhabi im November markiert das Ende der Formel-1-Weltmeisterschaft 2023. Alles zum Rennen, Termine im Zeitplan und Infos zur Strecke gibt es hier.

25.11.2023 | Stand: 11:06 Uhr

Der Große Preis von Abu Dhabi ist das letzte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft. Das Event findet laut Formel-1-Rennkalender Ende November in der Hauptstadt des Emirats Abu Dhabi und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) statt. Der "Yas Marina Circuit" gehört zu den jüngeren Rennstrecken der Geschichte der Formel 1 , denn nach drei Jahren Planung und Bau wurde diese erst im Jahr 2009 fertig gestellt.

Direkt nach der Fertigstellung 2009 fand der erste Grand Prix von Abu Dhabi statt und die Strecke bildete das Finale der damaligen Formel-1-Saison . Im Jahr 2010 sicherte sich die deutsche Formel-1-Legende Sebastian Vettel in Abu Dhabi seinen ersten Titel und 2015 siegte dort der deutsche Fahrer Nico Rosberg mit Mercedes bei der Formel-1-Weltmeisterchaft.

Sebastian Vettel ist ab diesem Jahr nicht mehr dabei, denn der Rennfahrer hatte bereits 2022 seinen Rücktritt aus der Formel-1 angekündigt. In der Saison 2023 sind unter den Formel-1-Fahrern Mick Schuhmacher als Test- bzw. Ersatzfahrer für Mercedes und Niko Hülkenberg als Stammfahrer für Ferrari als Deutsche mit dabei.

Formel 1: Der Große Preis von Abu Dhabi 2023 - Termine im Zeitplan

Der Abu Dhabi-GP 2023 findet am 26. November statt. Zwei Tage vorher dürfen sich die Fahrer im Training auf das Rennen vorbereiten. Zwischen der deutschen Zeitzone und der in Abu Dhabi besteht eine Zeitverschiebung - die Hauptstadt der Arabischen Emirate ist Deutschland im November drei Stunden voraus.

Am Freitag wird mit den ersten beiden Trainingseinheiten gestartet. Am Samstag folgt dann das dritte Training und anschließend die Qualifying-Runde. Nach deutscher Zeit startet das Rennen am Sonntag, dem 26. November um 14 Uhr. In Abu Dhabi ist es dann bereits 17 Uhr (GST).

Hier gibt es alle Termine im Zeitplan im Überblick:

Training 1: 24. November, 10.30 - 11.30 Uhr (MEZ); Abu Dhabi : 13.30 - 14.30 Uhr (GST)

24. November, 10.30 - 11.30 Uhr (MEZ); Abu Dhabi : 13.30 - 14.30 Uhr (GST) Training 2: 24. November, 14.00 - 15.00 Uhr (MEZ); Abu Dhabi : 17.00 - 18.00 Uhr (GST)

24. November, 14.00 - 15.00 Uhr (MEZ); Abu Dhabi : 17.00 - 18.00 Uhr (GST) Training 3: 25. November, 11.30 - 12.30 Uhr (MEZ); Abu Dhabi : 14.30 - 15.30 Uhr (GST)

Qualifying: 25. November, 15.00 - 16.00 Uhr (MEZ); Abu Dhabi : 18.00 - 19.00 Uhr (GST)

Hauptrennen: 26. November, 14.00 Uhr (MEZ); Abu Dhabi : 17:00 Uhr (GST)

Der Große Preis von Abu Dhabi 2023: Alle Infos zur Strecke

Der "Yas Marina Circuit" besteht aus einer 1,2 km langen Geraden und zahlreichen Kurven, die einige Möglichkeiten für Überholmanöver bieten. In der kniffligen Etappe durch gleich mehrere verschachtelte Kurven müssen die Fahrer neben Geschicklichkeit am Lenkrad außerdem Gespür für die richtige Geschwindigkeit beweisen.

Im Jahr 2021 wurden zusätzliche Änderungen an der Strecke vorgenommen: Eine Runde verkürzte sich dadurch auf 5,281 km, gleichzeitig erhöhte sich der Schwierigkeitsgrad der Strecke. Mit 58 Runden ergibt sich eine Renndistanz von insgesamt 306,183 km. Den Streckenrekord hält seit 2021 der belgisch-niederländische Rennfahrer Max Verstappen mit 1:26,103 min.

Hier sind alle Infos zur Rennstrecke in Abu Dhabi zusammengefasst: