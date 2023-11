Formel 1: Las Vegas-GP 2023 in den USA - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

In der Formel 1 findet der Große Preis von Las Vegas diesen November in den USA statt. Alle Termine im Zeitplan und Infos zur Strecke in Las Vegas gibt es hier.

17.11.2023 | Stand: 11:04 Uhr

Die vorletzte Herausforderung der Saison 2023 erwartet die Formel-1-Fahrer Mitte November: Der Große Preis von Las Vegas in den USA steht an. Bereits am 31. März 2022 wurde die Rückkehr des Grand Prix von Las Vegas für dieses Jahr angekündigt. Zuletzt stand das Rennen 1982 im Formel-1-Rennkalender - dieses Jahr ist es nach über 40 Jahren wieder Teil der Formel 1 .

Extra für das Comeback des Grand Prix in Las Vegas wurde eine völlig neue Strecke entworfen, der " Las Vegas Street Circuit". Er bietet einige Überholmöglichkeiten und schnelle Abschnitte und führt dabei gleichzeitig über den weltbekannten Las Vegas Strip. Den letzten Rundenrekord auf der alten Strecke mit 1:19,639 Minuten stellte 1982 der italienische Fahrer Michele Alboreto in seinem Tyrrell-Ford-Cosworth auf. Da die Etappe 2023 jedoch komplett neu ist, besteht diese Saison für alle Teilnehmer die Chance, den ersten Rundenrekord aufzustellen.

Die deutsche Rennfahrer-Legende Sebastian Vettel hatte bereits in der Saison 2022 seinen Rücktritt aus der Formel-1 angekündigt. In Las Vegas treten als deutsche Fahrer Mick Schuhmacher als Test- bzw. Ersatzfahrer bei Mercedes und Niko Hülkenberg als Stammfahrer für Ferrari an.

Alle Infos rund um den Großen Preis von Las Vegas 2023, inklusive Zeitplan und Infos zur Strecke gibt es hier.

Der Große Preis von Las Vegas 2023: Termine und Uhrzeiten im Zeitplan

Da die Zeit in Las Vegas der deutschen Zeit insgesamt 9 Stunden nachgeht, sind die Termine des Rennens für deutsche Formel-1-Fans teilweise gewöhnungsbedürftig: Der gesamte Zeitplan verschiebt sich nämlich nicht nur um ein paar Stunden, sondern auch zum Teil um das Datum. Vor dem Rennen gibt es drei Trainingseinheiten und eine Qualifying-Runde, die teilweise zu anderen Tagen in den USA stattfinden als zu deutscher Uhrzeit .

Das bedeutet, dass das Rennen in Deutschland am Sonntag, dem 19. November um 7 Uhr (MEZ) zu sehen ist, wogegen es in den USA schon samstags, am 18. November um 22 Uhr (PDT) stattfindet.

Um Verwirrung aus dem Weg zu schaffen, gibt es hier alle Termine nach deutscher Uhrzeit im Überblick:

Training 1: 17. November, 5.30 - 6.30 Uhr (MEZ)

Training 2: 17. November, 9.00 - 10.00 Uhr (MEZ)

Training 3: 18. November, 5.30 - 6.30 Uhr (MEZ)

18. November, 5.30 - 6.30 Uhr (MEZ) Qualifying: 18. November, 9.00 - 10.00 Uhr (MEZ)

18. November, 9.00 - 10.00 Uhr (MEZ) Hauptrennen: 19. November, 7.00 Uhr (MEZ)

In Las Vegas finden die Rennen und Trainingseinheiten zu folgenden Zeiten statt:

Training 1: 16. November, 20.30 - 21.30 Uhr (PDT)

16. November, 20.30 - 21.30 Uhr (PDT) Training 2: 17. November, 0.00 - 1.00 Uhr (PDT)

Training 3: 17. November, 20.30 - 21.30 Uhr (PDT)

Qualifying: 18. November, 0.00 - 1.00 Uhr (PDT)

18. November, 0.00 - 1.00 Uhr (PDT) Hauptrennen: 18. November, 22.00 Uhr (PDT)

Formel 1 in Las Vegas: Infos zur Rennstrecke

Der eigens für die Formel 1 erbaute " Las Vegas Street Circuit" ist ein temporärer Straßenkurs in Las Vegas . Die Etappe führt an berühmten Hotels wie dem Venetian, dem Caesars Palace sowie dem Bellagio und seinem ikonischen Springbrunnen vorbei.

Insgesamt 14 Kurven kann die 6,12 km lange Strecke vorweisen. Mit 50 Runden macht das eine Renndistanz von insgesamt 305,88 km.

Am Ende der 1,92 km langen Geraden bietet sich die beste Gelegenheit zum Überholen, was nur durch starkes Abbremsen in der anschließenden Linkskurve möglich ist. Zwei zusätzliche Geraden und eine rasante Etappe aus Hochgeschwindigkeits-Kurven sind weitere Merkmale des " Las Vegas Street Circuit". Er verläuft außerdem gegen den Uhrzeigersinn und beginnt auf einem stillgelegten Parkplatz, der für die Boxen und das Fahrerlager umgebaut wurde.

Hier alle Infos zur Rennstrecke in Las Vegas zusammengefasst: