Conference League: HJK gegen Frankfurt – Übertragung live im Free-TV?

Eintracht Frankfurt in der Conference League 23/24: Läuft das Spiel gegen HJK Helsinki auch im Free-TV? Hier sind alle Infos zu Termin, Übertragung und Live-Ticker.

03.11.2023 | Stand: 13:37 Uhr

Conference League heißt es in der Saison 2023/24 für Eintracht Frankfurt . Den HJK Helsinki hat die SGE am vierten Spieltag der Vorrunde zu Gast. Auf die Finnen sind die Hessen zuletzt im dritten Spiel der Gruppenphase getroffen. Dabei konnte die Frankfurter Eintracht am 26. Oktober 2023 vor der heimischen Nordwestkurve einen 6:0-Kantersieg feiern. Zuvor gewann die SGE zu Hause 2:1 gegen den schottischen FC Aberdeen . Am zweiten Spieltag musste sich das Team von Trainer Dino Toppmöller PAOK Thessaloniki geschlagen geben: Gegen den griechischen Verein verloren die Frankfurter in einem hitzigen Spiel mit je einem Platzverweis auf beiden Seiten auswärts mit 1:2.

In der Conference League 23/24 belegt die Eintracht mit sechs gesammelten Punkten den zweiten Platz in der Gruppe G - hinter PAOK. Die Griechen haben in den drei Spielen bislang noch keinen Punkt abgegeben und stehen damit an der Tabellenspitze der Gruppe. Die Gäste im kommenden Spiel, der HJK aus Finnland , sind aktuell Letzter - erst einen Punkt konnten sie bis jetzt verbuchen. Aufgrund ihres Torverhältnisses von 3:10 - zu dem maßgeblich die SGE beigetragen hat - stehen sie hinter dem FC Aberdeen . Die Schotten haben vor dem vierten Spieltag ebenfalls nur einen Zähler auf dem Punktekonto - mit 4:6 Toren aber das klar bessere Torverhältnis.

Wo kann man das Spiel des HJK gegen Eintracht Frankfurt verfolgen? Erfahren Sie hier alles Wissenswerte zur Partie der Adler in der Conference League: Termin, Uhrzeit und Übertragung in TV und Stream.

Helsinki gegen Eintracht Frankfurt in der Conference League: Datum, Uhrzeit - wann ist Anstoß:

Am Donnerstag, dem 9. November 2023, findet - gemäß des Spielplans der Conference League 23/24 - der vierte Spieltag der Vorrunde statt. Der HJK wird um 18.45 Uhr gegen die SGE spielen. Die Hessen sind dabei auswärts gefordert: In der Bolt Arena in der finnischen Hauptstadt hat die Eintracht die Möglichkeit, weiter Kurs auf die K.-O.-Runde zu nehmen.

HJK Helsinki gegen SGE live im TV und Stream - ECL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Conference League 23/24 wird - wie auch der Europapokal - von der RTL -Gruppe übertragen. Eine Partie mit deutscher Beteiligung wird pro Spieltag im Free-TV im linearen Fernsehprogramm von RTL gezeigt. Am vierten Spieltag ist das für die Begegnung Helsinki gegen Eintracht Frankfurt allerdings nicht der Fall - stattdessen wird ein EL-Spiel live und kostenlos übertragen. Das Spiel der Frankfurter in voller Länge wird einzig auf dem kostenpflichtigen Streamingportal RTL+ zu sehen sein.

SGE-Fans und andere Interessierte können das Match mit dem vergünstigten Season Pass anschauen. So sind ausgewählte Spiele des Europa Cups und der Conference League live zu sehen - garantiert sind jedoch die Spiele dabei, in denen deutsche Teams am Ball sind. Der Season Pass kann zu einem Preis von 44,90 Euro für 10 Monate erworben werden.

Möchte man alle Spiele der UEFA Conference League streamen, so ist ein Abonnement bei RTL+ nötig, das 6,99 Euro im Monat kostet.

Spiel: HJK Helsinki - SG Eintracht Frankfurt , Gruppenphase, Gruppe G, Spieltag 4 von 6, UEFA Europa Conference League 2023/24

HJK Helsinki - SG Eintracht Frankfurt , Gruppenphase, Gruppe G, Spieltag 4 von 6, UEFA Europa Conference League 2023/24 Datum: Donnerstag, 9. November 2023

Donnerstag, 9. November 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Bolt Arena, Helsinki

Bolt Arena, Helsinki Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream:RTL+

HJK gegen Eintracht Frankfurt: Bilanz

Außer am dritten Spieltag der Vorrunde der diesjährigen UEFA Europa Conference League Saison hat es die Partie Helsinki gegen die SGE noch nicht gegeben. Damit kann die Frankfurter Eintracht bislang einen hohen 6:0 Sieg gegen die finnische Mannschaft vorweisen.