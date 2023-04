Frauen-Fußball: Deutschland - Brasilien live im Free-TV und Stream

In der WM-Vorbereitung trifft Deutschland auf Brasilien. Hier erfahren Sie alles rund um den Termin und die Übertragung des Spiels live im TV und Stream.

03.04.2023 | Stand: 16:35 Uhr

2023 ist es wieder so weit: Nach dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ist nun auch die Frauen-Fußball-WM an der Reihe. Gespielt wird diese allerdings nicht in der Wüste Katars, sondern am anderen Ende der Welt in Australien und Neuseeland. Das bei der WM in Katar aufgetretene Problem mit der Zeitverschiebung ist hier daher noch größer. Denn je nachdem wo gespielt wird, gibt es eine andere Zeitverschiebung zu Deutschland.

Die Teams für die Fußball-WM der Frauen 2023 stehen auch schon fest. Deutschland ist in einer Gruppe mit Südkorea, Marokko und Kolumbien. Letzteres Team ist dafür bekannt, einen ähnlichen Spielstil wie das Brasilianische zu haben. Dementsprechend ist die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen die Brasilianer die ideale Vorbereitung auf die Gruppenphase. Diese wird laut WM-Spielplan am 20. Juli durch das Spiel Neuseeland - Norwegen eröffnet.

Bis dahin bleibt also noch ein wenig Zeit, um in Bestform zu kommen. Wann ist das Vorbereitungsspiel der deutschen Frauen gegen Brasilien? Das und alles Wissenswerte rund um die Live-Übertragung des Spiels erfahren Sie hier.

Frauen-Fußball: Termin und Uhrzeit des Spiels Deutschland - Brasilien

Das Vorbereitungsspiel findet nur wenige Tage nach dem Testspiel gegen die Niederlande am 11. April statt. Uhrzeit des Anstoßes der Partie Deutschland - Brasilien ist 18 Uhr, gespielt wird im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Das ist der erste Auftritt der Frauen-Nationalmannschaft überhaupt in dem Stadion, in dem 2006 auch Teile der Männer-WM im eigenen Land gespielt wurden.

Frauen-Fußball: Live-Übertragung von Deutschland vs. Brasilien im TV und Stream

Frauen-Fußball genießt in Deutschland leider nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie die Fußball-Spiele der Männer. Eine Übertragung der Spiele findet daher normalerweise nicht im Privat-Fernsehen statt. Wichtige Ereignisse wie die Übertragung der Fußball-WM der Frauenübernimmt deshalb das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Doch nicht nur die absoluten Highlights des Sports werden im TV gezeigt. Auch das WM-Vorbereitungsspiel Deutschland vs. Brasilien ist live in der ARD zu sehen.

Zusätzlich gibt es für die Zuschauer auch noch die Möglichkeit, das Spiel live im Stream zu sehen. Auf sportschau.de bietet die ARD den Stream kostenlos an. Wer keine Zeit hat, das gesamte Spiel mitzuverfolgen, der findet dort auch einen Live-Ticker zum Spiel.

Frauen-Fußball: Deutschland gegen Brasilien - Bilanz der Partie

Bereits stolze zwölf Mal sind die beiden Nationalmannschaften schon gegeneinander angetreten. Die Bilanz der Partie dürfte den Brasilianerinnen jedoch ganz und gar nicht gefallen. Denn das Siegverhältnis zwischen Deutschland und Brasilien beträgt 7:1. Das erinnert schmerzlich an die katastrophale Niederlage der brasilianischen Herren-Nationalmannschaft gegen Deutschland bei der WM im eigenen Land 2014. Vier Mal trennten sich die beiden Frauen-Nationalteams unentschieden. Bei den Männern könnte man das aktuell nicht behaupten: Deutschland geht als Favorit ins Testspiel gegen Brasilien.

