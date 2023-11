Women's Nations League: Deutschland gegen Dänemark live im Free-TV und Stream

In der Women's Nations League läuft das Spiel Deutschland vs. Dänemark live im Free-TV und Stream. Hier kommen alle Infos rund um Übertragung, Uhrzeit und Termin.

28.11.2023 | Stand: 09:11 Uhr

Die Women's Nations League ist ein internationaler Fußballwettbewerb , der von der UEFA ( Union of European Football Associations ) organisiert wird. Ähnlich wie bei der Nations League der Männer bietet dieses Turnier den Frauen-Nationalmannschaften der UEFA-Mitgliedsländer die Möglichkeit, in einer Ligastruktur gegeneinander anzutreten.

In der Saison 2023/24 wird die UEFA Women's Nations League erstmals ausgetragen. Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden verwendet, um die Ligen für die Qualifikation zur UEFA Women's Euro 2025 zu bestimmen. Zudem haben die beiden besten Teams, abgesehen vom gesetzten Gastgeber Frankreich, die Möglichkeit, sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris zu qualifizieren.

Die deutsche Frauenfussball-Nationalmanschaft hat 2023 deutlich Federn lassen müssen - das historisch schlechte Abnschneiden bei der diesjährigen WM mit dem ersten Vorrunden-Aus der Frauen bei einer Weltmeisterschaft überhaupt hat ihren Nimbus als Retterinnen der deutschen Fußball-Ehre stark verblassen lassen. Nur vorübergehend? Die Women's Nations League wird es zeigen.

Mittlerweile steht der fünfte von sechs Spieltagen auf dem Programm, Deutschland liegt in Gruppe 3 der Liga A mit neun Punkten auf Platz 2. Tabellenerster ist im Moment Gegner Dänemark - mit zwölf Punkten. Hier erfahren Sie alles über die Begegnung der beiden Teams.

"Women's Nations League": Termin und Uhrzeit beim Spiel Deutschland - Dänemark: Wann ist Anpfiff?

Das Spiel wird am 1. Dezember 2023 um 20.15 Uhr angepfiffen. Ort der Begnung ist laut Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft das Ostseestadion in Rostock , der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns . Schon mal als Vorschau: Am 5. Dezember 2023 geht es um 19.30 Uhr für die deutschen Fußballerinnen im " Swansea .com Stadium" gegen die Damen aus Wales .

Übertragung von Deutschland gegen Dänemark live im Free-TV und Stream

Das Länderspiel Deutschland gegen Dänemark wird im ZDF zu sehen sein. Zeitgleich gibt es das Match im Live-Stream auf der ZDF-Website. Hier finden Sie alle Infos zum Spiel im Überblick:

Was: Women's Nations League , Deutschland vs. Dänemark , Spiel 5 von 6 der Liga A, Gruppe 3

Women's Nations League , Deutschland vs. Dänemark , Spiel 5 von 6 der Liga A, Gruppe 3 Datum: Freitag, 1. Dezember 2023

Freitag, 1. Dezember 2023 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Ostseestadion Rostock

Ostseestadion Rostock Live-Stream: ZDF

"Women's Nations League" Deutschland vs. Dänemark: Bilanz bei den Frauen

Den Kollegen von fussballdaten.de verdanken wir diese Informationen zur bisherigen Bilanz der beiden Frauenfußball-Teams aus Deutschland und Dänemark : Es gab insgesamt 24 Begegnungen. Davon konnten die deutschen Frauen 13 für sich entscheiden, die Däninnen gewannen sieben Mal. Vier der Matches gingen demzufolge unentschieden aus. Das Torverhältnis beträgt 49:21 zugunsten der Damen aus Deutschland .

Die letzte Begegnung fand erst am 22. September 2023 statt, nämlich in in diesem Wettbewerb. Dänemark gewann das Spiel mit 2:0 (Halbzeitstand: 1:0). In der Gruppenphase der Frauen-EM 2022 hat das deutsche Team Dänemark mit 4:0 (1:0) besiegt, während die Begegung der beiden Teams im Viertelfinale der Frauen-EM im Juli 2017 zugunsten der Däninnen ausging: 1:2 (1:0).