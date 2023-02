Deutschland - Schweden beim Frauen-Fußball: Übertragung im Free-TV und Stream

Beim Frauen-Fußball spielt Deutschland gegen Schweden. Alles Infos rund um das Spiel, den Termin und alles zur Übertragung im Free-TV oder Live-Stream finden Sie hier.

13.02.2023 | Stand: 10:31 Uhr

Im 1. Länderspiel des neuen Jahres trifft die deutsche Nationalmannschaft der Frauen auf Schweden. Das DFB-Team is gut vorbereitet: Die Mannschaft kommt pünktlich zum Anpfiff am 19. Februar aus einem fünftägigen Trainingslager in Marbella zurück.

Sie wollen mehr über das Frauen-Fußballspiel Deutschland vs. Schweden erfahren? Hier haben wir alle Infos rund um Termin, Ort sowie Übertragung im Free-TV oder Live-Stream für Sie. Außerdem gibt es eine Bilanz zu den Mannschaften: Wer hat die besseren Chancen auf den Sieg?

Deutschland gegen Schweden im Frauen-Fußball: Termin - Wann ist Anpfiff?

Am 21. Februar ist es so weit: Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft trifft auf Schweden. Mitfiebern ist ab 18.15 Uhr möglich, denn dann ist Anpfiff. Schauplatz ist die Schauinsland-Reisen-Arena im nordrhein-westfälischen Duisburg.

Deutschland gegen Schweden live im Free-TV und Stream: Übertragung des Länderspiels

Die Live-Übertragung rund um das Spiel Deutschland gegen Schweden läuft ab 18 Uhr im Free-TV auf ZDFund wird von Katja Streso moderiert. Die Reporterin Claudia Neumann begleitet das Spiel. Ihr zur Seite steht außerdem die Fußball-Expertin Tabea Kemme.

Das Spiel ist jedoch nicht nur im Free-TV zu sehen, sondern ab 18 Uhr des Spieltages auch im Streamingdienst der ZDF-Mediathek kostenlos verfügbar. Wer das Spiel also nachholen möchte, kann dieses jederzeit abrufen.

Hier sind alle Informationen zum LänderspielDeutschland gegen Schweden aufgelistet:

Termin: 21. Februar, 18.15 Uhr

21. Februar, 18.15 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

ZDF Übertragung im Live-Stream: ZDF-Mediathek

ZDF-Mediathek Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg, Nordrhein-Westfalen

Freundschaftsspiel Deutschland - Schweden: Bilanz der Frauen-Nationalteams

Für das deutsche Nationalteam der Frauen hat es in der vergangenen EM-Saison "nur" für den Titel der Vizeeuropameisterinnen gereicht. Im Finale der EM scheiterten die DFB-Frauen an den Gastgeberinnen aus England. Das Topteam aus Schweden liegt in der FIFA-Weltrangliste nur einen Platz hinter Deutschland auf Rang 3. Somit wird das Auftaktspiel am 21. Februar wird ein echter Härtetest für das deutsche Team. Bei der Frauen-WM 2019 warfen die Schwedinnen die Deutschen im Viertelfinale aus dem Turnier – dennoch stehen Deutschlands Chancen gegen die Skandinavierinnen nicht schlecht.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt über das anstehende Match: "Wir brauchen die Spiele gegen hochstehende Gegner. Wenn wir die Planung eins-zu-eins umsetzen können, werden wir bis zum WM-Start tolle Gegner haben. Deutschland gegen Schweden ist im Frauenfußball immer ein Highlight gewesen."

Es gab bisher insgesamt 30 Spiele, in denen die Deutschen auf die schwedischen Fußballerinnen getroffen sind. Davon hat die deutsche Mannschaft 21 Siege nach Hause geholt, es gab ein Unentschieden und acht Mal konnte die schwedische Mannschaft das Spiel für sich entscheiden. Bisher hatte Deutschland also meistens die Nase vorn, doch die Schwedinnen sind den Vizeeuropameisterinnen dicht auf den Fersen. Chancen auf den Sieg haben beide Teams - am Ende ist es aber auch nur ein Freundschaftsspiel.

