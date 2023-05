Frauen-Fußball: Deutschland - Vietnam live im Free-TV und Stream sehen

Die Frauen-Fußball-WM startet bald, in der Vorbereitung spielt Deutschland gegen Vietnam. Alle Infos zu Uhrzeit, Termin und der Übertragung im Free-TV und Stream haben hier für Sie.

15.05.2023 | Stand: 14:14 Uhr

Es wird langsam ernst für die Fußballerinnen, denn die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 steht vor der Tür: Am 10. Juni startet das Turnier, das diese Saison in Australien und Neuseeland stattfindet. Wenige Tage später, am 27. Juni, hat die deutsche Fußball-Mannschaft der Frauen ihr erstes WM-Match gegen Marokko.

Bevor es jedoch mit der WM losgeht, stehen ein paar Testspiele an, in einem davon spielt Deutschland gegen Vietnam. Die beiden Nationalteams sind in der Geschichte des Frauen-Fußballs bisher noch nie aufeinandergetroffen - es könnte also eine spannende erste Begegnung in der WM-Vorbereitung werden.

Termin und Uhrzeit beim Spiel Deutschland - Vietnam: Wann ist Anpfiff?

Das FreundschaftsspielDeutschland gegen Vietnam findet laut dem Spielplan der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft am Samstag, den 24. Juni 2023 statt, weniger als einen Monat vor dem WM-Start. Anstoß ist um 18.15 Uhr. Für die deutsche Mannschaft handelt es sich um ein Heimspiel: Das Duell findet im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach bei Frankfurt am Main statt.

Übertragung von Deutschland gegen Vietnam live im Free-TV und Stream

Trotz der Unstimmigkeiten zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und FIFA-Präsident Gianni Infantino zur TV-Übertragung der Frauen-Fußball-WM 2023 können Fußball-Fans aufatmen: Das LänderspielDeutschland gegen Vietnam wird voraussichtlich im ZDF zu sehen sein.

Außerdem gibt es das Match im Live-Stream auf der ZDF-Website. Dort finden Sie außerdem regelmäßige Updates zur Übertragung des Freundschaftsspiels und zur anstehenden Frauen-Fußball-WM. Noch ist unklar, ob es überhaupt eine Übertragung der WM im deutschen Free-TV geben wird. Dazu kommt, dass die meisten Spiele aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Australien bzw. Neuseeland entweder nachts oder am Vormittag deutscher Zeit stattfinden werden.

Hier finden Sie alle Infos zum FreundschaftsspielDeutschland gegen Vietnam im Überblick:

Was: Länderspiel Frauen-Fußball, Deutschland vs. Vietnam

Länderspiel Frauen-Fußball, Deutschland vs. Vietnam Datum: Samstag, 27. Juni 2023

Samstag, 27. Juni 2023 Uhrzeit: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Ort: Stadion am Bieberer Berg, Offenbach bei Frankfurt am Main

Stadion am Bieberer Berg, Offenbach bei Frankfurt am Main Free-TV: ZDF

ZDF Live-Stream: ZDF

Länderspiel Deutschland versus Vietnam: Bilanz

Die Länderspiele gelten als Vorbereitung auf die Frauen-Fußball-WM 2023, die bald startet. Beide Teams wollen deshalb eine gute Performance abliefern. Direkt kann man die beiden Mannschaften nicht vergleichen, da sie noch nie gegeneinander angetreten sind. Dennoch lässt sich ihre Leistung aus den vorhergehenden Freundschaftsspielen bewerten.

Beim letzten Spiel gegen Brasilien im April 2023 mussten sich die DFB-Frauen mit einem 2:1 für Brasilien geschlagen geben. Lange stand es 2:0, erst in der Nachspielzeit gelang den deutschen Fußballerinnen ein Tor. Zuvor fiel das Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande dagegen besser für Deutschland aus. In der 53. Minute kam es zum 1:0 für Deutschland, woran sich bis zum Spielende nichts mehr änderte.

Die letzten beiden Länderspiele verlor das vietnamesische Frauen-Fußball-Team, gegen Myanmar mit 3:4 und gegen die Philippinen mit 0:4. Diese Duelle fanden allerdings in der Saison 2022 statt. Für die Fußballerinnen aus Vietnam ist es das erste Freundschaftsspiel im Jahr 2023, da sich die Mannschaft auch zum ersten Mal für die Fußball-WM der Frauen qualifizieren konnte.

2022 verloren die deutschen Fußball-Frauen im EM-Finale mit 1:2 gegen England und verpassten ihren neunten Titel als Europameisterinnen. Bei der Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen im Jahr 2022 schaffte es Vietnam immerhin ins Viertelfinale. Die DFB-Frauen haben auf dem Papier die klar bessere Mannschaft und gehen als Favoriten in das Länderspiel gegen Vietnam.