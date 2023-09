Dänemark - Deutschland: Übertragung und Termin der Frauen-Fußball Nations League live im Free-TV und Stream

Das erste Länderspiel für die DFB-Frauen in der UEFA Women's Nations League steht an: Deutschland gegen Dänemark. Hier finden Sie Informationen rund um Termin und Übertragung.

19.09.2023 | Stand: 16:09 Uhr

Nach dem Ausscheiden in der Vorrunde der Frauen-WM 2023 strebt der deutsche Frauenfußball einen Neuanfang an. Die Weltmeisterschaft des Frauen-Fußballs 2023 endete mit dem Sieg Spaniens gegen England im Finale mit 1:0. Der erste WM-Titel für "La Furia Roja" war gewonnen. Die deutsche Elf schied hingegen bereits in der Gruppenphase aus.

Im ersten Länderspiel nach der Weltmeisterschaft treten nun die DFB-Frauen in der UEFA Women's Nations League gegen das Frauen-Fußballteam von Dänemark an.

Alle Informationen rund um Sendetermin und Übertragung im Free-TV, sowie im Stream finden Sie hier.

Frauen-Fußball Dänemark - Deutschland in der Women's Nations League: Wann ist das Spiel angesetzt?

Die Begegnung der DFB-Frauen gegen die dänische Frauen-Mannschaft wird am Freitag, dem 22. September, um 18 Uhr in Viborg, Dänemark, angepfiffen.

Dänemark - Deutschland

22. September 2023

18.00 Uhr

Viborg, Dänemark

Live Übertragung im Free-TV oder Stream vom Spiel Dänemark gegen Deutschland in der Nations League

Das Fußballspiel der UEFA Women's Nations League zwischen den Teams der Länder Dänemark und Deutschland wird am Freitag live im öffentlich-rechtlichen Fernsehenübertragen. Die ARD beginnt ihre Live-Übertragung aus Viborg um 17:45 Uhr, moderiert von Claus Lufen, während Christina Graf als Kommentatorin agiert. Darüber hinaus bietet die ARD eine kostenlose Option für einen Live-Stream für das Länderspiel an. Über die ARD-Mediathek können Sie auf den Stream zugreifen.

Dänemark - Deutschland am 22. September 2023

18.00 Uhr auf ARDoder in der ARD-Mediathek

Das zweite Nations-League-Spiel der DFB-Frauen in Bochum gegen Island wird voraussichtlich live im ZDFzu sehen sein. Für die Frauen-Nationalmannschaft geht es in der UEFA Women's Nations League auch um die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris. Lediglich zwei europäische Teams können sich für das Turnier qualifizieren.