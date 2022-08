Freiburg gegen Dortmund live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Der 2. Spieltag der Bundesliga wird mit dem Spiel SC Freiburg gegen Borussia Dortmund eröffnet. Hier gibt es die Infos rund um das Spiel und die Übertragung.

12.08.2022 | Stand: 07:44 Uhr

Der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga ist vorbei und die Bayern haben mal wieder ihre Dominanz bewiesen - 6:1 fertigten die Münchner die Eintracht aus Frankfurt ab. Doch das Rennen um die Meisterschale ist gerade erst eröffnet und auch ein weiterer Konkurrent ist mit drei Punkten in die Saison gestartet: Borussia Dortmund. Gegen die Werkself aus Leverkusen konnten die Schwarz-Gelben ein 1:0 über die Zeit bringen, nachdem Marco Reus nach einem Abwehrfehler bereits in der 10. Minute den Führungs- und Siegtreffer erzielte.

Der Gegner von Dortmund am zweiten Spieltag der Bundesliga heißt Sportclub Freiburg und ist mit einem Ausrufezeichen in die Bundesligasaison 2022/2023 gestartet. 0:4 stand nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel in der Augsburger WWK-Arena und die ersten drei Punkte gingen auf das Konto der Breisgauer.

Borussia Dortmund beendete die vergangene Saison auf dem zweiten Tabellenplatz und spielt damit Champions League, der SC Freiburg konnte sich durch einen sechsten Platz die Teilnahme an der UEFA Europa League sichern und erreichte außerdem das DFB-Pokalfinale. Beste Voraussetzungen also für ein spannendes und intensives Bundesligaspiel!

Wo Sie die Partie SC Freiburg - Borussia Dortmund live verfolgen können und ob es eine Übertragung im Free-TV geben wird, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir einen Live-Ticker für Sie und alle Informationen rund um die Eröffnung des zweiten Spieltags im Spielplan der Bundesliga, inklusive Aufstellung, Radioübertragung und den Termin.

SC Freiburg - Borussia Dortmund: Wann ist Anstoß?

Das Bundesligaspiel Freiburg vs. Dortmund ist ein Abendspiel unter Flutlicht im Freiburger Europa-Park-Stadion: Anstoß am heutigen Freitag, 12. August, ist um 20.30 Uhr.

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund heute: Wo wird die Partie im TV und Live-Stream übertragen - gibt es eine Free-TV Übertragung?

Man ist es ja eigentlich gewohnt, dass die Spiele der Bundesliga nicht im Free-TV gezeigt werden. In den vergangenen Jahren verdichtete sich allerdings der Übertragungs-Dschungel: Immer Abos waren nötig, um alle Bundesligaspiele zu sehen. In der Saison 2022/2023 werden die Partien von Sky, DAZN und Sat.1gezeigt. Im Fall des Spiels Freiburg - Dortmund gibt es jedoch nur einen übertragenden Sender, der nicht im Free-TV empfangbar ist: DAZN zeigt das Match zwischen Freiburg und Dortmund im Pay-TV und Live-Stream.

Spiel: SC Freiburg - Borussia Dortmund, 2. Spieltag der Bundesliga 2022/23

SC Freiburg - Borussia Dortmund, 2. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Freitag, 12. August 2022

Freitag, 12. August 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Europa-Park-Stadion, Freiburg Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

DAZN Übertragung im Live-Stream:DAZN

Auch für die restlichen Spiele haben wir alle Infos rund um die Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream gesammelt. Alternativ haben wir später noch einen Live-Ticker und den Hinweis auf die Radio-Übertragung für Sie.

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund: Live-Ticker und Bundesliga-Radio

Die sportschau bietet eine Bundesligakonferenz im Audiostream an. Auch für das Spiel SC Freiburg gegen Borussia Dortmund gibt es eine Radioübertragung. So können Sie die Bundesliga zwar nicht online schauen, dafür aber hören.

Wenn Sie einen Live-Ticker bevorzugen, haben wir auch eine kostenfreie Option für Sie, um die Bundesligapartie Freiburg gegen Dortmund verfolgen zu können.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

SC Freiburg - Borussia Dortmund: Aufstellung

Die Aufstellungen werden selbstverständlich erst vor dem Spiel bekannt gegeben, allerdings gibt es bereits mindestens eine interessante Personalie: Der ehemalige Freiburger Nico Schlotterbeck trifft am Freitag auf seinen Ex-Verein.

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund: Bilanz

In insgesamt 47 Aufeinandertreffen gingen die Breisgauer laut DFB sechs Mal als Sieger und 29 Mal als Verlierer vom Platz.

(AZ)