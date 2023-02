Fruchtfliegenfalle selber machen: Diese Hausmittel helfen gegen die nervigen Insekten

Fruchtfliegen sind vielen ein Ekel. Doch wie gelangen sie überhaupt in die Küche, und wie wird man sie mit einer Fruchtfliegenfalle und Hausmitteln wieder los?

20.02.2023 | Stand: 18:18 Uhr

Spätestens beim Griff in die Obstschale kommt man den ungebetenen Küchen-Gästen auf die Schliche. Ein Schwarm von Fruchtfliegen hebt zur Flucht an und hinterlässt beim Biss in den Apfel einen unappetitlichen Beigeschmack. Nicht wenige Menschen ekeln sich vor den kleinen Insekten, die im Volksmund Fruchtfliegen (oder auch Obstfliegen) und in der Zoologie "Drosophila melanogaster" genannt werden. Doch wie erreicht man, dass die Fliegen erst gar nicht in die Küche gelangen, und wenn doch, wie wird man sie mit selbstgebauten Fruchtfliegefallen und Hausmitteln wieder los?

Sind Fruchtfliegen gefährlich?

Zunächst einmal: Laut Apotheken Umschau sind die Mini-Insekten gesundheitlich völlig unbedenklich. Anders als andere Fliegenartenübertragen Fruchtfliegen normalerweise keine Krankheiten. Waschen sollte man das von Fruchtfliegen befallene Obst in jedem Fall vor dem Verzehr, das gilt aber ganz grundsätzlich. Psst! Ekel-Alarm: Wahrscheinlich hat jeder schon einmal ohne es zu merken eine Larve im Obsthunger mitgegessen. Doch wenn der Ekel beim Gang in die Küche über Gebühr wächst, stresst das die Psyche, spätestens dann sollten die Insekten entfernt werden.

Wie kommen Fruchtfliegen in die Küche?

Die Insekten gelangen in die Küche, weil sie entweder leicht fauliges Obst über größere Distanzen riechen und durch das offene Fenster hereinfliegen, oder aber die Mini-Insekten reisen als blinde Passagiere mit in der Einkaufstüte. Denn häufig ist das Obst aus dem Supermarkt bereits mit den kleinen Eiern der Fliegen befallen. Aus diesen schlüpfen bald Larven, die schließlich nach kurzer Zeit explosionsartig für die ungeliebten Fliegenschwärme sorgen.

Fruchtfliegen-Mythos: Wird von Fruchtfliegen befallenes Obst schneller schlecht?

Das Gerücht hält sich hartnäckig, dass von Fruchtfliegen befallenes Obst schneller schlecht wird. Das stimmt auch teilweise, gleichzeitig täuscht der Eindruck: Denn Fruchtfliegen haben es vor allem auf fauliges und bereits gut gegärtes Obst abgesehen. Unversehrtes, frisches Obst interessiert die Insekten dagegen weniger. Gleichzeitig schleppen Fruchtfliegen Hefepilze und Bakterien, die das Obst schneller gären lassen, mit sich herum und somit auch in die Küche und das befallene Obst mit ein.

Fruchtfliegenfalle selber machen: So verhindert man, dass sich die Insekten einnisten

Um die Tiere erst gar nicht anzulocken, ist es ratsam, das das von ihnen begehrte Obst nur in geringem Maße gelagert wird, und zwar wenn möglich nur im Kühlschrank, wo die Insekten keine Larven legen können. Zu vermeiden sind auch Essensreste auf dem Teller und im Müll, der ebenso mehrfach pro Tag ausgeleert werden sollte. Unwiderstehlich sind für die Fruchtfliegen auch Rest-Pfützen oder -Spuren in leeren Flaschen, die ein süßes Aroma verbreiten: Wein-, Saft- oder Essigflaschen gilt es daher auszuspülen, zu verschließen oder eben gleich zum Altglas zu bringen.

Welche Hausmittel helfen gegen Fruchtfliegen?

Fruchtfliegenfallen gibt es zuhauf im Handel zu kaufen. Doch Experten raten davon eher ab, weil die Köder die Fliegen erst anlocken. Die einfachste Falle ist eine Flüssig-Mischung aus Wasser, Fruchtsaft und Essig. Die süßen Aromen locken die Fliegen zunächst an, ein beigemischter Zusatztropfen Spülmittel zerstört die Oberflächenspannung des Wassers und sorgt dafür, dass die Insekten ertrinken.

Eine Alternative, um die Tiere zwar zu entfernen aber lebend zu fangen und auszusetzen ist ein ähnliches Verfahren, das nicht auf eine Essig-Schale, sondern auf eine leere Plastiktüte mit Fruchtschalen als Köder setzt. Ansonsten gibt es laut Apotheken Umschau noch eine botanische Lösung, und zwar mittels fleischfressender Pflanzen, die Fruchtfliegen erbeuten, zum Beispiel Fettkraut oder Sonnentau. Allerdings sind die Fangmöglichkeiten der Pflanzen begrenzt und das Fliegenproblem wahrscheinlich allein mit ihrer Hilfe nicht in den Griff zu kriegen.

