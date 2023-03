Heidenheim - KSC live in der 2. Liga: Übertragung, Termin und Uhrzeit

In der 2. Liga spielt Heidenheim gegen den KSC. Alle Informationen rund um den Termin, die Uhrzeit und die Übertragung des Spiels finden Sie hier.

15.03.2023 | Stand: 15:37 Uhr

Am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga stehen sich Heidenheim und der KSC gegenüber. Der KSC hat zuletzt eine beeindruckende Siegesserie hingelegt und sich in der Tabelle nach oben gearbeitet. Der 1. FC Heidenheim ist aber dennoch eine große Hürde, die es zu überwinden gilt. Die Heidenheimer stehen derzeit auf dem 3. Platz der Tabelle und haben nur zwei Punkte Rückstand auf den erstplatzierten SV Darmstadt.

Wann genau der Termin der Partie zwischen dem KSC und Heidenheim ist, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir für Sie alle Infos zur Live-Übertragung des Spiels zusammengestellt.

Heidenheim - KSC: Termin und Uhrzeit des Spiels in der 2. Liga

Das letzte Drittel der Fußball-Saison in der 2. Liga hat bereits begonnen. Das Spiel Heidenheim - KSC findet am 25. von insgesamt 34 Spieltagen statt. Der Termin ist am Freitag, dem 17. März. Die Partie wird in der Voith-Arena in Heidenheim gespielt, für den KSC handelt es sich also um ein Auswärtsspiel. Das letzte Spiel gegen einen der Vereine an der Tabellenspitze konnten die Karlsruher auch dank des Heim-Vorteils für sich entscheiden. Dieses Mal müssen sie ohne diesen Bonus auskommen. Anstoß des Spiels ist um 18.30 Uhr.

2. Liga: Übertragung des Spiels Heidenheim gegen KSC live - wo wird das Spiel im TV und Stream gezeigt?

Die Übertragung der 2. Bundesliga ist in diesem Jahr wieder von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Einige der Partien werden im Free-TV gezeigt, einige bei verschiedenen Streaminganbietern. Doch wer wirklich alle Begegnungen der 2. Liga live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt um ein Sky-Abo nicht herum. Denn der Privatsender hat bis 2024 die Rechte an der Übertragung sämtlicher Spiele der 2. Liga gepachtet.

Das Spiel zwischen dem FC Heidenheim und dem Karlsruher SC gehört zu den Sky-Exklusivspielen und wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Um die Begegnung live im TV und Stream verfolgen zu können, benötigen Sie ein Sky-Kunden-Abo. Alternativ bietet die ARD-Sportschau auch einen Audio-Live-Stream an, der ohne bewegte Bilder über den Spielverlauf informiert.

Spiel: 1. FC Heidenheim 1846 - Karlsruher SC, 2. Liga, 25. Spieltag

1. FC Heidenheim 1846 - Karlsruher SC, 2. Liga, 25. Spieltag Datum: Freitag, 17. März 2023

Freitag, 17. März 2023 Uhrzeit: Anpfiff um 18.30 Uhr

Anpfiff um 18.30 Uhr Wo: Voith-Arena, Heidenheim

Voith-Arena, Heidenheim Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Sky Übertragung im Audio-Stream:Sportschau.de

Heidenheim vs. KSC: Bisherige Bilanz der Partie

Laut fussballdaten.de sind sich der Karlsruher SC und der FC Heidenheim bisher 15 Mal auf dem Rasen begegnet. Zwei Mal trafen die beiden Vereine in der 3. Liga aufeinander, wo ein Spiel unentschieden und ein weiteres mit einem Sieg für den KSC ausging. Alle anderen Begegnungen zwischen den Fußball-Clubs fanden in der 2. Liga statt. Hier haben die Heidenheimer mit 4 Siegen ganz knapp die Nase vorn - der KSC hat in der zweiten Spielklasse bisher nur drei Mal gewonnen. Sechs Spiele gingen unentschieden aus.

Die Gesamtstatistik könnte aber ausgeglichener nicht sein: Jeweils vier Siege, sieben Unentschieden und ein Torverhältnis von 19:19. Im Hinspiel in der Saison 22/23 trennten sich der KSC und Heidenheim mit einem 0:0.

