Gäste bei "Maischberger": Heute geht es auch um die Bundeswehr

Bei "Maischberger" heute am 17. Januar 2023 diskutieren unter anderem Kevin Kühnert und Mario Czaja über die Bundeswehr. Welche Gäste und Themen gibt es noch?

17.01.2023 | Stand: 09:27 Uhr

Sandra Maischberger greift in ihrer Talkshow heute Abend unter anderem den Rücktritt der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht auf, um über den Zustand der Bundeswehr zu reden. Über welche Themen diskutieren die Gäste noch? Hier finden Sie die Vorschau zu "Maischberger" am 17. Januar 2023. Die Folge läuft ab 23.25 Uhr in derARD.

Thema bei "Maischberger" heute am 17. Januar 2023

Wird es mit der Nachfolge von Christine Lambrecht nun eine "Zeitenwende" für die Bundeswehr geben, die immer noch als marode gilt? Um dieses Thema geht es im Streitgespräch der Generalsekretäre von SPD und CDU. Kevin Kühnert und Mario Czaja diskutieren aber unter anderem auch über die Migrationspolitik.

Ein anderes Thema: Sollte Deutschland nun auch schwere Kampfpanzer an die Ukraine liefern, nachdem Großbritannien das angekündigt hat? Sandra Maischberger hat Sicherheits- und Militärexpertin Claudia Major zu Gast, um darüber zu reden.

Außerdem sind Jürgen Becker, Jagoda Marinić und Michael Bröcker bei "Maischberger" heute Abend dabei. Sie kommentieren und diskutieren die aktuellen Themen.

"Maischberger" heute: Gäste am 17. Januar 2023

Das sind die aktuellen Gäste von Sandra Maischberger noch einmal im Überblick:

Kevin Kühnert: Generalsekretär der SPD

Generalsekretär der SPD Mario Czaja: Generalsekretär der CDU

Generalsekretär der CDU Claudia Major: Sicherheits- und Militärexpertin

Sicherheits- und Militärexpertin Jürgen Becker: Kabarettist

Kabarettist Jagoda Marinić: Stern-Kolumnistin

Stern-Kolumnistin Michael Bröcker: Chefredakteur von The Pioneer

Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger brach ihr Studium der Kommunikationswissenschaften in München nach nur drei Tagen ab. Geschadet hat das ihrer Karriere nicht: Die Moderatorin und Journalistin arbeite zuerst für Bayern 2 beim Radio, bevor sie zum Fernsehen wechselte. Nach den Anfängen bei Tele 5 moderierte sie Sendungen bei Vox, RTL und n-tv - und hat schon seit 2003 ihre eigene Talkshow in der ARD.

Übertragung von "Maischberger" im TV oder Live-Stream der ARD

"Maischberger" läuft heute am 17. Januar 2023 recht spät in der ARD: Los geht es erst um 23.25 Uhr. Parallel zur Übertragung im TV gibt es auf der Seite des Senders auch eine Übertragung im Live-Stream.

Wiederholung von "Maischberger" im TV und in der Mediathek

Alle "Maischberger"-Folgen lassen sich nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek der ARD nachholen. Außerdem gibt es auch Wiederholungen im Fernsehen. Das sind die Termine:

18. Januar 2023, 02.30 Uhr, ARD

18. Januar 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

"Maischberger" ist fast immer dienstags und mittwochs im Ersten zu sehen. Meistens geht es um 22.45 oder 22.50 Uhr los, so wie heute kann es aber auch zu Verschiebungen kommen.

Nach der Folge am 18. Januar gibt es eine kleine Pause von "Maischberger". Die Sendung kehrt dann am 8. Februar zurück. Das sind die nächsten Sendetermine der ARD-Talkshow:

17.01.2023, ab 23.20 Uhr

18.01.2023, ab 22.50 Uhr

08.02.2023, ab 22.50 Uhr

