Gäste in einem Landsberger Lokal schlagen und bespucken sich

Am frühen Samstagmorgen wird die Landsberger Polizei in ein Café gerufen. Dort gibt es nicht nur mit einem Besucher ein Problem.

28.11.2022 | Stand: 08:37 Uhr

Wegen eines renitenten Gastes ist die Landsberger Polizei am Samstagmorgen kurz nach halb drei in ein Café in der Hubert-von-Herkomer-Straße in Landsberg gerufen worden. Dort war es, wie es im Polizeibericht heißt, zuvor zu einem Streit mit einem betrunkenen Gast gekommen.

Als dieser mehrfach gegen die Hausordnung verstieß, sollte er das Café verlassen. Da er der Aufforderung nicht Folge leistete, wurde die Polizei gerufen. Hier entstand dann, im Beisein der Polizei, zwischen zwei weiteren Gästen ein Streit. Die beiden 41- und 28-jährigen Männer gerieten derart heftig aneinander, dass sie sich bespuckten und anschließend wohl schlugen. Sie wurden jeweils leicht verletzt. Die Polizei nahm jeweils Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung auf. (AZ)

