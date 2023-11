Gardaland am Gardasee: Das ist der größte Freizeitpark Italiens

Der Freizeitpark Gardaland ist als Ausflugsziel am Gardasee bekannt. Welche Attraktionen erwarten Besucher dort? Lesen Sie hier mehr zum Park, seinen Achterbahnen und den Hotels.

16.11.2023 | Stand: 16:57 Uhr

Das Gardaland am beliebten Gardasee ist nicht nur der größte und älteste Freizeitpark Italiens , sondern auch europaweit einer der Parks, den es am längsten gibt und auch größentechnisch weit vorne liegt. Zum gesamten Gardaland Resort zählen neben dem Gardaland Park - dem Freizeitpark selbst - auch den Legoland Wasserpark, ein Aquarium sowie drei Hotels, die den Welten des Parks entsprechend gestaltet sind.

Gardaland Park: Abenteuerliche Attraktionen

Im Freizeitpark können sich Adrenalinsuchende auf - nach aktuellem Stand (16.11.2023) - sechs Attraktionen freuen. Mit der Achterbahn "Oblivion", die für die Park-Besucherinnen und Besucher einen vertikalen Sturzflug bereit hält, oder dem schnellen "Blue Tornado" bietet das Gardaland einige Attraktionen . Auch die Bahn "Raptor" beispielsweise verspricht Nervenkitzel, da hier alle Personen auf den seitlichen Sitzen "in der Leere schweben", wie es auf der offiziellen Seite des Gardaland Resorts heißt.

Abenteuer erleben kann man beispielsweise auch im erst 2023 eingeführtenLabyrinth oder im " Fuga da Atlantide", wenn man sich durch die Welten des versunkenen Atlantis bewegt. Ebenso gibt es einige Wasserbahnen. So kann man auf einer Bahn mit einem Boot auf dem Wasser durch die nachgebauten Rocky Mountains fahren.

Für Kinder: Höhepunkte im Gardaland Park

Weniger actionreich, dafür aber fantasievoller geht es auf dem "Giostra Cavalli", einem historischen Pferdekarussell oder dem "Volaplano" zu. Bei letzterem kann man in einem Flugzeug über das Fantasy Kingdom fliegen. Zu den Programmpunkten, die vor allem für die Kleinsten interessant sind, zählen auch die Fahrgeschäfte "Baby Pilota", "Baby Carsora" und "Baby Cavalli".

Außerdem können Kinder die Welt von Peppa Pig (im Deutschen: Peppa Wutz) erkunden. Dort können sie beispielsweise das Haus der Familie Pig (bzw. Wutz) anschauen oder die Charaktere selbst treffen. Mit den Maskottchen können vor Ort Erinnerungsfotos geschossen werden.

Legoland Wasserpark und Aquarium im Gardaland

Der große Wasserparkbefindet sich zusätzlich im Gardaland Resort. Dort erwartet Kinder neben zahlreichen Wasserspaß-Attraktionen auch das Miniland, in dem mit über vier Millionen Lego-Steinen einige italienische Sehenswürdigkeiten nachgebaut wurden. Der Zutritt ist nur mit einem Kombi-Ticket für den Gardaland Park und die Wasserwelt gestattet. Dabei ist letzterer Bereich speziell für Kinder vorgesehen. Daher ist Erwachsenen der Zutritt grundsätzlich versagt - außer sie begleiten Kinder unter 14 Jahren. Diese erhalten allein keinen Zugang.

Im Aquarium können in 40 Becken über 5.000 Meerestiere, Fische und sonstige Kreaturen, die im Wasser zuhause sind, beobachtet werden. Im Ozean-Tunnel schwimmen die Tiere auch neben und über einem. Dabei lässt sich der Besuch des Aquariums auch interaktiv gestalten: Mit einem Quiz kann man mehr über die Unterwasserwelt lernen. Tickets für das Aquarium können auch unabhängig vom Parkeintritt erworben werden.

Gardaland Park: Essen und Shows

Ein breites kulinarisches Angebot, um den großen und kleinen Hunger zu stillen, gibt es im Gardaland auch: Von Pizzaüber mexikanisches Essen bis hin zum Hot Dog im Kung Fu Panda-Land ist einiges (und noch mehr) dabei. Auch glutenfreie und vegetarische Kost werden geboten.

Zudem gibt es diverse Shows zur Unterhaltung für die ganze Familie.

Hotels im Gardaland Resort

Wie in diversen Freizeitparks üblich, hat man auch im Gardaland Resort die Möglichkeit, direkt am Park zu übernachten. Hier stehen drei Hotels zur Auswahl.

Im 4-Sterne "Gardaland Hotel" lässt es sich abgesehen von Classic Zimmern auch in speziellen Themenzimmern übernachten. Das Hotel verfügt über vier Pavillons, einen Innengarten sowie zwei Bars und zwei Restaurants.

Daneben bietet das "Gardaland Adventure Hotel" ausschließlich Themenzimmer, die einen aufgrund ihrer Gestaltung entweder in die Arktis , den arabischen Raum, den Dschungel oder Wilden Westen versetzen.

Auch beim "Gardaland Magic Hotel" handelt es sich um eine vollständig thematisierte Anlage: Wie der Name bereits verrät, ist dieses Hotel der Magie gewidmet. So gibt es beispielsweise Zauberwald-Zimmer. Genauso kann man aber auch in Zimmern übernachten, die an ein magisches Eisschloss oder ein Haus des Zauberers erinnern sollen.