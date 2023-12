McDonald's: Darum sollten Sie nur die große Portion Pommes bestellen

Ein kurzer Stopp bei McDonald's – da dürfen auch die Pommes nicht fehlen. Nun steht man vor der Frage, welche Portionsgröße man wählen möchte. Erfahren Sie hier, warum Sie die große Portion nehmen sollten.

01.12.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Die Pommes bei McDonald's zählen zu den beliebtesten Produkten der Restaurantkette. Die Fritten sind Reader's Digest zufolge auch das Produkt, das am häufigsten verkauft wird. Bei der Bestellung steht man vor der Wahl zwischen drei Größen: Klein, Mittel und Groß. Während manchmal der Hunger entscheidet und man sich mit einer kleinen Portion zufrieden gibt, weil der Rest der Bestellung einen bereits ausreichend sättigt, fragt man sich an einem anderen Tag, ob man eher die mittlere oder große Portion McDonald's Pommes bestellen sollte. Was sagt das Preis-Leistungsverhältnis?

Die Pommes bei McDonald's: Wie viele Kalorien sind drin?

Dass McDonald's nicht gerade für gesundes Essen steht, ist allseits bekannt. Aber auch die Pommes , die meist als Beilage dienen, sind durchaus kalorienhaltig: So verstecken sich in der kleinen Tüte Pommes den Angaben der konzerneigenen Webseite zufolge 231 Kilokalorien. Dagegen enthält die mittelgroße Portion Fritten 330 Kilokalorien und die große Packung 434.

Wie werden die Pommes bei McDonald's hergestellt?

Was machen die Pommes bei McDonald's aus? Werden dafür genveränderte Kartoffeln verwendet? Die Antwort darauf lautet "nein". Ein Video des Mashed-Magazins zeigt den Herstellungsprozess der Fritten . Dort wird McDonald's zitiert, dass sie die Verwendung von "GMO potatos" ["genveränderter Kartoffeln"] ablehnen und diese auch nicht in Zukunft beabsichtigen würden.

Was verpasst den Pommes dann ihren einzigartigen Geschmack? Kaum sind die Kartoffeln maschinell in ihre bekannte Form geschnitten, werden sie mit Dextrose gesüßt und Dinatriumdiphosphat versetzt. Letzteres verleiht ihnen ihre gelbe Farbe, ebenso wie es gefährliche Stoffe reduzieren kann, die beim Frittieren entstehen können. Das typische Aroma erhalten die Fritten aber durch den "natural beef flavor" ["natürlichen Rindfleisch-Geschmack"]. Während die Pommes früher noch in "beef fat" ["Rindfleisch-Fett"] frittiert wurden, wird heutzutage eine andere Öl-Variante benutzt. Das macht die Pommes zwar vegetarisch – nicht aber vegan. Schließlich werden die Pommes noch gesalzen – das geschieht aber vor Ort in der Filiale.

McDonald's Pommes: Das Preis-Leistungsverhältnis bei den Portionsgrößen

Das Team hinter dem YouTube-Account The Food Theorists hat einen Versuch im eigenen Interesse gewagt: Sie bestellten bei vier unterschiedlichen Fastfood-Ketten – darunter auch McDonald's – verschiedene Portionsgrößen Pommes in drei US-amerikanischen Städten. Das Ziel ist es gewesen, herauszufinden, welche Portionsgröße die kostengünstigste wäre. Sie fragten sich, für welche Größe man am wenigsten pro Gramm zahlen müsste.

Vermuten könnte man, dass größere Portionen grundsätzlich kosteneffizienter wären. Sind die kleine und mittelgroße Tüte Pommes tatsächlich pro Gramm teurer als die große?

The Food Theorists wogen die einzelnen Portionen mit einer eigenen Waage ab und errechneten dann das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie die Gruppe aufdecken konnte, schnitt die große Portion Pommes von McDonald's in ihrer Auswahl am besten ab: Mit 1,26 Cents pro Gramm landete die Packung auf Platz 1.

Wie groß sind die Portionsgrößen der Pommes bei McDonald's wirklich?

Um möglichst kosteneffizient zu bestellen, muss berücksichtigt werden, wie viel Inhalt sich tatsächlich in einer Pommes-Packung befindet – der Grund, warum The Food Theorists eigenständig nachgewogen haben. Es macht nämlich das Gerücht die Runde, dass McDonald's in die Tüten mitunter weniger Pommes füllen würde, als eigentlich hineinpassen. Auf Reddit beschweren sich zahlreiche Personen, dass sie nur eine halbe Portion erhalten würden.

Wie sowohl in verschiedenen Foren auf Reddit , als auch unter dem angesprochenen YouTube-Video kommentiert wird, würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei McDonald's dazu angehalten werden, die Behälter nicht vollständig zu füllen, um Geld zu sparen. Wie eine Userin oder ein User schreibt, die oder der nach eigener Aussage einst bei McDonald's gearbeitet habe, müssten beim Befüllen die am Boden zusammengefalteten Packungen eigentlich geöffnet werden – dies würde aus Kostengründen aber oftmals nicht gemacht werden. Sie oder er bestätigte, dass die Größen daher kleiner ausfallen würden.

