Gehalt als Architekt oder Architektin: Wie viel verdient man?

Viele Faktoren beeinflussen das Gehalt von Architektinnen und Architekten. Nicht zuletzt macht das Geschlecht einen wesentlichen Unterschied in der Höhe des Einkommens aus.

08.12.2022 | Stand: 09:01 Uhr

Der Beruf einer Architektin oder eines Architekten kann vielfältig sein. Dabei variiert das Gehalt innerhalb dieser Berufsgruppe nicht nur zwischen Landschaftsarchitektinnen, Innenarchitekten und Stadtplanerinnen, sondern auch anhand anderer Merkmale wie Geschlecht und Bundesland.

Wie viel Gehalt beziehen Architektinnen und Architekten im Jahr?

Nach einer Befragung der Bundes Architekten Kammer (BAK) https://bak.de/politik-und-praxis/wirtschaft-und-mittelstand/umfragen-kammermitglieder/struktur-und-gehaltsanalyse-der-abhaengig-beschaeftigten-kammermitglieder-2021/ liegt das durchschnittliche Gehalt von angestellten Architekten bei etwa 68.000 Euro brutto im Jahr. Dabei variieren die mittleren Gehälter je nach Größe der Architekturbüros und Branche.

So liegt das mittlere Einkommen von Architektinnen und Architekten, die in Architektur- und Planungsbüros angestellt sind bei etwa 53.000 Euro jährlich. Angestellte kleinerer Architekturbüros mit zwei bis vier Personen verdienen im Mittel etwa 48.000 Euro jährlich. Damit liegen diese beiden Kategorien im vergleichsweise niedrigen Einkommenssektor.

Die höchsten Gehälter beziehen Angestellte in Architekturbüros der gewerblichen Wirtschaft mit etwa 79.000 Euro jährlich.

Das mittlere Jahresgehalt von angestellten Architektinnen und Architekten und Beamtinnen und Beamten im öffentlichen Dienst liegt zwischen 68.000 und 71.200 Euro.

Doch neben der Betriebsgröße und Branche gibt es noch weitere wichtige Faktoren, die die Höhe des Gehalts von Architektinnen und Architekten beeinflussen.

Welche Faktoren haben einen Einfluss auf die Höhe des Gehalts von Architektinnen und Architekten?

Neben Unterschieden in der Spezialisierung innerhalb des Architekturstudiums, wie etwa die Ausbildung in der Innenarchitektur oder Landschaftsarchitektur spielen auch weitere Faktoren eine Rolle bei der Höhe des Gehalts. Wichtige Einflussfaktoren sind:

Selbstständigkeit oder Anstellung Geschlecht Bundesland Berufserfahrung

Wie viel Gehalt verdienen angestellte Architektinnen und Architekten im Vergleich zu Selbstständigen?

Angestellte Architektinnen und Architekten verdienen durchschnittlich rund 68.000 Euro im Jahr. Im Vergleich dazu erhalten Architektinnen und Architekten, die selbstständig tätig sind laut Befragung einen Honorarumsatz von rund 75.000 Euro pro Kopf jährlich. Die Überschüsse lagen bei selbstständigen Architekturbüros pro Inhaber bei durchschnittlich etwa 69.000 Euro jährlich und steigen mit der Personengröße des Büros.

Die durchschnittlichen Stundensätze der Architektinnen und Architekten unterscheiden sich ebenfalls stark in Abhängigkeit von Anstellung oder Selbstständigkeit und je nach Bürogröße.

Anstellungsverhältnis Mittlere Stundensätze Inhaber (selbstständige Architektinnen und Architekten) 90 Euro Angestellte Kammermitglieder 75 Euro

Quelle: Befragung der BAK 2021 https://bak.de/politik-und-praxis/wirtschaft-und-mittelstand/umfragen-kammermitglieder/struktur-und-gehaltsanalyse-der-abhaengig-beschaeftigten-kammermitglieder-2021/

In der Entwicklung der Stundensätze ist auffällig, dass größere Büros in der Regel meist höhere Stundensätze berechnen, als kleinere Büros.

Dabei gilt jedoch zu betonen, dass das jährliche Pro-Kopf-Gehalt von selbstständigen Architektinnen und Architekten schwer zu benennen ist, da hier auch andere Faktoren, wie berufliche Haftpflichtversicherungen und Sozialabgaben einen weiteren großen Einfluss auf das letztendliche Einkommen haben.

Wie viel Gehalt verdienen Architektinnen im Vergleich zu Architekten?

Weil in der Befragung ein deutlicher Unterschied beim Gehalt von Architektinnen im Vergleich zu Architekten auffiel, führte die BAK eine gesonderte Untersuchung zum Gender-Pay-Gap, https://bak.de/politik-und-praxis/wirtschaft-und-mittelstand/umfragen-kammermitglieder/umfrage-zum-gender-pay-gap/ dem Geschlechterspezifischen Gehaltsunterschied, durch.

Insgesamt ergab die Befragung einen Gehaltsunterschied von etwa 26 Prozent bei angestellten Architektinnen und Architekten. Die Unterschiede im Gehalt lassen sich durch verschiedene Faktoren erklären.

Einer davon lautet, dass Frauen im Vergleich zu Männern häufig in Teilzeit tätig sind. Außerdem sind Frauen häufiger in Architektur- oder Stadtplanungsbüros angestellt, während Männer überdurchschnittlich oft in der Einkommensstärkeren gewerblichen Wirtschaft arbeiten.

Auch in der jeweiligen Position im Unternehmen unterscheiden sich Männer von Frauen häufig. So sind Männer öfter in leitenden Positionen, als Frauen.

Ein weiterer Faktor, der sich auf das Gehalt von Architektinnen und Architekten auswirkt, ist die jeweilige Berufserfahrung. So steigt das Gehalt in der Regel mit wachsender Erfahrung. Das geringere Gehalt bei Frauen wird hier zurückgeführt auf die insgesamt häufigere Unterbrechung der Tätigkeit.

Frauen sind überdurchschnittlich in kleineren Architektur- und Stadtplanungsbüros mit weniger als zehn Beschäftigten angestellt, während Männer meist in größeren Büros arbeiten.

Wie viel Gehalt verdienen Architektinnen und Architekten in den einzelnen Bundesländern?

Das brutto Jahresgehalt unterschied sich 2021 unter vollzeittätigen Architektinnen und Architekten auch anhand der Bundesländer, in denen die Architektur- und Planungsbüros ansässig waren. So gehören Angestellte aus Schleswig-Holstein mit einem mittleren Einkommen von 56.250 Euro pro Jahr zu den Spitzenverdienern der Branche, während das angrenzende Nachbarbundesland Mecklenburg-Vorpommern mit einem Jahresgehalt von 47.938 Euro unter dem Durchschnitt im Ländervergleich liegt.

Bundesland Mittleres Jahreseinkommen brutto Schleswig-Holstein 56.250 Euro Hessen 54.426 Euro Bayern 54.000 Euro Hamburg 54.000 Euro Rheinland-Pfalz 53.967 Euro Berlin 53.300 Euro Baden-Württemberg 53.000 Euro Niedersachsen 53.000 Euro Nordrhein-Westfalen 53.000 Euro Bremen 49.375 Euro Brandenburg 49.000 Euro Saarland 48.940 Euro Sachsen 48.875 Euro Sachsen-Anhalt 48.000 Euro Thüringen 48.000 Euro Mecklenburg-Vorpommern 47.938 Euro

Quelle: Befragung der BAK 2021 https://bak.de/politik-und-praxis/wirtschaft-und-mittelstand/umfragen-kammermitglieder/struktur-und-gehaltsanalyse-der-abhaengig-beschaeftigten-kammermitglieder-2021/

Wie viel Gehalt verdienen Architektinnen und Architekten aufgrund ihrer Berufserfahrung?

Nicht zuletzt ist die Berufserfahrung ein entscheidender Faktor, wenn es um das Gehalt von Architektinnen und Architekten geht. Hier gilt allgemein, je mehr Berufserfahrung, desto höher das voraussichtliche Gehalt. Bereits während des Studiums bietet es sich an, erste Erfahrungen in Form von Praktika oder Auslandsaufenthalten zu sammeln. Eine allgemeine Regel, wie hoch das Einstiegsgehalt je nach Berufserfahrung ausfällt, gibt es leider nicht.

Jedoch lässt sich allgemein festhalten, dass Absolventinnen und Absolventen eines Master-Studiengangs ein höheres Einstiegsgehalt entgegenwinkt, als Bachelor-Absolventinnen und Absolventen.

