Gehalt als Industriemechaniker oder Industriemechanikerin: Wie viel verdient man?

Die deutsche Industrie bietet viele Anwendungsbereiche für Industriemechaniker und Industriemechanikerin. Je nach Region unterscheidet sich die Höhe des Gehalts.

08.12.2022 | Stand: 09:04 Uhr

Das Berufsfeld von Industriemechanikern und Industriemechanikerinnen ist breit gefächert. So bietet der Beruf eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten beispielsweise in der Metall- und Elektroindustrie. Doch wie viel Gehalt verdienen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Beruf im Schnitt? Von welchen Faktoren hängt die Höhe des Gehalts ab? Dieser und weiteren Fragen soll hier auf den Grund gegangen werden.

Wie viel Gehalt verdienen Industriemechaniker und Industriemechanikerinnen durchschnittlich?

Laut Bundesagentur für Arbeit https://web.arbeitsagentur.de/entgeltatlas/beruf/29056 verdienen Industriemechaniker und Industriemechanikerinnen in Deutschland im Mittel etwa 3950 Euro brutto monatlich. Das tatsächliche Gehalt hängt jedoch noch von weiteren Faktoren wie Berufserfahrung und Weiterbildungen ab. Außerdem unterscheidet sich die Höhe des Gehalts je nach Region und Größe des Unternehmens.

Welches Gehalt verdienen Industriemechaniker und Industriemechanikerinnen während ihrer Ausbildung?

Die Ausbildung zur Industriemechanikerin dauert in der Regel dreieinhalb Jahre. Je nach Schulabschluss kann die Ausbildungszeit auch verkürzt werden. Schon im ersten Ausbildungsjahr können angehende Industriemechaniker und Industriemechanikerinnen mit einem guten Gehalt rechnen. Je nachdem, in welchem Bundesland der Ausbildungsbetrieb liegt, kann dies einen erheblichen Unterschied beim Gehalt machen. Auch unterscheidet sich das Ausbildungsgehalt entsprechend der Branche, in der die Ausbildung stattfindet. So verdienen Auszubildende in Handwerksbetrieben im Schnitt meist weniger als Auszubildende in der Industrie:

Lehrjahr monatliches Bruttogehalt Handwerk monatliches Bruttogehalt Industrie 1. Lehrjahr 585 Euro - 964 Euro 976 Euro - 1047 Euro 2. Lehrjahr 690 Euro - 1007 Euro 1029 Euro - 1102 Euro 3. Lehrjahr 790 Euro - 1080 Euro 1102 Euro - 1199 Euro 4. Lehrjahr 819 Euro - 1136 Euro 1141 Euro - 1264 Euro

Quelle: Budesagentur für Arbeit https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/29055#ausbildung_ausbildungsbeschreibung_ausbildungsverguetung

Das meiste Gehalt verdienen Auszubildende in der Elektro- und Metallindustrie laut IG-Metall https://www.igmetall.de/tarif/tariftabellen/metall-und-elektroindustrie in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Dies betrifft jedoch nur Betriebe, die tariflich gebunden sind.

Welches Einstiegsgehalt verdienen Industriemechanikerinnen und Industriemechaniker?

Das Einstiegsgehalt von Industriemechanikern und Industriemechanikerinnen ist abhängig von der Größe und der regionalen Lage des Betriebs. Durchschnittlich liegt das Einstiegsgehalt zwischen 2300 Euro und 2800 Euro. Bei tariflich gebundenen Betrieben kann das Einstiegsgehalt laut IG-Metall Entgelttabelle https://www.igmetall.de/tarif/tariftabellen/metall-und-elektroindustrie je nach Bundesland und Entgeltgruppe bereits bei 2500 Euro brutto monatlich starten. Mit wachsender Berufserfahrung und Fortbildungen wächst dieses Gehalt stetig.

Wie viel Gehalt verdienen Industriemechaniker und Industriemechanikerinnen anhand ihrer Berufserfahrung?

Je nach Berufserfahrung und Betriebsgröße verdienen Industriemechaniker und Industriemechanikerinnen im Laufe des Berufslebens mehr Gehalt. Weiterbildungen können ebenfalls zu einer Steigerung des Gehalts führen. So verdienen Meister häufig bis zu 30 Prozent mehr Gehalt als frisch Ausgebildete.

Wie viel Gehalt verdienen Industriemechaniker und Industriemechanikerinnen in den Bundesländern?

Die Gehälter von Industriemechanikern und Industriemechanikerinnen können sich je nach Bundesland stark unterscheiden. Einer Erhebung der Bundesagentur für Arbeit zufolge verdienen Arbeitnehmende mit einem mittleren Bruttoeinkommen von etwa 4300 Euro am besten in Hamburg, während der mittlere Bruttoverdienst in Sachsen bei nur 3008 Euro liegt.

Bundesland mittleres Bruttoeinkommen Hamburg 4300 Euro Bremen 4269 Euro Baden-Württemberg 4247 Euro Bayern 4046 Euro Nordrhein-Westfalen 4039 Euro Saarland 4006 Euro Hessen 3951 Euro Rheinland-Pfalz 3912 Euro Berlin 3848 Euro Niedersachsen 3829 Euro Schleswig-Holstein 3811 Euro Sachsen-Anhalt 3198 Euro Mecklenburg-Vorpommern 3097 Euro Thüringen 3085 Euro Brandenburg 3083 Euro Sachsen 3008 Euro

Quelle: Bundesagentur für Arbeit https://web.arbeitsagentur.de/entgeltatlas/tabelle?dkz=29056&geschlecht=1&alter=1&branche=1

